Morningstar nomme Ron Bundy pour développer son entreprise d'indices au niveau mondial





CHICAGO, le 7 janvier 2020 /CNW/ - Morningstar, Inc. (Nasdaq : MORN) a annoncé aujourd'hui la nomination de Ron Bundy pour diriger l'évolution et la croissance de son entreprise mondiale Indices Morningstar. M. Bundy s'est joint à la firme en décembre comme directeur général, Indices Morningstar.

« Par bonheur, Indices Morningstar a atteint un niveau qui nous permet d'attirer des dirigeant aussi accomplis », a dit Kunal Kapoor, directeur général de Morningstar. « Ron apporte plus de 20 ans d'expérience dans le développement et l'implantation généralisée d'une entreprise mondiale d'indices, et nous ne saurions être plus confiants dans l'occasion qui nous est ainsi présentée d'offrir à nos investisseurs une valeur ajoutée plus importante que celle qu'ils ont reçue de fournisseurs bien établis aux tarifs élevés. »

L'intervention d'un chef de file aussi aguerri de l'industrie reflète la conviction de Morningstar et son investissement soutenu dans une entreprise d'indices à croissance rapide qui continue à susciter une demande mondiale s'inscrivant dans la tendance des placements à faible coût, et a perturbé l'indexation à frais élevés par son projet Open Indexes (indices transparents).

« Avec la philosophie de Morningstar visant à placer l'investisseur au premier plan, il n'y a aucune société en meilleure position pour montrer la voie dans une industrie des indices qui reste fin prête à habiliter l'investisseur, bouleverser les habitudes et se développer », a dit M. Bundy. « En tirant profit du succès de l'entreprise d'indices de Morningstar et en nous penchant vers les capacités différentiées de notre firme dans toutes les catégories d'actifs, sa durabilité et ses capitaux privés, nous continuerons à créer une valeur ajoutée pour les gestionnaires d'actifs et de patrimoine, les conseillers et, en bout de ligne, l'investisseur lui-même. »

Jusqu'à une époque récente, M. Bundy était directeur général des indices nord-américains et chef des comptes stratégiques pour le fournisseur d'indices mondiaux FTSE Russell. Avant l'acquisition de Russell en 2014, M. Bundy siégeait comme directeur général du groupe d'indices Russell, où il a transformé une entreprise centrée sur les États-Unis en une véritable opération mondiale d'une taille vingt fois supérieure.

Pat Fay se joint également à Morningstar en qualité de directeur général, Indices Morningstar. M. Fay était précédemment chef de la recherche et des services de conseils pour EQDerivatives, ainsi que chef mondial des produits dérivés pour FTSE Russell. Au nombre des multiples initiatives qu'il a menées au cours des huit années consacrées auprès de CBOE, on compte le lancement des fameux produits dérivés VIX.

Depuis sa création en 2002, Indices Morningstar a fait grimper la valeur d'actifs qui lui était liée

à 64 milliards $ (au 30 septembre 2019), lancé des centaines d'indices axés sur le bêta et le bêta stratégique, intégré les meilleurs fleurons de la recherche indépendante de Morningstar à des produits différenciés, comme la famille d'indices axée sur une forte bastille économique et l'indice Morningstar d'habilitation des femmes, sur lesquels se sont appuyés plusieurs grands lancements de FNB, et a édifié des relations solides avec des chefs de file de la gestion d'actifs et de patrimoine qui dynamisent le succès des investisseurs.

Pour plus de détails sur Indices Morningstar, veuillez consulter http://indexes.morningstar.com.

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement et dispose de plus de 217 milliards $ d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 septembre 2019. La société est implantée dans 27 pays. Pour plus de détails, veuillez visiter www.morningstar.com/company . Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

