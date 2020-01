250 hackers attendus au HACK_RETAIL





Du 12 au 14 juin 2020, 250 hackers sont attendus à la 1ère édition de HACK_RETAIL, le plus grand hackathon retail et e-commerce international dont la première édition se déroulera en France. L'enjeu pour les 15 enseignes, 10 solutions partenaires et 250 hackers participant à ces 48 heures intensives : apporter une réponse opérationnelle aux problématiques soumises par les retailers. Au total, 50 équipes de 5 hackers rivaliseront de créativité autour de challenges axés sur l'une des 5 thématiques (tracks) proposées : engagement communautaire, environnement, fidélisation, expérience client sans couture et sécurité.

À VOS MARQUES, PRÊTS...HACKEZ !

Top départ du hackaton vendredi à 15h avec la keynote d'ouverture, la présentation des problématiques des retailers et les pitchs des solutions partenaires. 250 hackers aguerris auront ensuite jusqu'à dimanche matin pour mettre leur créativité et leur expertise au service de leur équipe.

Résultats attendus dimanche soir. Les projets seront jugés sur des critères de pertinence, d'innovation, de flexibilité et de faisabilité technique en regard de l'écosystème existant chez le retailer. L'équipe vainqueur du HackRetail remportera la somme de 20 000?, tandis que chaque équipe gagnante d'une thématique se verra remettre 5 000?. Lundi 15 juin, un showcase permettra aux retailers, accompagnés de leurs collaborateurs, de rencontrer en one-to-one les équipes ayant travaillé sur leur problématique. Enjeu : continuer les échanges et évoquer une éventuelle implémentation de la solution dans l'écosystème des retailers

ZOOM SUR LES PROFILS ATTENDUS

80% de professionnels (UX designers, développeurs, professionnels du retail et du E-Commerce). 20% d'étudiants de dernier cycle.

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE

Pour les retailers, le HACK_RETAIL, c'est l'assurance de voir leurs problématiques prises en main par les meilleurs experts du secteur. En seulement 48h, ils vont se verront proposer une solution déjà prototypée et facilement intégrable dans leur environnement technologique.

De quoi accélérer rapidement leur business. Pour les solutions partenaires et les agences, l'évènement est une occasion de rencontrer et d'échanger avec de grands noms du retail, tout en leur démontrant leur haut niveau d'expertise.

UN LIEU TENU SECRET

Le lieu de ce hackaton sera dévoilé d'ici quelques semaines. Indice pour les hackers participants : HACK_RETAIL se déroulera à moins de 90 minutes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.

Pré-inscription sur https://hack-retail.com

