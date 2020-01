Les gammes Boxster et Cayman s'enrichissent d'un nouveau modèle pour 2020





TORONTO, 07 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec la 718 T, Porsche a transféré la pureté du design de la 911 T 1968 à sa gamme de voitures de sport deux places. Propulsée par les 300 ch du moteur 4 cylindres à plat turbo, la nouvelle venue parmi les 718 Boxster et 718 Cayman autorise une expérience Porsche particulièrement chargée en émotions. Réservés à la 718 T animée par le moteur de base, les jantes en alliage de 20 po, le châssis sport PASM abaissé de 20 mm (combiné au moteur turbo de 2 L pour la première fois dans cette gamme), le levier de vitesses court avec rapports gravés en rouge sur le pommeau et l'ensemble Sport Chrono forment un tout qui accentue le caractère hautes performances des modèles T. Sur les 718 Boxster et 718 Cayman, Porsche propose une boîte 6 vitesses et le système Porsche de répartition du couple (PTV) avec différentiel à blocage mécanique. La boîte Porsche à double embrayage (PDK) figure au catalogue des options.



Une Porsche portant la désignation T, pour Touring, est une promesse de bonheur au volant à l'état pur. La 718 T sera parfaitement à l'aise sur des routes sinueuses où elle pourra démontrer ses superbes qualités dynamiques. Pour ce faire, cette deux places bénéficie d'un habitacle épuré qui comprend des poignées de porte noires et des sièges sport à deux réglages électriques, à sections centrales revêtues de Sport-Tex noir et ornés du logo 718 brodé sur les appuie-têtes.

L'habitacle de la 718 T se caractérise par ses nombreuses touches sport, notamment le volant GT de 360 mm doté du bouton Mode, rembourré et gainé de cuir luxueux qui permet une excellente prise en main. Les cadrans à fond noir sont ornés des logos Boxster T ou Cayman T, tandis que les ornements du tableau de bord et de la console centrale adoptent un fini noir brillant. Les protège-seuils de portes sont aussi ornés du logo Boxster T ou Cayman T.

À l'extérieur, la Porsche 718 T dégage une impression de puissance. Avec ses jantes en alliage de 20 po en gris titane lustré combinées au châssis sport PASM abaissé de 20 mm, cette sportive est tout simplement sublime. Les coques de rétroviseurs gris agate et les logos 718 Boxster T ou 718 Cayman T sur les flancs annoncent la version qui se distingue aussi à l'arrière par son échappement central à deux sorties chromées noires. La carrosserie peut être habillée en noir, rouge Guard, jaune Racing ou blanc, ainsi que blanc Carrara, noir profond ou argent GT métallisé. Porsche propose aussi les couleurs orange fusion et bleu Miami en commande spéciale. Puisque la 718 T dispose d'un équipement épuré, son prix a été ajusté en conséquence, ce qui représente un avantage par rapport aux modèles ne portant pas la désignation T.

Le 4 cylindres à plat turbo de 2 L, qui développe 300 ch et peut atteindre 7 500 tr/min, autorise de puissantes accélérations. Le couple maximum de 280 lb-pi se manifeste à 2 150 tr/min. À vide, la voiture pèse 1 350 kg, ou 1 380 kg lorsqu'elle est équipée de la PDK. Avec un rapport poids/puissance de 4,5 (4,6) kg/ch, la voiture boucle le 0 à 100 km/h en 5,1 secondes (4,7 secondes) et atteint 275 km/h en vitesse de pointe sur piste.

L'ensemble Sport Chrono, livré de série sur la 718 T, comprend les modes Normal, Sport, Sport Plus et Individuel que le conducteur sélectionne à partir du bouton Mode sur le volant. En modes Sport et Sport Plus, le système de gestion du moteur et l'accélérateur réagissent avec plus de mordant et la fonction de double embrayage automatique seconde le conducteur en rétrogradation manuelle. Le mode Sport Plus raffine encore plus le comportement de la 718 T en sollicitant un réglage plus sportif du PASM (système Porsche de gestion active de la suspension), du PADM (supports adaptatifs du groupe motopropulseur) et de la boîte Porsche à double embrayage livrable en option. Lorsque la voiture est équipée de la PDK, le conducteur peut aussi engager l'assistance au départ arrêté (Launch Control) et le bouton Sport Response.

Ce modèle bénéficie du PADM (supports adaptatifs du groupe motopropulseur), un équipement spécial qui permet de minimiser les vibrations du groupe et de réduire les mouvements liés à la masse totale de la chaîne cinématique qui ont une incidence sur la dynamique de conduite. Conjuguant les avantages des supports souples et fermes, le PADM procure un comportement routier nettement plus précis et stable lors des variations de charge et en virages rapides. Le confort reste inchangé sur chaussées dégradées.

Le prix de départ de la Porsche 718 Cayman T 2020 est fixé à 74 400 $ et celui de la 718 Boxster T 2020, à 76 800 $. Ces nouveaux modèles peuvent être commandés dès à présent et arriveront dans les Centres Porsche du Canada cet été.

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l'ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

