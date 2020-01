Les participants du CES une fois de plus ébahis par le kiosque spectaculaire de LG, ses technologies de « vagues » OLED et sa zone « fontaine »





Des installations impressionnantes mettent en vedette des écrans OLED plats, courbés et enroulables qui prouvent le rôle de chef de file de LG en matière d'innovation révolutionnaire et de technologie d'affichage

TORONTO, le 7 janv. 2020 /CNW/ - LG Electronics (LG), le chef de file mondial en technologie d'affichage OLED, poursuit cette année sa célèbre tradition du CESMD, grâce à sa toute dernière exposition d'envergure sur sa technologie de vagues OLED, ouverte aux visiteurs du CES.

Formée d'une multitude d'écrans OLED souples, cette installation sensationnelle met en scène de façon théâtrale la qualité d'image inégalée de la technologie OLED de LG et la capacité de la société à prendre en charge des formats uniques. Les visiteurs du kiosque 2020 de LG au CES peuvent également s'émerveiller devant la fontaine, une zone vedette mettant en scène les écrans enroulables uniques du téléviseur SIGNATURE OLED R de LG (modèle 65RX). Les impressionnantes installations OLED témoignent du rôle de chef de file technologique de la société et de sa capacité à innover et à émerveiller les téléspectateurs.

La technologie OLED de LG est la technologie d'affichage la plus avancée au monde, présentant des images sublimes, des noirs absolus et un contraste incroyable, quel que soit l'angle de visionnement. Les pixels à allumage automatique, qui peuvent s'allumer et s'éteindre individuellement, aident à offrir des images incroyablement réalistes. Comme ils n'ont pas besoin de dispositif de rétroéclairage, les écrans OLED de LG sont extrêmement minces et légers, ce qui permet aux téléviseurs d'être installés au ras du mur ou d'être suffisamment souples pour être enroulés comme une affiche.

L'imposant mur de vagues OLED de LG est composé de 200 écrans à affichage numérique OLED de LG de 55 po (128 écrans concaves et convexes et 72 écrans plats) au fini miroir. Mesurant 6 mètres (20 pieds) de haut et 25 mètres (82 pieds) de large, l'installation immerge les participants du CES dans un époustouflant voyage d'exploration présentant la splendeur de la nature comme jamais auparavant. Que ce soit la force brute des océans ou la naissance d'une aurore boréale dans le ciel nordique, l'exposition vagues OLED de LG stimule les sens au moyen d'images et de sons qui enveloppent et transportent le public dans certains des événements et des lieux naturels les plus mémorables sur Terre. Les participants peuvent même avoir l'impression de marcher sous les vagues de l'océan.

La fontaine émerveille les visiteurs grâce à une performance synchronisée sur 20 téléviseurs OLED enroulables révolutionnaires de LG. Offrant une qualité d'image supérieure, les écrans ultra minces et souples s'enroulent et se déroulent devant les yeux des participants dans une séquence divertissante et chorégraphiée. Le téléviseur SIGNATURE OLED R enroulable de LG est le seul téléviseur au monde doté d'un écran qui peut disparaître complètement du champ de vision de l'utilisateur, se rétractant dans une élégante base en aluminium lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce téléviseur futuriste redéfinit la relation spatiale avec son environnement et constitue une réalisation historique dans l'évolution du téléviseur.

Depuis 2016, les installations OLED de LG sont des attractions incontournables dans les grands événements internationaux. Présentée en 2016, la première installation OLED de LG au CES, le tunnel OLED de LG, prenant la forme d'un dôme présentant des scènes envoûtantes du ciel nocturne, a remporté un prix Red Dot dans la catégorie Communication spatiale. L'année suivante, les sens de l'avenir, une oeuvre d'art lumineuse à grande échelle présentée lors de la Semaine du design de Milan, a remporté le prix Milano Design 2017 de la meilleure installation, faisant de LG la première entreprise coréenne à recevoir cette distinction, ainsi que le grand prix Red Dot dans la catégorie Communication spatiale. L'installation des chutes OLED de LG, présentée lors du CES 2019, a également remporté le prix Red Dot.

Les visiteurs qui se rendront au kiosque de LG au CES (no 11100, hall central du Centre des congrès de Las Vegas) du 7 au 10 janvier pourront voir de leurs propres yeux la splendeur des plus récentes installations OLED de LG. Suivez toutes les activités et annonces de LG au CES sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic #LGCES2020.

