Thales fournit à l'État du Queensland en Australie, une solution mobile de permis et d'identifiants numériques





Thales a signé un contrat de partenariat avec le Département du Transport et des Routes principales (TMR) du Queensland, en Australie, et avec Code Heroes et Aliva, deux PME locales, pour la conception, le développement et la livraison de la première application de permis de conduire mobile et autres identifiants numériques délivrés par l'État.

Thales a travaillé en étroite collaboration avec le TMR et ses clients pour concevoir une solution mobile sécurisée et capable de gérer de multiples identités numériques provenant de sources diverses. L'application est pilotée par une plateforme logicielle offrant plusieurs services intégrés et délivrés par Thales, et s'appuie sur les solutions d'identité mobile de nouvelle génération le « Digital ID Wallet » de Gemalto, une application éprouvée et sécurisée sur smartphone regroupant toutes les identités numériques du titulaire.

Thales a finalisé l'acquisition de Gemalto en avril 2019 durant la procédure de passation des marchés du TMR, pour disposer d'un ensemble de technologies et de compétences hautement complémentaires, et renforcer le statut de Thales en tant que chef de file mondial de l'identité et de la sécurité numérique.

La solution tout-en-un « Digital Licence » utilise une application optimisée de gestion de la confidentialité faisant office de coffre-fort numérique pour stocker un éventail complet d'identifiants numériques, à commencer par le permis de conduire, la carte d'identité avec photo, le permis maritime et la carte grise du véhicule. Cette solution novatrice permet d'accéder facilement aux documents via un smartphone, tout en garantissant au titulaire un contrôle total de ses données personnelles et la liberté de décider de ce qu'il partage et avec qui il partage ses informations. L'application fournira également aux habitants du Queensland une passerelle sécurisée pour accéder aux services en ligne du TMR, avec la possibilité d'intégrer à l'avenir d'autres services gouvernementaux.

Cette solution innovante sera testée dans la région de la côte Fraser début 2020, avant d'être déployée dans d'autres sites régionaux et de devenir accessible à plus de 3,7 millions d'habitants dans tout l'état du Queensland.

Une première en Australie, la solution « Digital Licence » sera conforme à la norme internationale ISO de permis de conduire mobile, permettant ainsi la reconnaissance et l'utilisation des permis numériques dans plus de 18 pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Chris Jenkins, PDG de Thales Australie, déclare :

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec les autorités du Queensland et de pouvoir fournir notre solution sécurisée Digital ID Wallet. Il s'agit du premier contrat majeur obtenu en Australie depuis la fusion entre Thales et Gemalto. Le regroupement de ces deux chefs de file technologiques a renforcé la position de Thales en tant que leader mondial de la sécurité numérique. La solution complète « Digital Licence » pour le Queensland illustre parfaitement la réussite de cette intégration ».

Note aux rédacteurs

Les solutions Gemalto sont au coeur de la vie moderne, en allant des paiements à la sécurité des entreprises et l'internet des objets. Conçus pour authentifier les personnes, les transactions et les objets, chiffrer les données et conférer de la valeur ajoutée aux logiciels, les technologies et les services Gemalto permettent aux entreprises et aux gouvernements de fournir des services numériques sécurisés pour des milliards d'individus et d'objets.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd'hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace, du transport, de l'identité et sécurité numériques, et de la défense. Avec 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2018 (sur une base pro forma intégrant Gemalto).

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence artificielle et cybersécurité ? technologies au coeur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des Etats.

VEUILLEZ VISITER

Groupe Thales

Télécharger les photos en HD

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 08:45 et diffusé par :