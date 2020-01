Ciment McInnis annonce la nomination de Baudouin Nizet à titre de président et chef de la direction de l'entreprise





MONTRÉAL, le 7 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de Ciment McInnis annonce la nomination de M. Baudouin Nizet qui occupe, dès maintenant, le poste de président et chef de la direction de l'entreprise.

M. Nizet a une longue feuille de route dans le milieu cimentier, entre autres pour CRH Canada / Holcim Canada en tant que vice-président principal pour le Québec et la région atlantique de 2006 à 2013 à Montréal, puis comme président et chef de la direction de 2013 à 2017 à Toronto. Il était jusqu'à tout récemment vice-président principal chez Stuart Olson Building Group, une importante compagnie de construction basée à Calgary. En plus d'avoir été administrateur de l'Association canadienne du ciment pendant quelques années, il s'est aussi impliqué jusqu'en 2017 comme vice-président du conseil d'administration du Conseil du bâtiment durable du Canada, responsable des certifications LEED dans les constructions éco-responsables.

Le conseil d'administration est convaincu que M. Nizet saura mener McInnis à travers ses prochaines étapes de croissance, tout en mettant en valeur notre vision d'entreprise de produire du ciment de qualité de manière profitable, durable et responsable.

Le conseil d'administration tient également à remercier M. Jean Moreau qui a assuré la fonction de président et chef de la direction de façon intérimaire depuis août 2018. Il aura contribué à bâtir la culture de McInnis, axée sur l'engagement et le travail d'équipe.

Un nouveau chef de l'exploitation à la cimenterie

McInnis confirme également la nomination de M. Alex Wojciechowski à titre de chef de l'exploitation. Fort d'une solide expérience de plus de trente ans comme gestionnaire dans l'industrie cimentière au Canada et aux États-Unis, M. Wojciechowski a occupé diverses fonctions allant de directeur de l'entretien à directeur d'usine et directeur industriel. Son expertise couvre à la fois les opérations cimentières ainsi que les projets d'investissements d'équipements industriels, tant en construction qu'en mise en service.

En opérations depuis 2017, Ciment McInnis poursuit son positionnement dans un marché très réceptif à son arrivée et hautement satisfait de la qualité des ciments produits à l'usine de Port-Daniel, qui opère avec des installations de classe mondiale. L'entreprise construit actuellement de nouvelles installations d'entreposage, à la cimenterie et dans certains terminaux, pour encore mieux servir ses clients et faire face à la demande croissante.

À propos de Ciment McInnis - La nouvelle compagnie de ciment

Ciment McInnis est une entreprise privée ayant son siège social au Québec, Canada. L'usine de l'entreprise, située à Port-Daniel-Gascons au Canada, est la première cimenterie construite pour desservir le marché du nord-est américain dans les dernières 50 années. Ciment McInnis a construit un terminal maritime en eaux profondes, à proximité de l'usine, et opère son propre réseau de terminaux de distribution, stratégiquement localisés au Canada et aux États-Unis. Ce réseau permet de desservir rapidement et efficacement les marchés situés le long de la côte est de l'Amérique et du périmètre de l'océan Atlantique.

En tant que nouveau joueur sur le marché nord-américain du ciment, l'objectif de l'entreprise est de fournir à ses clients des ciments de qualité, produits de manière constante et distribués avec fiabilité, selon les principes du développement durable. L'utilisation de technologies de pointe permet à la cimenterie de McInnis d'atteindre et même de surpasser les normes environnementales les plus contraignantes, faisant de son empreinte écologique l'une des plus faibles dans l'industrie du ciment. Des informations sur le projet sont disponibles sur www.cimentmcinnis.com.

