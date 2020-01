Habitat pour l'humanité Canada lance son concours national de rédaction pour les étudiants





TORONTO, 07 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'édition 2019 du concours Le sens d'un chez-soi a débuté hier, alors que nous acceptons les présentations en ligne et par courriel des élèves de la 4e, la 5e ou la 6e années qui doivent décrire ce que signifie leur chez soi, et ce, entre le 6 janvier et le 21 février 2020.



Créé par Genworth Canada en 2007, le concours Le sens d'un chez-soi a permis d'amasser plus de 1,5 million de dollars pour aider à construire des logements décents et abordables au sein de différentes communautés de partout au Canada. L'an dernier, plus de 8 000 étudiants de la 4e, la 5e et la 6e années de partout au Canada ont exprimé ce que signifie leur chez-soi, alors que cette année, Habitat pour l'humanité Canada espère accueillir le nombre record de 10 000 participants. Trois gagnants du grand prix, soit un pour chaque année, recevront une subvention de 30 000 $ qui sera investie dans le projet de construction local d'Habitat de leur choix. Neuf finalistes, soit trois pour chaque année, recevront également une subvention de 10 000 $ qui sera investie dans un projet de construction local d'Habitat. Chaque étudiant qui participe se mérite un don au montant de 10 $ destiné à son chapitre local d'Habitat pour l'humanité afin que les communautés profitent de la participation de chacun des étudiants.

« Ce concours représente un excellent moyen d'amener les étudiants à en apprendre davantage sur les raisons pour lesquelles l'accès à un logement décent et abordable est vraiment primordial, » de dire Meghan Reddick, vice-présidente, Stratégie de marque et communication chez Habitat pour l'humanité. « Il n'est jamais trop tôt pour apprendre à connaître l'importance de donner au suivant et pour savoir que chaque geste, petit ou grand, peut faire la différence. »

« Par son concours Le sens d'un chez-soi, Genworth Canada encourage les étudiants à s'impliquer dans le bien-être de la communauté. À titre de commanditaire-fondateur de ce concours, nous avons remis au-delà de 1,5 million de dollars en financement à Habitat partout au Canada et nous avons contribué à inspirer 58 000 étudiants à s'informer davantage sur la question du logement abordable, » de dire Stuart Levings, président et chef de la direction de Genworth Canada.

Les enseignants ou les parents qui souhaitent voir participer leurs étudiants de la 4e, la 5e ou la 6e année peuvent également consulter un module éducatif en ligne à l'adresse meaningofhome.ca où ils trouveront des conseils de rédaction et de l'information sur les enjeux du logement abordable au Canada.

Inscrivez-vous à l'adresse meaningofhome.ca pour recevoir les mises à jour de manière continue et pour connaître les noms des gagnants. Les noms des gagnants de l'édition 2020 du concours Le sens d'un chez-soi seront annoncés en mai 2020.

Le concours Le sens d'un chez-soi serait impossible sans le généreux soutien du commanditaire-fondateur Genworth Canada, ainsi que des commanditaires des prix, en l'occurrence Revera Inc. et Silver Hotel Group Ruparell Foundation. Les sommes qu'ils ont investies permettront à des étudiants de donner au suivant au sein de leur communauté, et ce, concrètement et de manière et attrayante.

Le modèle abordable d'accès à la propriété d'Habitat pour l'humanité Canada aide des familles qui ont besoin d'un logement à acquérir leur propre maison. Les propriétaires de maison d'Habitat donnent bénévolement plus de 500 heures et paient un montant d'hypothèque abordable et adapté à leur revenu, ce qui les aide à jeter des bases solides pour accéder ainsi à la stabilité financière et planifier l'avenir de leurs enfants.

Au sujet de notre commanditaire-fondateur: Genworth MI Canada inc.

Genworth MI Canada inc. (TSX : MIC) par l'entremise de sa filiale, la Compagnie d'assurance d'hypothèques Genworth Financial Canada (« Genworth Canada ») est le plus important assureur hypothécaire résidentiel privé au Canada. La Compagnie offre une assurance-prêt hypothécaire aux prêteurs d'hypothèques résidentielles du Canada, facilitant ainsi l'accès à la propriété aux acheteurs d'une première maison. Genworth Canada se démarque par l'excellence de son service à la clientèle, sa technologie de traitement innovatrice et son solide cadre de gestion des risques. Depuis plus de deux décennies, Genworth Canada contribue au marché du logement en jouant un rôle de chef de file et en consacrant ses efforts à la sécurité et l'intégrité du système de financement hypothécaire. Au 30 septembre 2019, Genworth Canada détenait des biens totalisant 7,1 milliards de dollars et des capitaux propres d'une valeur de 4 milliards de dollars. Apprenez-en davantage sur le site à l'adresse www.genworth.ca .

Au sujet d'Habitat pour l'humanité Canada

Créé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui s'efforce de créer un monde où tous les gens bénéficient d'un lieu décent abordable qu'ils appellent leur « chez soi ». Habitat pour l'humanité rassemble les communautés pour aider les familles à accéder à la stabilité, la force et l'indépendance en faisant l'acquisition d'une maison abordable. Grâce à l'aide de bénévoles, des propriétaires de maison d'Habitat et des 54 chapitres locaux d'Habitat qui sont en activités dans chaque province et chaque territoire, nous jetons les bases solides pour permettre aux gens de vivre mieux et en meilleure santé au Canada et partout sur la planète. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site à l'adresse www.habitat.ca .

Pour en apprendre davantage, veuillez communiquer avec :

Sarah Austin

Directrice, Communications

Habitat pour l'humanité Canada

Courriel : saustin@habitat.ca

Téléphone : 416-644-0988/1-800-667-5137 x302

