Arena Pharmaceuticals présente un plan stratégique de croissance à court et long terme comprenant huit lectures de données de phases 2 et 3 en 2020-21 et un nouveau médicament expérimental par an pour les cinq prochaines années





- Début du programme de phase 2/3 portant sur l'étrasimod dans la maladie de Crohn (MC)

- Deux programmes supplémentaires de développement de phase 2 portant sur l'étrasimod dans l'oesophagite à éosinophiles (OeE) et l'alopécie areata (AA)

- Premier sujet traité dans l'essai de phase 1 portant sur l'APD418 dans l'insuffisance cardiaque décompensée (ICD)

- Collaboration multiprogramme élargie avec Beacon Discovery pour les cibles immunitaires et inflammatoires (Projet Cabrillo)

- Création d'Arena Neuroscience, Inc. qui se concentrera sur des programmes et une plateforme destinés au traitement de la neuroinflammation microgliale

- Arena organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion demain 7 janvier à 9 h heure de l'Est

SAN DIEGO, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq : ARNA) fera le point sur l'expansion de son portefeuille stratégique lors d'une conférence téléphonique qui se tiendra demain 7 janvier à 9 h heure de l'Est et fournira des précisions supplémentaires lors de la 38e conférence annuelle sur la santé de J.P. Morgan (J.P. Morgan Healthcare Conference) qui aura lieu du 13 au 16 janvier 2020.

« Arena a connu une année exceptionnelle en 2019, avec en premier lieu la conclusion de l'accord historique sur le ralinepag avec United Therapeutics puis le lancement réussi de plusieurs essais importants de phases 2 et 3 dans notre portefeuille », a déclaré Amit D. Munshi, président-directeur général d'Arena. « Fort de la réussite que nous avons connue en 2019, nous préparons actuellement notre croissance future avec un portefeuille élargi comprenant deux nouvelles indications pour l'étrasimod, une expansion de notre collaboration avec Beacon Discovery sur le projet Cabrillo visant de nouvelles cibles immunitaires et inflammatoires, et une nouvelle filiale en propriété exclusive, Arena Neuroscience, Inc., qui se concentrera sur des programmes et une plateforme destinés au traitement de la neuroinflammation microgliale. Arena est en voie de devenir une société riche en catalyseurs, audacieuse et dynamique au cours des dix prochaines années, alors que nous concentrons nos efforts sur la livraison de plusieurs médicaments importants. »

Moteurs de croissance :

Portefeuille clinique

Étrasimod en cours de développement pour cinq indications gastro-intestinales et dermatologiques visant une opportunité de marché d'environ 48 milliards de dollars

Programme de phase 3 en cours dans la colite ulcéreuse (CU)



Données de phase 2b en cours dans la dermatite atopique (DA)



Début du programme de phase 2/3 dans la maladie de Crohn (MC)



Nouveau programme de phase 2b dans l'oesophagite à éosinophiles (OeE)



Nouveau programme de phase 2 dans l'alopécie areata (AA)

Olorinab

Données de phase 2b en cours sur les douleurs abdominales associées au syndrome de l'intestin irritable (SII-C, SII-D)

APD418

Essai de phase 1 en cours dans l'insuffisance cardiaque décompensée (ICD)

Franchises émergentes

Projet Cabrillo avec Beacon Discovery

Expansion de la collaboration avec Beacon Discovery pour l'évaluation et le développement plusieurs cibles immunitaires et inflammatoires



Tire parti de l'expertise historique d'Arena en matière de GPCR

Plateforme Arena Neuroscience, Inc.

Création d'une nouvelle filiale se concentrant sur des programmes et une plateforme destinés au traitement de la neuroinflammation microgliale

Informations sur la conférence téléphonique et la webdiffusion

Arena organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion en direct avec les investisseurs demain, mardi 7 janvier 2020, à 9 h heure de l'Est, pour discuter de son plan stratégique et faire le point.

Quand : mardi 7 janvier 2020 à 9 h heure de l'Est

Numéro à composer pour participer : (877) 643-7155 (États-Unis) ou (914) 495-8552 (international)

ID de la conférence : 8790636

Veuillez vous connecter à la conférence téléphonique au moins dix minutes à l'avance pour vous inscrire. Vous pouvez accéder à la webdiffusion en direct sous la rubrique Investor Relations du site Web d'Arena à : www.arenapharm.com. Peu après l'appel, une rediffusion de la conférence téléphonique sera archivée sous la rubrique Events and Presentations du site Web d'Arena où elle restera disponible pendant 30 jours.

À propos d'Arena Pharmaceuticals

Arena Pharmaceuticals est particulièrement bien placée pour développer les meilleurs médicaments contre la maladie avec une efficacité et une sécurité optimisées pour les patients du monde entier. Notre volonté d'offrir un portefeuille solide de médicaments révolutionnaires et novateurs repose sur vingt années de recherche de classe mondiale en matière de découverte de récepteurs couplés aux protéines G (RCPG).

L'étendue et la profondeur de son portefeuille, la priorité accordée au développement de médicaments en vue de répondre aux besoins non satisfaits des patients, son excellente santé financière et son équipe de classe mondiale, audacieuse et en pleine croissance fournissent à Arena les ingrédients et la passion nécessaires pour bâtir une société pharmaceutique de nouvelle génération durable et dynamique.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives impliquant un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes introductifs tels que « plan », « développement », « cibles », « visant », « se concentrera sur », « nous préparons », « future », « en voie de devenir », « opportunité », « particulièrement bien placée », « volonté de » ou des expressions ayant une signification similaire, ou encore, par le fait qu'ils ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, des déclarations portant sur le plan stratégique d'Arena, notamment en ce qui a trait aux programmes cliniques et précliniques nouveaux et en cours, aux lectures de données de ces programmes, aux dépôts de demande de nouveaux médicaments expérimentaux (IND), à la collaboration avec Beacon Discovery et à Arena Neuroscience et ses cibles de recherche, ainsi qu'à la position, aux aspirations, aux actifs, aux programmes, aux licences et aux partenariats d'Arena. Pour ces déclarations, Arena revendique la protection de la loi de 1995 sur la réforme du contentieux des titres privés (en anglais, Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes d'Arena. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, les éléments suivants : le calendrier et les résultats de la recherche, du développement et de l'examen réglementaire sont incertains ; il se peut que les essais cliniques et d'autres études n'aient pas lieu au moment prévu ou de la manière prévue ou qu'ils n'aient pas lieu du tout ; le recrutement de sujets pour nos essais cliniques en cours et prévus est soumis à concurrence et difficile ; les résultats des essais cliniques et d'autres études sont sujets à différentes interprétations et ne permettent pas toujours de prévoir les résultats futurs ; les données non cliniques et cliniques sont volumineuses et détaillées et il se peut que les organismes de réglementation interprètent ou évaluent l'importance des données différemment et tirent des conclusions différentes de celles d'Arena ou d'autres parties, qu'ils demandent des informations supplémentaires, qu'ils formulent des recommandations supplémentaires ou qu'ils modifient leurs directives ou exigences avant ou après l'approbation ; nous aurons certainement besoin de fonds supplémentaires pour faire avancer tous nos programmes et il se peut que vous et d'autres parties ne soyez pas d'accord avec la façon dont nous employons nos ressources ; il se peut que nos candidats-médicaments ne progressent pas dans leur développement ou qu'ils ne soient pas approuvés à des fins de commercialisation ; les risques liés à de nouvelles données inattendues ou défavorables ; le risque que le partenariat d'Arena avec Beacon n'entraine pas la découverte ou la mise au point de composés ou de médicaments ayant des cibles immunitaires ou inflammatoires ; les risques liés au recours à des partenaires et à d'autres tiers ; les risques liés au développement et à la commercialisation de médicaments ; les droits de propriété intellectuelle d'Arena et de tiers ; et la résolution satisfaisante de litiges ou autres désaccords avec d'autres parties. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux déclarés ou sous-entendus par les déclarations prospectives d'Arena sont indiqués dans les documents déposés par Arena auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces déclarations prospectives représentent l'avis d'Arena au moment de la publication de ce communiqué. Arena décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

Contact commercial d'Arena :

Kevin R. Lind

Arena Pharmaceuticals, Inc.

Directeur général adjoint et directeur financier

klind@arenapharm.com

858.210.3636

Contact presse d'Arena :

IR@arenapharm.com

858-453-7200

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/436843/Arena_Pharmaceuticals_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 12:50 et diffusé par :