Lancement des Mérites du français 2020





Le français, au coeur de la réussite de votre organisation!

MONTRÉAL, le 7 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les entreprises et les organismes de l'Administration qui ont le français à coeur et qui en font une composante de leur réussite sont invités à soumettre leur candidature aux Mérites du français d'ici au 24 janvier. Les réalisations en francisation les plus inspirantes et innovantes seront récompensées par l'Office québécois de la langue française.

Les organisations gagnantes seront connues au mois de mai 2020, à l'occasion du Gala des Mérites du français, qui soulignera les bons coups en francisation des organisations et des personnes immigrantes.

Faits saillants

L'appel de candidatures aux Mérites du français se tient du mardi 7 au vendredi 24 janvier 2020 . Il s'adresse aux organisations établies au Québec, c'est-à-dire aux entreprises (sociétés, entreprises individuelles ou personnes morales) ainsi qu'aux organismes (sociétés d'État, ministères, organismes sans but lucratif, municipalités, établissements d'enseignement, etc.).

. Il s'adresse aux organisations établies au Québec, c'est-à-dire aux entreprises (sociétés, entreprises individuelles ou personnes morales) ainsi qu'aux organismes (sociétés d'État, ministères, organismes sans but lucratif, municipalités, établissements d'enseignement, etc.). Les réalisations admissibles aux Mérites du français doivent viser un ou plusieurs des objectifs suivants :

le renforcement de la place du français dans le milieu de travail ;

;

la francisation du service à la clientèle ;

;

la promotion de la langue française ;

;

la francisation du personnel qui n'a pas le français pour langue maternelle ;

;

le divertissement en français .

. Les dossiers de candidature seront évalués au début de l'année 2020 par un jury composé de représentantes et de représentants d'organisations du domaine des affaires et de la francisation des milieux de travail.

L'Office québécois de la langue française remet depuis 1990 les Mérites du français à des entreprises et à des organismes qui font preuve d'initiative pour promouvoir le français dans leur secteur d'activité.

Liens connexes

Formulaire d'inscription aux Mérites du français :

www.francofete.qc.ca/candidatures/merites/formulaire/.

www.francofete.qc.ca/candidatures/merites/formulaire/. Information sur l'appel de candidatures :

www.francofete.qc.ca/candidatures/merites/.

www.francofete.qc.ca/candidatures/merites/. Règlement des Mérites du français :

www.francofete.qc.ca/candidatures/merites/reglement.pdf.

https://www.facebook.com/OQLF.QC/

https://www.instagram.com/oqlf.qc/

https://twitter.com/oqlf

SOURCE Office québécois de la langue française

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 10:15 et diffusé par :