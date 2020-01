Covetrus annonce des changements au sein de son équipe de direction





Covetrustm (NASDAQ: CVET), un chef de file mondial des technologies et services pour la santé des animaux, annonce ce jour plusieurs remaniements au sein de son équipe de direction et de ses responsables régionaux.

Avec prise d'effet au 7 janvier 2020, Mike Ellis a été promu vice-président exécutif et ajoutera l'Amérique du Nord à ses responsabilités en tant que responsable de la région Europe. David Hinton a été promu vice-président exécutif et ajoutera l'approvisionnement international à ses responsabilités en tant que responsable de la région APAC et des marchés émergents. Georgia Wraight a été promue vice-présidente exécutive et continuera à diriger la division Solutions technologiques internationales de Covetrus, qui a été créée en novembre 2019 à la suite de la fusion entre les unités commerciales Services logiciels internationaux et Gestion internationale des ordonnances. Matthew Leonard passera à un rôle de conseil et quittera ses fonctions de responsable de la chaîne d'approvisionnement internationale et de vice-président exécutif et de président pour l'Amérique du Nord.

En plus de ces changements au niveau de l'équipe de direction, la société a également adopté une nouvelle structure organisationnelle en Europe pour centraliser sa voilure en trois groupes géographiques (Europe du Nord, Europe centrale et Europe centrale de l'Est), afin de simplifier les opérations et de mieux répondre aux besoins de ses clients et partenaires de fabrication.

L'Europe du Nord , qui comprend le Royaume-Uni, l'Irlande et la France, sera dirigée par Jamie Tattersfield, vice-présidente, Europe du Nord. Jamie occupait dernièrement la fonction de directeur général de Covetrus United Kingdom et a occupé divers postes dans le secteur de la fourniture vétérinaire au Royaume-Uni, notamment chez W. & J. Dunlop Ltd. ("Dunlops"), durant plus de 30 ans.

, qui comprend le Royaume-Uni, l'Irlande et la France, sera dirigée par Jamie Tattersfield, vice-présidente, Europe du Nord. Jamie occupait dernièrement la fonction de directeur général de Covetrus United Kingdom et a occupé divers postes dans le secteur de la fourniture vétérinaire au Royaume-Uni, notamment chez W. & J. Dunlop Ltd. ("Dunlops"), durant plus de 30 ans. L'Europe centrale , qui comprend l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas et la Belgique, sera dirigée par Thomas Friedl, vice-président, Europe centrale. Thomas occupait dernièrement le poste de directeur général de la région de Covetrus et a occupé divers rôles de responsabilité croissante dans les secteurs de la santé animale et des dispositifs médicaux au cours des 25 dernières années.

, qui comprend l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas et la Belgique, sera dirigée par Thomas Friedl, vice-président, Europe centrale. Thomas occupait dernièrement le poste de directeur général de la région de Covetrus et a occupé divers rôles de responsabilité croissante dans les secteurs de la santé animale et des dispositifs médicaux au cours des 25 dernières années. L'Europe centrale de l'Est, qui comprend la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Roumanie, sera dirigée par Karolina Brodziak, vice-président, Europe centrale de l'Est. Karolina occupait récemment le poste de directeur général de Covetrus Poland et a occupé divers postes au sein de l'entité de distribution polonaise de produits et services de santé animale, notamment chez Medivet, pendant environ 20 années.

Le vice-président de chaque groupement géographique, ainsi que le directeur général de Covetrus Espagne et Portugal, seront sous la supervision de Mike Ellis.

Covetrus annonce également l'arrivée de Simon Hellams, avec prise d'effet au 12 février 2020, aux postes de vice-président et directeur général, Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ). Simon a occupé avec succès diverses fonctions de direction au cours des deux dernières décennies dans les secteurs de la santé animale et de l'agroalimentaire dans la région ANZ, y compris chez Ruralco Holdings, Boehringer Ingleheim et Merial. Simon sera sous la supervision de David Hinton.

À propos de Covetrus

Covetrus est une entreprise internationale de technologie et de services d'hygiène vétérinaire dédiée qui permet à ses partenaires des cabinets vétérinaires d'améliorer leur services d'hygiène vétérinaire et leurs résultats financiers. Nous regroupons produits, services et technologie sur une plateforme unique qui connecte nos clients aux solutions et aux informations nécessaires les plus adaptées. Notre passion pour le bien-être des animaux et de ceux qui en prennent soin nous anime à faire progresser le monde de la médecine vétérinaire. Covetrus, dont le siège social est situé à Portland, dans le Maine, compte plus de 5 500 employés et plus de 100 000 clients dans le monde. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur covetrus.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations de caractère prospectif au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, impliquant des risques et des incertitudes, notamment des déclarations sur nos futurs résultats financiers et résultats d'exploitation, y compris les prévisions pour 2019 et d'autres points. Nous pouvons, dans certains cas, utiliser des termes tels que « prédit », « croit », « potentiel », « poursuit », « anticipe », « estime », « attend », « prévoit », « a l'intention de », « peut », « pourrait », « pourrait éventuellement », « probable », « l'emploi du futur », « devrait » ou d'autres mots qui expriment l'incertitude des événements ou des résultats futurs pour identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, les risques associés à notre transition de gestion ; la capacité d'intégrer avec succès activités et employés ; la capacité de réaliser les avantages et les synergies anticipés des transactions qui ont créé Covetrus ; l'impact potentiel de la réalisation des transactions sur les relations, notamment avec les employés, les clients et les concurrents ; la capacité de conserver le personnel clé ; la capacité d'atteindre des objectifs de performance ; l'évolution des marchés financiers, des taux d'intérêt et des taux de change ; les changements dans notre marché ; l'impact des litiges ; l'impact du Brexit ; et les risques et facteurs supplémentaires examinés, y compris ceux qui sont abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K déposé le 29 mars 2019 et dans notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q déposé pour le trimestre clos au 30 septembre 2019 et dans nos autres dépôts auprès de la SEC. Nos déclarations prospectives sont basées sur les convictions et les attentes actuelles de notre équipe dirigeante et, sauf si la loi l'exige, nous ne sommes pas tenus d'apporter des modifications aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ni de les mettre à jour en fonction des événements ou des circonstances survenant après la date de publication, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 13:45 et diffusé par :