24-7 Intouch annonce son expansion en Grèce





WINNIPEG, Manitoba, 7 janvier 2020 /CNW/ - 24-7 Intouch est fière d'annoncer qu'elle continuera sa croissance à l'échelle mondiale avec une expansion à Athènes, en Grèce.

Il s'agira du premier site en Europe et du 18e campus au niveau international pour la société mondiale basée à Winnipeg dédiée au service clients et à la technologie, qui oeuvre actuellement aux États-Unis, au Canada, au Guatemala, en Colombie, en Jamaïque et aux Philippines.

Le campus de plus de 4 600 m2 hébergera certaines des marques les plus reconnues dans le monde entier. Ce nouvel espace va émuler la culture d'entreprise, la valorisation de marque des clients partenaires et les éléments de conception uniques des sites actuels de 24-7 Intouch.

« Notre présence mondiale, y compris nos efforts d'expansion pour la première fois en Europe, est intentionnelle et nous permet d'agir rapidement et d'anticiper la croissance future de nos clients partenaires », a déclaré Greg Fettes, cofondateur et PDG de 24-7 Intouch. « La Grèce dispose d'un secteur d'externalisation des processus d'affaires florissant et nous aurons bientôt le plaisir d'offrir à la région d'Athènes plus de 600 emplois, des solutions de service clients innovantes et notre culture unique. »

Athènes est l'un des plus grands centres économiques en Europe du Sud-Est et l'on y trouve une main-d'oeuvre jeune et éduquée. Au niveau mondial, la Grèce occupe la deuxième position en matière de main-d'oeuvre qualifiée, avec une importante population de résidents bilingues. Non seulement l'anglais et le français sont largement parlés à Athènes, mais cette expansion permettra également à 24-7 Intouch de renforcer ses capacités linguistiques pour inclure l'allemand, le Latin, l'italien et les langues d'Europe orientale et du Moyen-Orient.

L'expansion vers un autre continent fait de 24-7 Intouch un vrai fournisseur mondial. La Grèce offre d'excellentes opportunités d'externalisation des processus d'affaires, avec un PIB croissant, un niveau élevé de bilinguisme et un afflux de travailleurs qualifiés.

« Notre approche de la croissance mondiale est menée par des évaluations régionales et locales », a commenté Mitul Kotecha, président de 24-7 Intouch. « Athènes est un site idéal pour nous du point de vue de la culture de service et de la communauté, et nous sommes ravis de créer de nouveaux partenariats sur le marché européen. »

Le campus d'Athènes devrait être inauguré début 2020.

À propos de 24-7 Intouch

24-7 Intouch est une société mondiale de service clients et de technologie qui fournit des solutions orientées vers la valeur et l'avenir. Depuis plus de 20 ans, nous sommes les personnes et la technologie derrière les plus grandes marques du monde, libérant le potentiel humain par le biais de notre division consacrée à l'intelligence artificielle, Laivly, et stimulant le changement pour nos clients partenaires grâce à des perspectives et des analyses pratiques.

Contact médias : Jaime Dzikowski, directeur, marketing, 24-7 Intouch, jdzikowski@24-7intouch.com

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 09:00 et diffusé par :