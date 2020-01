Arrivée imminente du tout nouveau League of Angels, premier MMOARPG de la série





Heaven's Fury vous transporte dans un univers fantastique dans lequel les dieux sont tombés en disgrâce et sous l'emprise malicieuse de Pandora's Box. Vous incarnerez le rôle de l'élu et devrez rassembler les légendaires Angels pour reconquérir les cieux.

Durant votre périple, vous découvrirez une kyrielle d'options de jeu centrées sur des modes PvE et PvP entièrement repensés et innovants, qui offrent une expérience divine aux fans de League of Angels, avec des graphiques à couper le souffle et un souci du détail encore jamais vu dans la franchise.

Le traditionnel mode histoire propose une trame prenante et ramifiée, qui vous place en première ligne de la bataille pour les cieux. Vous aurez le choix entre trois héros légendaires: le redoutable Dragoon, l'énigmatique Mage, ou le fatal Archer. Chaque personnage dispose de compétences et de styles uniques. Quelle que soit votre préférence, vous pouvez compléter votre arsenal et vos pouvoirs par des anges, montures, esprits et un éventail complet d'équipements utiles. Après tout, pour vaincre les ténèbres et ramener la paix dans le monde, vous aurez bien besoin d'un peu d'aide.

L'intrigue conserve la touche classique des League of Angels, tout en ouvrant des horizons totalement nouveaux, comme le montre la bande-annonce du jeu:

https://youtu.be/kI2om-2cvpQ

Pré-inscrivez-vous dès maintenant à League of Angels - Heaven's Fury pour recevoir de nombreux avantages lors du lancement, et suivez toute l'actualité du jeu sur Facebook.

A propos de YOOZOO Games

YOOZOO Games est une société mondiale de divertissement spécialisée dans le développement et la distribution de jeux vidéo. La société a son siège social à Shanghai et possède des bureaux à Londres, Berlin, Hong Kong, Singapour et d'autres grandes villes. Depuis sa création en 2009, YOOZOO a lancé une multitude de produits à succès, comme Game of Thrones Winter is Coming, Legacy of Discord ? Furious Wings and League of Angels, et a tissé un vaste réseau de distribution mondiale.

Site officiel http://global.yoozoo.com/

Portail mondial pour les jeux https://www.gtarcade.com/

LinkedIn linkedin.com/company/yoozoogames

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

