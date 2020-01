DXC Technology nomme Carla Christofferson au poste de Chief Risk Officer





DXC Technology (NYSE: DXC) a annoncé aujourd'hui que Carla Christofferson a été nommée Chief Risk Officer pour diriger les efforts de l'entreprise en matière de risque et de sécurité.

Mme Christofferson rapportera à Mike Salvino, le président et PDG de DXC, en tant que principale conseillère en matière de risques intégrés et émergents. " La gestion des risques d'entreprise est une fonction essentielle pour les entreprises mondiales d'aujourd'hui, " a déclaré M. Salvino. " Nous avons la chance d'avoir quelqu'un avec l'expérience et le jugement de Carla dans l'équipe de DXC. "

Dans son rôle, Mme Christofferson dirigera la gestion des risques, y compris la fonction d'éthique et de conformité, la préparation à la cybersécurité, la résilience et la sécurité, les initiatives de protection des marques et la protection des biens.

Mme Christofferson fera également progresser la stratégie de résilience de DXC au niveau de l'entreprise afin de permettre aux dirigeants de réagir de manière efficace et cohérente aux perturbations de la sécurité et des activités, en maintenant la sécurité des employés au premier plan tout en protégeant les actifs de l'entreprise.

" Je suis heureuse de me joindre à une équipe investie et axée sur la création d'un environnement sûr et sécuritaire pour notre personnel, notre entreprise et nos clients, " a déclaré Mme Christofferson. " C'est un honneur de servir en tant que Chief Risk Officer de DXC et je suis impatiente de m'appuyer sur les programmes existants pour aider DXC à relever les défis actuels et futurs. "

Mme Christofferson apporte une expérience significative dans des rôles de leadership de haut niveau. Avant de rejoindre DXC, elle était chez AECOM, une importante société d'infrastructure, où elle a occupé le poste de vice-présidente exécutive et chef du service juridique. Elle a dirigé les départements de gestion des risques, de sécurité informatique, de sécurité physique et de sûreté, de santé et d'environnement d'AECOM. Elle a également supervisé l'organisation juridique de la société à l'échelle mondiale, y compris les litiges, les affaires gouvernementales, l'éthique et la conformité, les rapports de la SEC et les activités juridiques liées aux transactions.

En 2015, Mme Christofferson était directrice associée chez O'Melveny & Myers, un cabinet d'avocats de Los Angeles. Au cours de ses 22 années de service, elle a représenté des clients dans plusieurs secteurs, notamment l'énergie, l'électricité et le pétrole et le gaz.

Mme Christofferson est active dans les affaires communautaires de Los Angeles et a siégé aux conseils d'administration de la Los Angeles Library Foundation et du Metropolitan YMCA. Elle a obtenu un diplôme en droit de l'Université Yale et un diplôme en communication de l'Université du Dakota du Nord.

À propos de DXC Technology

La technologie DXC (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant leur informatique, en optimisant les architectures de données et en assurant la sécurité et l'évolutivité sur les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde, qui sont à la pointe de l'innovation depuis des décennies, font confiance à DXC pour déployer notre pile technologique d'entreprise afin d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur l'histoire de DXC et sur l'importance que nous accordons aux personnes, aux clients et à l'exécution opérationnelle, rendez-vous sur www.dxc.technology.

