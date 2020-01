Déclaration du premier ministre à l'occasion du Noël orthodoxe





OTTAWA, le 7 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Noël orthodoxe :

« Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes au Canada et à travers le monde se réuniront pour célébrer Noël.

« Noël nous donne l'occasion de réfléchir à ce qui nous rassemble et d'exprimer notre reconnaissance pour les bénédictions dans nos vies. Alors que nous nous réunissons en famille et entre amis, nous nous rappelons qu'il est possible de changer les choses en faisant preuve de gentillesse, d'ouverture et de respect - que ce soit dans nos foyers, nos milieux de travail, nos écoles ou nos quartiers.

« Noël est également une occasion de donner généreusement à ceux qui nous entourent. Nous pouvons contribuer à une bonne cause, nous impliquer dans notre communauté ou venir en aide à un voisin. Pendant la période des Fêtes, j'encourage tout le monde à vivre selon les valeurs de compassion et de bienveillance qui nous définissent en tant que Canadiens.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à reconnaître les importantes contributions qu'apportent les chrétiens orthodoxes à notre pays et à nos communautés. Sophie et moi souhaitons un joyeux Noël à tous ceux qui le célèbrent. »

