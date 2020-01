Développement de l'entrepreneuriat québécois - Bourses d'honneur : Québec soutient 70 jeunes entrepreneurs





QUÉBEC, le 7 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue 70 bourses d'honneur[1] de 25 000 $ chacune, pour un total de 1,75 million de dollars, à des entrepreneurs de 18 à 35 ans présents dans les 17 régions du Québec. Ces bourses viennent compléter l'offre de financement traditionnel et stimuler l'entrepreneuriat québécois.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation a reçu près de 400 candidatures et autant de projets originaux. Il a pu compter sur la contribution du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation Desjardins de l'Université du Québec à Trois-Rivières et des tables d'action régionales en entrepreneuriat pour évaluer les propositions reçues. Notons que le Ministère a également offert, en novembre 2019, 26 bourses d'honneur à des entrepreneurs de la diversité dans le cadre d'un autre appel de candidatures, lancé par l'organisme Entreprendre ici.

Les lauréats recevront leurs bourses lors d'événements qui se tiendront partout en région afin de les faire connaître et de souligner leur réussite.

Citations :

« Pour les jeunes entrepreneurs, le financement de petite taille est souvent peu couvert par les établissements bancaires traditionnels. L'accès au financement peut aussi s'avérer difficile pour certaines clientèles qui n'ont qu'un bref historique de crédit ou qui n'ont aucun bien à offrir en garantie. Les bourses d'honneur peuvent donc aider ponctuellement des entrepreneurs qui font preuve d'un grand potentiel. Nous souhaitons que ceux-ci puissent s'épanouir et un jour contribuer en retour à l'écosystème entrepreneurial, par exemple en s'impliquant auprès d'autres entrepreneurs ou d'organismes de soutien à l'entrepreneuriat. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous sommes heureux de dévoiler le nom des 70 boursiers issus des 17 régions du Québec. Cette initiative est une belle façon de stimuler l'entrepreneuriat à travers la province et d'aider des jeunes motivés à réaliser leur rêve. Je tiens à souligner la belle concertation entre les différents intervenants régionaux et la grande mobilisation du Québec en faveur de nos entrepreneurs et de leur succès. Je pense notamment à l'année de mentorat gratuite dont les lauréats des bourses d'honneur pourront bénéficier grâce à Réseau M de la Fondation de l'entrepreneurship. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Un appel de candidatures a été lancé à l'automne 2019 en vue de sélectionner les lauréats des 70 bourses d'honneur pour l'année 2019-2020.

Au terme d'un processus d'analyse rigoureux, les finalistes ont été invités à présenter leur projet en personne aux membres des tables d'action régionales en entrepreneuriat.

Les entrepreneurs sélectionnés mènent des projets visant le développement d'une entreprise.

En plus de recevoir une bourse d'honneur, ils bénéficieront d'un accompagnement d'un an par l'entremise du service de mentorat du Réseau M de la Fondation de l'entrepreneurship.

Annexe

Région

administrative Nom des lauréats Entreprise Bas-Saint-Laurent Hugues Turcotte L'Octant - Microbrasserie Jean-Nicolas Béland Les laboratoires Iso-Biokem Marie-Ève Arbour Visages régionaux Maxime Clément Le labo - Solutions brassicoles Saguenay- Lac-Saint-Jean Anick Bouchard Créations Anicko Michael Boulanger Plans MB3D William Suess Villeneuve Ferme Villoise Capitale-Nationale Andrée-Ann Adam Animora François Grenier Électronique organique Brilliant Matters Laurence Petitclerc Poulailler Portn'OEuf Marc-Antoine Paquet Lexya Mélanie Pilote Nomade Junerie Mylène Cusson Kanevas Philip Oligny Chaises Kartus (Société Oligny & Co) Simon Duval Femtum Thomas Paquin-Lamontagne Technologie Visao Mauricie Dempsey Montigny MuraLuxe Samuel Rivard Le fief d'Orvilliers Estrie Alexandre Champagne Laserpro William Leclerc Ebenor percussion Cédric Provost Entosystem Alexandra Truchot Alex à la campagne Augustin Archambault Élabore Montréal Alexandra Gavrila Ethically Warm Antonin G. Bérubé Acquisition Podform 3D Érica Lebrun-Gauvin Mme L'Ovary Frédéric Scherer Technologies Jitbase Julie Guérard Pureprep Katherine Macnaughton Les services de mentorat Mentorly Mike Boutin Les solutions Innov2Learn Myriam Belzile-Maguire Boutique Maguire Nicolas Loiselle Montréal B-Board Simon Dufour Jardins Novagrow Steven Fortier Aquantix financière corp. Outaouais Alexy Lavigne-McPhee Flirt Drinks Pénélope Robinson Vivaliment traiteur santé Tyler Berryman Vanguard robotique Abitibi-Témiscamingue Carolyn Brousseau Clinique virtuelle Côte-Nord Coralie Dumais Attitude nordique - Plein air Evelyne Lalancette Renard bleu Keven Émond Bleuetière Keven Émond Simon Philibert Les productions SMP Nord-du-Québec Nathaniel Perron Chef Nath Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine Marie-Claude Perron Marins plaisirs Pascale Deschamps Camp de base Coin du banc Chaudière-Appalaches David Bertrand Zapiens - Communication scientifique Nicolas Labrie LabNco. Stéphanie Ouellet Boucherie la bouchée double Laval David Corbeil Recharge véhicule électrique Lanaudière Florence Beaupré Clinique podiatrique Angora Mélodie Heuser Kaïzen arts martiaux Stéphanie Rondeau ÉcoFERME Lanaudière Laurentides Catherine Tapin Meubles Woodstock & cie Élisabeth Arseneault-Duquet Défie Toi Kirsten Forsberg Ferme Bioloko Laurence Oligny-Roy Nada eco atelier Nicolas Séguin-Désy DeuxMax Véronique Gagnon Les services Bac-lavé Montérégie Amélie Fournier L'atelier de Récup Darko Popovic Les aliments bons vivants Guillaume Verner Équipements Vegtech Jonathan Jutras Talaria, Laboratoire d'orthèses plantaires Julien Dupasquier Érablière la coulée suisse Laurianne Carpentier-Désormeaux Entrainement FitSquad Marco Gagnon Épurée Marie-Ève Langlois La cuisine par Marie-Ève Langlois Mélissa-Michelle Lagacé Prestige auto Hébert Rami Yahia Entreprises Yahia Centre-du-Québec Joanie Desrochers Les allées champs Yannick Letendre Kombu



[1]. La liste des lauréats est présentée en annexe.



