Velodyne Lidar annonce Anand Gopalan, son nouveau PDG





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui qu'Anand Gopalan était son nouveau PDG M. Gopalan, qui était précédemment directeur de la technologie chez Velodyne, succède à David Hall, fondateur légendaire de Velodyne. M. Hall restera président à plein temps du conseil d'administration et activement engagé à diriger la technologie de la société, sa vision en matière de produits et sa stratégie commerciale.

M. Gopalan est un ingénieur émérite et un cadre dirigeant en technologie expérimenté dans la création et la gestion d'organisations d'ingénierie dans le monde. Il a intégré Velodyne en 2016 pour former une équipe de recherche et de développement de pointe. M. Gopalan dirige les équipes de technologie et de développement de produits axées sur le client de Velodyne afin de répondre aux besoins du marché en matière de solutions lidar conçues pour de hautes performances, une optimisation des coûts et une production à gros volume.

Au cours des trois dernières années, Anand Gopalan a travaillé en étroite collaboration avec David Hall pour développer la feuille de route technologique et la vision stratégique de la société. M. Gopalan est reconnu au sein de l'industrie comme un leader éclairé en affaires ainsi qu'en technologie. Récemment, M. Gopalan est devenu plus actif en tant que porte-parole de la société, expliquant brillamment les avantages et le fonctionnement du lidar à des audiences dans le monde entier. Velodyne a pour stratégie d'offrir des promotions au sein de la société et M. Gopalan était un choix naturel, ayant fait ses preuves en 2019.

M. Gopalan et l'équipe Velodyne se réjouissent à l'idée de développer la trajectoire de croissance de la société. Grâce à l'étendue et à la versatilité du portefeuille lidar Velodyne, la société continue de faire des contributions révolutionnaires à l'industrie autonome en pleine croissance. Velodyne est un leader reconnu sur une large gamme de marchés parmi lesquels l'automobile, la cartographie, la mobilité à la demande, la robotique, la sécurité, les véhicules aériens sans pilote (unmanned aerial vehicles, UAV) et plus encore.

Sous le leadership de M. Gopalan aux côtés de David Hall, Velodyne a commercialisé une série de produits lidar révolutionnaires, notamment l'Alpha Primetm, le Velarraytm, le VelaDometm et un nouveau capteur lidar qui change la donne et qui sera bientôt utilisé sur les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS). Grâce à son faible coût, ce capteur améliorera la sécurité automobile pour le propriétaire de voiture ordinaire. Dans le cadre du CES 2020, Velodyne dévoilera le nouveau capteur lidar et M. Gopalan présentera sa vision pour la société lors d'une conférence de presse au stand Velodyne #7520 le mardi 7 janvier à 11 h. PST (heure du Pacifique).

En 2005, David Hall a inventé la technologie révolutionnaire de capteur 3D lidar qui a ouvert la voie à une révolution de l'industrie automobile et a constitué la base du leadership de Velodyne sur le marché. L'idée d'exploiter la technologie lidar pour la conduite autonome s'est imposée à David Hall lors de sa participation au concours DARPA Grand Challenge pour véhicules autonomes. David Hall, qui détient plus de 30 brevets aux États-Unis, est un visionnaire technologique et un inventeur en série couvrant une variété d'applications, y compris le lidar, l'audio et la marine. David Hall a été récompensé du prix « Inventeur de l'année 2018 » par l'Intellectual Property Owners Education Foundation.

« Anand Gopalan et moi avons travaillé côte à côte sur la feuille de route technologique de Velodyne. Il est le dirigeant idéal pour guider Velodyne dans la prochaine phase de sa croissance », a déclaré David Hall. « Il est au fait des attentes des clients et du marché tout en possédant le génie technique et les compétences de leadership pour innover et s'exécuter. En tant que président, Anand bénéficie de mon soutien inconditionnel pendant que je continue de fournir une vision, d'élaborer la stratégie et d'inventer. »

« David Hall est bien plus que le fondateur de Velodyne, il est également le fondateur de notre industrie. Je suis reconnaissant de la confiance qu'il a placée en moi et je me réjouis à l'idée de diriger une société possédant une aussi longue histoire en matière d'innovation que Velodyne. Nous sommes au premier plan de notre marché, prêts à mener l'ère de l'autonomie. Velodyne améliore la mobilité et la sécurité par le biais de la versatilité, de la réactivité et de l'agilité », a ajouté M. Gopalan.

La promotion de M. Gopalan au rôle de PDG optimisera l'équipe de direction de Velodyne Lidar, dans la conduite des affaires courantes à l'heure où la société cible des opportunités de marché aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Anand Gopalan et David Hall continueront d'être appuyés par une solide équipe de cadres Velodyne de catégorie C parmi lesquels Marta Hall, directrice du marketing, Rick Tewell, directeur de l'exploitation, Mike Jellen, directeur commercial, Drew Hamer, directeur financier, Barbara Rogan, directrice des services juridiques, et Mircea Gradu, premier vice-président des produits et de la qualité.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, le fondateur de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel au sein de Velodyne Acoustics. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS Velarraytm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

