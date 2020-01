MSCI lance les indices ESG et factoriels à revenu fixe





MSCI Inc. (NYSE: MSCI), l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision indispensables à la communauté internationale en matière d'investissement, élargit aujourd'hui sa gamme d'outils et de solutions innovants en matière de titres à revenu fixe destinés aux investisseurs institutionnels en lançant les indices MSCI, ESG à revenu fixe et indices factoriels à revenu fixe.

MSCI met sur le marché 15 indices de titres à revenu fixe pour répondre à la demande des investisseurs en matière d'indices innovants capables de soutenir leurs stratégies d'investissement à revenu fixe basées ESG et factorielles.

Jana Haines, chargée des produits indiciels pour les Amériques chez MSCI déclare : « Nous sommes heureux de mettre sur le marché des indices de revenus de nouvelle génération. Les investisseurs exigent de plus en plus l'intégration ESG dans toutes les catégories d'actifs et se tournent vers des facteurs tels que le portage, la qualité, la valeur, la taille et le risque afin de définir plus précisément la meilleure manière d'identifier, de mesurer et gérer le risque et le rendement dans leurs portefeuilles ».

Les indices MSCI à revenu fixe ESG et les indices factoriels englobent :

L'émission pondérée

L'indice MSCI d'investissement obligataire d'entreprise libellé en dollars américains

ESG

L'indice MSCI universel d'obligations d'entreprise ESG IG libellées en dollars américains

L'indice MSCI d'obligations d'entreprises leaders ESG IG libellées en dollars américains

Facteurs

Indice MSCI d'obligations d'entreprise IG d'entreprise libellées en dollars américains à forte exposition en matière de portage

Indice MSCI d'obligations d'entreprise IG libellées en dollars américains à forte exposition et à faible risque

Indice MSCI d'obligations d'entreprises IG libellées en dollars américains à forte exposition en matière de qualité

Indice MSCI d'obligations d'entreprise IG libellées en dollars américains à forte exposition en matière de valeur

Indice MSCI d'obligations d'entreprise IG libellées en dollars américains à forte exposition en matière de taille

Indice MSCI des obligations d'entreprise IG libellées en dollars américains à forte exposition multifactorielle

Indice MSCI des obligations d'entreprise IG libellées en dollars américains en matière de portage

Indice MSCI des obligations d'entreprise IG libellées en dollars américains à faible risque

Indice MSCI des obligations d'entreprise IG libellées en dollars américains en matière de qualité

Indice MSCI des obligations d'entreprise IG libellées en dollars américains en matière de valeur

Indice MSCI des obligations d'entreprise IG libellées en dollars américains en matière de taille

Indice MSCI des obligations d'entreprise IG libellées en dollars américains multifactorielles

La gamme complète des solutions de titres à revenu fixe de MSCI s'inspire des capacités de premier plan de MSCI en matière d'analyse, de construction de portefeuille, de mesure, d'attribution, de reporting et désormais d'indices, afin de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer le risque et le rendement du marché, et de garantir également l'efficacité opérationnelle et la transparence.

Peter Zangari, responsable mondial de la recherche et du développement de produits chez MSCI, ajoute : « Les investisseurs sont confrontés à des conditions de marché dictées par des événements macroéconomiques et géopolitiques, la dynamique à revenu fixe permettent aux investisseurs d'évaluer et de gérer les possibilités et les risques, tout en répondant à la demande d'une transparence et d'une efficacité opérationnelle accrues. En s'appuyant sur nos quatre décennies d'expérience, cette nouvelle génération d'indices apporte une clarté accrue à la classe d'actifs à revenu fixe traditionnellement opaque afin de soutenir les stratégies de revenu fixe ESG et factorielles ».

À propos de MSCI

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision indispensables à la communauté mondiale des investisseurs. Riches de plus de 45 ans d'expérience en matière de recherche, données et technologie, nous fondons de meilleures décisions d'investissement en permettant aux clients de comprendre et d'analyser les principaux facteurs de risque et de rendement et de construire en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de premier plan, améliorées par la recherche, que les clients utilisent pour mieux comprendre et accroître la transparence tout au long du processus d'investissement. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.msci.com.

