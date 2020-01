Quectel lance des modules LTE « tout-en-un » de catégorie 1 au CES 2020





LAS VEGAS, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules cellulaires et GNSS, a lancé aujourd'hui au salon CES 2020 deux modules LTE multimode « tout-en-un » de catégorie 1 : l'EG21-G, et sa variante l'EG21-G Mini PCIe. Ces deux modules offrent chacun une connectivité mondiale aux réseaux 4G, 3G et 2G et la prise en charge de 30 bandes de fréquence. Ils améliorent ainsi considérablement l'efficacité du déploiement mondial de l'Internet des objets (IdO) et réduira également les coûts.

Basés sur le modem MDM9x07 de Qualcomm, les deux modules de catégorie 1 sont conformes aux spécifications de la Release 11 du 3GPP et offrent des débits de données allant jusqu'à 10 Mbps en liaison descendante et 5 Mbps en liaison montante. Ils sont tout à fait adaptés pour toutes sortes d'applications de type IdO nécessitant des débits de données moyens et des connexions stables, telles que les mesures intelligentes, les appareils portables, la surveillance environnementale ainsi que les systèmes de sécurité et d'alarme. L'EG21-G et l'EG21-G Mini PCIe intègrent un récepteur GNSS multi-constellation en option (GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo et QZSS) afin de permettre une localisation plus rapide et plus précise pour le suivi des actifs et la gestion de la flotte.

« Nous sommes heureux de présenter la nouvelle série de modules EG21-G à nos clients mondiaux. Ils constituent un ajout important pour notre famille de modules standard LTE la plus vendue. Leur fonctionnalité « tout-en-un » permet à nos clients de déployer leurs appareils de type IdO dans le monde entier depuis un module unique. Cela simplifiera considérablement les phases de conception et de test et réduira les coûts de distribution pour nos partenaires s'apprêtant à exploiter des entreprises mondiales. », a déclaré Delbert Sun, directeur général adjoint de Quectel.

Les séries EG21-G et EG21-G Mini PCIe ont obtenu des certifications mondiales de transporteur, de réglementation et de conformité de Deutsche Telekom, GCF, CE, FCC, IC, Anatel, IFETEL, NCC, JATE, TELEC et RCM.

Les deux modules seront exposés sur le stand n°2601 de Quectel au salon CES 2020.

La version intégrale est disponible sur le site web de Quectel : https://www.quectel.com/infocenter/news/616.htm

À propos de Quectel

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (code boursier : 603236.SS) est le principal fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS. La société dispose d'un vaste portefeuille de produits couvrant les plus récentes technologies sans fil 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS et GNSS. En tant que développeur professionnel de technologies propres à l'Internet des objets (IdO) et un fournisseur de modules cellulaires, Quectel est en mesure d'offrir des services centralisés pour les modules cellulaires de type IdO. Les produits de Quectel ont été largement appliqués aux champs de l'IdO et du M2M, dont le paiement intelligent, la télématique et le transport, l'énergie intelligente, la ville intelligente, la sécurité, les passerelles sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture, ainsi que la surveillance environnementale. Pour plus d'informations, consultez le site web et les comptes LinkedIn, Facebook et Twitter de Quectel.

Contact avec les médias :

Ashley Liu

media@quectel.com

