Highline Beta et Aviva Canada dévoilent les entreprises émergentes qui seront de la première cohorte de l'accélérateur Villes sécuritaires et connectées





Les quatre entreprises choisies recevront du mentorat et participeront au lancement de projets pilotes

TORONTO, le 7 janv. 2020 /CNW/ - Highline Beta et Aviva Canada ont annoncé aujourd'hui la sélection de quatre entreprises émergentes qui participeront à la cohorte inaugurale de l'accélérateur Villes sécuritaires et connectées dont les deux entreprises sont les partenaires fondateurs. Lancé en juillet 2019, l'accélérateur est une plateforme axée sur la résolution d'un problème particulier et conçue pour faire évoluer les entreprises émergentes qui ont le potentiel avéré de relever les défis que présentent la sécurité routière, la mobilité et l'intelligence des villes.

Voici les entreprises sélectionnées :

Life Apps LLC : solution logicielle pour téléphone cellulaire destinée aux exploitants de parcs automobiles et qui vise à mesurer et à réduire le nombre d'accidents imputables à la distraction au volant.





MicroTraffic : technologie faisant appel à l'intelligence artificielle pour extraire des séquences vidéos tournées aux intersections les données relatives aux accidents et aux accidents manqués de justesse, ce qui permet aux ingénieurs de la circulation d'adopter une approche proactive à l'égard de la sécurité routière.





PreAct Technology : système de détection des collisions s'intégrant directement au véhicule et qui, dans les microsecondes précédant l'impact, déploie une série de dispositifs de sécurité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule pour réduire le risque de blessures graves.





Tome : technologie spécialisée qui détecte l'arrivée dans une intersection d'usagers de la route à vélo ou en scooter et qui active des signaux alertant les conducteurs pour faciliter la circulation de tous et réduire les risques de collisions.

« Nous sommes très impatients de commencer à collaborer avec ces entreprises; chacune d'elle s'attaque à l'enjeu de la sécurité routière d'une façon totalement différente, a déclaré Benjamin Yoskovitz, partenaire fondateur de Highline Beta. En misant sur le lancement rapide de projets pilotes pertinents et aux résultats mesurables par le biais d'un programme comme l'accélérateur Villes sécuritaires et connectées, nous contribuons à résoudre des problèmes concrets qui sont importants pour tous. »

Au cours des six prochains mois, Highline Beta et Aviva Canada travailleront en étroite collaboration avec les entreprises émergentes sélectionnées, leur offrant du mentorat, étudiant la faisabilité des projets et mettant à l'essai les solutions proposées. Les résultats de ces projets pilotes seront communiqués un peu plus tard en 2020.

« Par l'intermédiaire d'Unis pour des routes plus sûres, notre nouvelle plateforme sociale, nous collaborons avec divers organismes pour apporter des améliorations tangibles en matière de sécurité routière partout au Canada, a déclaré Catherine Brown, vice-présidente, Marketing et Responsabilité sociale à Aviva Canada. Parmi les nombreuses et excellentes candidatures reçues, notre choix s'est porté sur les entreprises émergentes ayant conçu des solutions uniques pour s'attaquer à de très graves problèmes de sécurité, et nous nous réjouissons à la perspective de travailler étroitement avec Highline Beta pour mettre en oeuvre les différents projets pilotes. »

À propos de Highline Beta

Highline Beta conçoit et finance de nouveaux projets aux côtés d'entreprises mondiales avant-gardistes telles qu'Aviva, AB InBev et RBC. Combinant l'expérience des entreprises du domaine, l'agilité des sociétés émergentes et la méthodologie des investisseurs, Highline Beta établit un cadre novateur pour l'innovation et l'investissement en capital de risque en vue de s'ouvrir à de nouveaux marchés et de favoriser la croissance.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile, leurs loisirs et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4 000 employés ont à coeur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de trois millions d'assurés et des diverses collectivités.

En 2019, Aviva Canada a lancé son programme Unis pour des routes plus sûres -- un investissement dans des solutions fondées sur les données et des partenariats stratégiques pour que la sécurité des collectivités et des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. Aviva Canada - 300 ans de bon sens et de solutions d'assurance innovantes pour tous les Canadiens.

Pour en savoir plus, consulter le site aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter , Facebook et LinkedIn de la compagnie.

