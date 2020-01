Un FEO européen va mettre en vedette au CES la technologie DMS de Seeing Machines





LAS VEGAS, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ --Seeing Machines, au premier plan de l'industrie pour la technologie Driver Monitoring System (DMS, système de surveillance du conducteur) dirigée par intelligence artificielle a collaboré avec BMW Group afin d'intégrer sa technologie FOVIO pour la surveillance du conducteur dans la BMW i Interaction EASE. Cette intégration sera mise en lumière au CES 2020 (Salon de l'électronique grand public) dans le stand de BMW situé à la Tech East Outside Area.

La BMW i Interaction EASE tire parti de la technologie de Seeing Machines en tant que composante de son concept novateur de HMI (interface homme-machine), laquelle se visualise par l'intermédiaire d'une visualisation tête haute (VTH) projetée sur le parebrise.

En outre, Dr Mike Lenné, directeur général adjoint des facteurs de flotte et des facteurs humains chez Seeing Machines effectuera des présentations au stand de BMW au CES de mercredi à vendredi. Dr Lenné fera la démonstration de l'approche de la Société pour la technologie de surveillance du conducteur à partir de la perspective de la science des facteurs humains, son rôle dans la mise au point des technologies de base de Seeing Machines et sa capacité à renforcer les fonctions de sécurité et de commodité dans les voitures.

La technologie FOVIO de Seeing Machines pour la surveillance du conducteur fait appel à une technologie avancée de visionique laquelle mesure et analyse avec précision la posture de la tête, les mouvements des paupières et le suivi oculaire sous un spectre complet de conditions exigeantes de lumière, y compris avec lunettes de soleil. Ces données sont traitées afin d'interpréter l'état d'attention du conducteur, ses niveaux de concentration, de somnolence et d'affaiblissement pour pouvoir fournir à un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) des entrées critiques en temps réel.

La technologie DMS est sur la voie de devenir la norme pour les voitures particulières modernes et renforcer la sécurité de la conduite par chauffeur et la conduite semi-automatisée en fonction des directives récentes du Programme européen d'évaluation des nouveaux véhicules (NCAP), de la Commission européenne et du Conseil national de la sécurité des transports , dans un effort visant à réduire la conduite distraite et somnolente et améliorer la sécurité des piétons comme celle des passagers.

Paul McGlone, PDG de Seeing Machines a fait ce commentaire : « BMW a toujours fait de la sécurité des passagers une priorité. Seeing Machines est enchantée de poursuivre notre partenariat avec ce FEO au moment où nous dirigeons sur l'ensemble de l'industrie une meilleure sécurité grâce à une technologie de surveillance du conducteur innovante. »

Seeing Machines poursuit sa croissance en tant que leader dans l'automobile pour la technologie DMS et a récemment amplifié ses partenariats (en anglais) avec sa clientèle existante de fabricants d'équipement d'origine (FEO).

À propos de Seeing Machines (LSE : SEE) : société mondiale fondée en 2000 et ayant son siège en Australie, elle est au premier plan de l'industrie pour la technologie de surveillance basée sur la vision et permettant aux machines de voir, de comprendre et d'assister les personnes. Le portefeuille de technologie de Seeing Machines repose sur des algorithmes d'intelligence artificielle avec procédés et éléments optiques intégrés qui alimentent des produits exigeant de fournir une compréhension fiable en temps réel des opérateurs de véhicules. La technologie couvre des mesures critiques de la direction du regard du conducteur par l'intermédiaire d'une classification de son état cognitif s'appliquant au risque d'accident. La mesure fiable de l'« état de conducteur » est l'objectif final de la technologie Driver Monitoring System (DMS, système de surveillance du conducteur). Seeing Machines met au point une technologie DMS pour diriger la sécurité dans l'automobile, les flottes commerciales, le tout-terrain et l'aviation. La société possède des bureaux en Australie, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Elle fournit des solutions et des services technologiques aux leaders de l'industrie sur tous les marchés verticaux. www.seeingmachines.com

Demandes relatives aux médias : Media@SeeingMachines.com ou + 61 419 149 683

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 12:00 et diffusé par :