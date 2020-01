La puce FOVIO de Seeing Machines optimisée pour l'état de préparation NCAP





LAS VEGAS, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Seeing Machines, un chef de file de l'industrie en matière de technologie de système de surveillance du conducteur (DMS) alimenté par l'IA, a lancé une variante de sa solution de puce FOVIO Driver Monitoring (surveillance de conducteur, FOVIO) qui a été développée pour répondre spécifiquement aux exigences du programme européen d'évaluation des nouvelles voitures (NCAP) pour la détection de la somnolence et de la distraction des conducteurs afin d'obtenir des cotes de sécurité à partir de 2022.

La solution de puce FOVIO de Seeing Machines a été introduite par la société en 2018. Celle-ci a offert sa technologie DMS de pointe sur une plateforme entièrement évolutive avec la possibilité d'exploiter la gamme complète des fonctionnalités DMS sur une SoC (puce-système) optimisée. Trois des programmes automobiles actuels de Seeing Machines sont actuellement livrés via cette plateforme.

La toute nouvelle variante de la solution de puce FOVIO, optimisée pour les systèmes européens NCAP de base avec la flexibilité de prendre en charge les exigences DMS les plus avancées, représente maintenant la solution de surveillance de conducteur la plus performante, la plus petite et la moins chère du marché. Cette solution est rendue possible grâce aux innovations continues de Seeing Machines dans le traitement d'inférence neuronale embarqué hautement optimisé pour les versions compatibles à FOVIO des SoC Zynq-7000 de Xilinx Automotive.

Nick DiFiore, vice-président adjoint, automobile, a commenté : « La surveillance du conducteur joue un rôle clé dans les exigences NCAP de la prochaine génération et dans la conduite assistée sécurisée. Seeing Machines dispose d'une technologie DMS automobile éprouvée dans l'industrie qui fournit de véritables résultats en matière de sécurité. Bien que le NCAP soit toujours associé à la nécessité d'un faible coût, beaucoup dans l'industrie réalisent également que la performance et l'efficacité ne peuvent être sacrifiées pour atteindre les objectifs d'amélioration de la sécurité des conducteurs ».

« Nos équipes de recherche et d'ingénierie expérimentées et compétentes démontrent que des solutions à faible coût "sans compromis" sont possibles, car nous réalisons des capacités d'IA améliorées sur des dispositifs standard de l'industrie encore plus économiques grâce à notre partenariat actuel avec Xilinx dans le domaine du silicium. C'est un excellent résultat, car nous continuons à nous concentrer sur le soutien de nos clients et partenaires de l'industrie automobile avec une solution DMS qui est à un prix raisonnable, évolutif, simple à intégrer dans des délais relativement courts, et qui continue à tenir la promesse de performance de Seeing Machines ».

La technologie DMS est appelée à devenir la norme dans la plupart des voitures particulières modernes pour améliorer la sécurité du conducteur et de la conduite semi-automatique compte tenu de l'orientation européenne NCAP , avec le renforcement de la Commission européenne , et plus récemment, du National Transportation Safety Board des États-Unis, dans le but de réduire la somnolence et la distraction du conducteur et d'améliorer la sécurité des piétons et des passagers.

À propos de Seeing Machines (LSE : SEE), société mondiale fondée en 2000 dont le siège se situe en Australie, est un chef de file de l'industrie des technologies de vision par ordinateur, lesquelles permettent aux machines de voir, de comprendre et d'aider les gens. Le portefeuille technologique de Seeing Machines comprend des algorithmes d'IA, des produits électriques, de traitement et d'optique embarqués, qui doivent fournir une compréhension fiable en temps réel des opérateurs de véhicules. La technologie s'étend de la mesure critique de la position du regard d'un conducteur jusqu'à la classification de son état cognitif en fonction du risque d'accident. La mesure fiable de l'« état du conducteur » est l'objectif final de la technologie des systèmes de surveillance du conducteur (DMS). Seeing Machines développe la technologie DMS pour la sécurité des flottes automobiles, commerciales, hors-pistes et aéronautiques. La société a des bureaux en Australie, aux États-Unis, en Europe et en Asie, et fournit des solutions et des services technologiques aux leaders de l'industrie dans chaque marché vertical. www.seeingmachines.com

