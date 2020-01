Nouvel investissement et nouvelle structure propriétaire: Iptor paré pour la croissance





Iptor, leader de la gestion de la distribution et de la chaîne d'approvisionnement, des logiciels et des services de planification et de logistique, annonce son rachat par Bregal Unternehmerkapital parallèlement à un investissement de sa directrice générale Jayne Archbold et de son responsable produits et marketing Christopher Catterfeld. Bregal Unternehmerkapital est une société d'investissement axée sur la croissance dont l'objectif principal est d'investir dans des affaires dotées d'un robuste business model et d'une équipe de direction solide.

Au cours des trois dernières années, Jayne Archbold et Christopher Catterfeld ont profondément remanié Iptor. La nouvelle image de marque ? d'IBS à Iptor ? et le repositionnement du modèle commercial se sont traduits par une avancée exceptionnelle de l'entreprise, et le portefeuille de produits a été transformé grâce au lancement réussi de la plate-forme aper?o. En outre, une évolution vers les micro-services a offert d'importantes opportunités de marché dans des secteurs verticaux ciblés et à volumes de transactions élevés. Ces développements ont conduit à une augmentation de plus de 150% de la croissance des licences et des abonnements au cours de l'exercice 2018. Ce succès a été soutenu par une dynamique très porteuse dans le secteur du cloud: grâce à son partenariat stratégique avec IBM, Iptor compte près de 200 clients sur la plate-forme cloud «Power» à la fin de l'exercice 2019.

L'entreprise étant maintenant en grande forme, tout est prêt pour la prochaine étape de croissance. L'investissement de Bregal Unternehmerkapital permet à Iptor de se lancer dans un programme accéléré d'expansion stratégique, en se concentrant sur le renforcement de sa position de leader dans les secteurs de la vente en gros de produits techniques, de la pharmacie et de l'édition ainsi que sur le développement de son empreinte géographique et la recherche d'acquisitions.

Jayne Archbold, directrice générale d'Iptor, a déclaré: «Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle aujourd'hui et enthousiastes à l'idée de l'avenir qui nous attend. Rien de tout cela ne serait possible sans le dévouement et la passion de nos brillants collaborateurs et la fidélité de nos clients. Nous sommes impatients de tirer parti des opportunités que cela crée pour notre équipe, nos clients et les entreprises qui envisagent de s'associer avec nous.»

À propos d'Iptor

Iptor est un leader mondial de la planification des ressources des entreprises, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des logiciels et services de logistique. Iptor aide les organisations axées sur la distribution à résoudre leurs défis les plus complexes de traitement des commandes au sein de chaînes d'approvisionnement mondiales dynamiques et multicanaux, en les transformant en opportunités de croissance.

Au service de 1.250 clients et doté de 4.000 sites répartis dans une quarantaine de pays, Iptor fournit aux entreprises des solutions entièrement intégrées basées sur un logiciel robuste et parfaitement adaptable et bénéficiant du soutien d'experts de classe mondiale spécialistes de la distribution et des chaînes d'approvisionnement. Avec ses plateformes cloud orientées micro-services et ses technologies intelligentes, Iptor offre une valeur inégalée aux clients des secteurs de la vente en gros de produits techniques, de la pharmacie et de l'édition. Pour plus d'informations, visiter le site internet: www.iptor.com.

À propos de Bregal Unternehmerkapital

Bregal Unternehmerkapital fait partie de COFRA Holding (www.cofraholding.com), un groupe familial fondé il y a plusieurs générations. Son activité d'investissement est basée sur un engagement à long terme indépendant de l'évolution des marchés financiers. Bregal Unternehmerkapital repère les entreprises dotées de solides équipes de direction et considérées comme des leaders du marché ou des «champions cachés» dans leur segment spécifique. Ses structures de financement et de transaction flexibles lui permettent d'acquérir des participations minoritaires et majoritaires. Ce faisant, Bregal Unternehmerkapital est également en mesure de gérer des spin-offs industrielles complexes, des rachats d'entreprises par les cadres et des situations de succession. Bregal Unternehmerkapital a pour objectif d'aider les entreprises à améliorer durablement leurs ventes et leur rentabilité et leur fournit à cet effet des capitaux, une expertise financière éprouvée et l'accès à un vaste réseau d'entrepreneurs et d'experts du secteur. Pour plus d'informations, visiter le site internet: www.bregal.de/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 15:05 et diffusé par :