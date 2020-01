Resonance Consultancy dévoile les classements les plus complets de la planète en termes de performance des villes





RÉVÉLATION DES MEILLEURES VILLES AU MONDE EN 2020

NEW YORK, 7 janvier 2020 /CNW/ - Resonance Consultancy a annoncé aujourd'hui le top 100 mondial des villes les plus performantes dans son rapport annuel intitulé World's Best Cities Report.

Les classements Best Cities de Resonance quantifient et comparent la qualité relative du lieu, la réputation et l'identité compétitive des principales villes mondiales comptant une population métropolitaine d'au moins un million d'habitants. Ils sont considérés comme les classements de villes les plus complets au monde, grâce à une méthodologie originale qui analyse des statistiques clés, des critiques d'utilisateurs, ainsi que l'activité en ligne sur des canaux tels que Google, Facebook et Instagram.

« Les classements World's Best cities reposent sur des facteurs d'expérience vécue que les individus considèrent comme les plus importants pour le choix d'une ville à visiter ou dans laquelle résider, ainsi que des facteurs empiriques que les décideurs d'affaires considèrent comme important pour leurs activités ou investissements », explique le président et PDG de Resonance Consultancy, Chris Fair.

Ainsi, les classements Best cities de Resonance n'examinent pas seulement les villes en tant que lieux de vie, de travail ou de tourisme, mais appliquent également une approche plus globale, en recourant à une multitude de facteurs, qui démontrent des corrélations positives avec l'attraction de l'emploi, de l'investissement et des visiteurs. Ces facteurs englobent le nombre d'expériences culinaires, de musées, de points de vue et de monuments qu'offre chaque ville, ou encore le nombre de sociétés du Global 500, de connexions par vols directs, et de mentions que recueille chaque ville sur Instagram.

Sur la base des 22 facteurs analysés en termes de performance pour chaque ville, le classement des meilleures villes au monde en 2020 est le suivant :

1) Londres, Angleterre

2) New York, États-Unis

3) Paris, France

4) Tokyo, Japon

5) Moscou, Russie

6) Dubaï, Émirats arabes unis

7) Singapour, République de Singapour

8) Barcelone, Espagne

9) Los Angeles, États-Unis

10) Rome, Italie

Le classement complet des 100 meilleures villes est disponible sur ResonanceCo.com/Reports .

À PROPOS DE RESONANCE CONSULTANCY

Composée de conseillers leaders en immobilier, tourisme et développement économique, Resonance combine stratégie d'affaires et créativité marketing pour façonner l'avenir des communautés, villes et pays. Nos services couvrent la stratégie de développement de place, le marketing de place, l'aménagement urbain et l'image de marque territoriale. Notre équipe a achevé plus de 100 projets de destinations et de développement dans plus de 70 pays. Nous travaillons avec des développeurs, planificateurs, architectes, organisations de marketing de destinations, et agences de développement économique, afin de créer des lieux dynamiques et prospères.

Rendez-vous sur ResonanceCo.com pour en savoir plus.

Pour les témoignages et entrevues, veuillez contacter : Rachel Thexton, Thexton PR, +1-604-729-1448, Rachel@thextonpr.com .

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 12:39 et diffusé par :