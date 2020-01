PrescripTIon(MD) offre maintenant de nouvelles fonctionnalités





TORONTO, le 7 janv. 2020 /CNW/ - De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à PrescripTIonMD afin de rendre le service d'ordonnances électroniques du Canada encore plus utile pour les prescripteurs et les pharmaciens partout au pays.

Mis au point par Inforoute Santé du Canada, PrescripTIonMD offre aux prescripteurs un moyen sûr et pratique de transmettre une ordonnance électronique à partir de leur dossier médical électronique (DME) vers le système de gestion de la pharmacie (SGP) choisie par le patient. Grâce à PrescripTIonMD, les prescripteurs et les pharmaciens peuvent rédiger, recevoir, renouveler et annuler des ordonnances par voie électronique.

Voici les fonctionnalités ajoutées récemment :

Attribution du rôle de prescripteur à de nouveaux professionnels de la santé : Permet à des professionnels de la santé habilités à prescrire (par exemple les infirmières praticiennes, les dentistes et les optométristes) d'envoyer et de recevoir des ordonnances par PrescripTIon MD .

Permet à des professionnels de la santé habilités à prescrire (par exemple les infirmières praticiennes, les dentistes et les optométristes) d'envoyer et de recevoir des ordonnances par PrescripTIon . Notifications de prescription de médicaments et de modification d'ordonnances par le pharmacien : Dans les provinces et les territoires qui autorisent les pharmaciens à prescrire des médicaments, un pharmacien pourra envoyer par voie électronique au médecin d'un patient une notification indiquant qu'il a créé une ordonnance pour ce patient. Il pourra aussi envoyer à un prescripteur une notification de modification d'ordonnance lorsqu'il modifie la dose, la posologie, la voie d'administration ou tout autre aspect d'une ordonnance créée à l'origine par ce même prescripteur.

Dans les provinces et les territoires qui autorisent les pharmaciens à prescrire des médicaments, un pharmacien pourra envoyer par voie électronique au médecin d'un patient une notification indiquant qu'il a créé une ordonnance pour ce patient. Il pourra aussi envoyer à un prescripteur une notification de modification d'ordonnance lorsqu'il modifie la dose, la posologie, la voie d'administration ou tout autre aspect d'une ordonnance créée à l'origine par ce même prescripteur. Soutien bilingue : Comme il s'agit d'un service national, PrescripTIon MD permet désormais d'envoyer des messages en anglais et en français, même si l'application d'un fournisseur ne comprend pas d'interfaces bilingues.

Comme il s'agit d'un service national, PrescripTIon permet désormais d'envoyer des messages en anglais et en français, même si l'application d'un fournisseur ne comprend pas d'interfaces bilingues. Réponses du personnel clinique aux demandes de renouvellement électroniques : Les infirmières, les assistants ou d'autres membres du personnel clinique d'un cabinet de médecins utilisant PrescripTIon MD pourront indiquer aux pharmaciens ayant envoyé une demande de renouvellement électronique si celle-ci est « refusée » ou « à l'étude », par exemple.

Les infirmières, les assistants ou d'autres membres du personnel clinique d'un cabinet de médecins utilisant PrescripTIon pourront indiquer aux pharmaciens ayant envoyé une demande de renouvellement électronique si celle-ci est « refusée » ou « à l'étude », par exemple. Notifications d'identifiant provincial/territorial de l'ordonnance : Lorsque PrescripTIonMD reçoit une ordonnance électronique d'un DME, il transmet celle-ci au système d'information sur les médicaments de la province ou du territoire concerné, qui lui envoie en retour un identifiant d'ordonnance. Par la suite, PrescripTIonMD envoie une notification d'identifiant provincial/territorial de l'ordonnance au DME du prescripteur afin que l'identifiant soit consigné avec l'ordonnance dans le système local. Cet identifiant est aussi envoyé au SGP accompagné de la notification d'ordonnance électronique; de cette façon, l'ordonnance du réseau peut être jumelée correctement à la notification d'exécution envoyée par le SGP.

« Nous sommes très heureux de proposer aux utilisateurs de PrescripTIonMD de nouvelles fonctionnalités qui améliorent grandement le service, notamment grâce à l'expansion du rôle de prescripteur et à un soutien bilingue, explique Jamie Bruce, vice-président exécutif de PrescripTIonMD chez Inforoute. Ces ajouts témoignent de notre volonté de développer le service en collaboration avec les utilisateurs afin de nous assurer qu'il répond bien à leurs besoins et, ultimement, profite à leurs patients. »

« PrescripTIonMD complète à merveille les services que j'offre aux patients, souligne Christine Fitchett de Bracebridge, en Ontario, première infirmière praticienne au Canada à prescrire des médicaments à l'aide de PrescripTIonMD. Il est aussi beaucoup plus sûr et plus commode que les ordonnances papier ou télécopiées, et les patients l'adorent parce que leurs médicaments sont déjà prêts quand ils se présentent à la pharmacie. »

Actuellement, PrescripTIonMD est en service en Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick, et des accords prévoient son déploiement dans sept autres provinces et territoires. Par ailleurs, l'équipe de PrescripTIonMD collabore avec 32 entreprises qui comptent en tout plus de 3 400 pharmacies, ainsi qu'avec 11 fournisseurs de DME et 4 fournisseurs de SGP. Nous invitons les prescripteurs et les pharmaciens à communiquer avec le fournisseur de leur DME ou SGP pour savoir si ces nouvelles fonctionnalités seront accessibles dans leur système. Ceux qui souhaitent en apprendre davantage au sujet de PrescripTIonMD peuvent aller sur cette page : prescriptioncan.ca/declaration-interet.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.infoway-inforoute.ca/fr.

À propos de PrescripTIonMD

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMD. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMD rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMD protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

