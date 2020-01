Antuit.ai rachète Forecast Horizon et devient la plus grande société de solutions IA pour le marchandisage et la planification





Cette acquisition fait d'antuit.ai le chef de file des solutions IA cloud pour les vêtements, les chaussures et les spécialités

FRISCO, Texas, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Antuit.ai, une entreprise Goldman Sachs et chef de file des solutions IA cloud pour la prévision, la tarification et la personnalisation, a racheté Forecast Horizon, un fournisseur innovant de produits SaaS de démarque, de promotions, d'assortiment et d'affectation fondés sur l'IA pour la vente au détail. Cette acquisition fait d'antuit.ai non seulement l'acteur principal, mais également le point d'entrée unique pour les solutions de marchandisage et de planification fondées sur l'IA et destinées aux détaillants de la mode/vêtements, des chaussures et des spécialités.

Des détaillants et des fabricants de biens de consommation de tout premier rang exploitent les solutions antuit.ai, à l'échelle, pour permettre des résultats commerciaux hors norme partout dans le monde avec des ventes, des marges et des ventes directes accrues. Connue pour ses solutions IA transformatives, antuit.ai répond à l'intérêt croissant de ses clients pour un plus grand impact avec l'IA en innovant et en progressant rapidement avec l'acquisition.

Pour Craig Silverman, PDG d'antuit.ai : « Nous sommes très heureux que l'équipe, le produit et les partenaires clients de Forecast Horizon rejoignent la famille antuit.ai pour contribuer à accélérer l'innovation dans notre portefeuille SaaS IA de vente au détail. La transformation fondée sur l'IA est une question fondamentale pour nos clients, et le portefeuille combiné d'antuit.ai et de Forecast Horizon les aidera rapidement à créer plus de valeur. »

Les solutions SaaS IA de Forecast Horizon pour la vente au détail ? optimisation des démarques et des promotions, planification des assortiments et affectation ? offrent aux commerçants et aux planificateurs des actions prescriptives pour stimuler les ventes directes, accroître la marge et optimiser les stocks tout au long du processus d'achat et de vente.

« Nous nous réjouissons de faire partie d'une entreprise innovante et obsédée par sa clientèle comme antuit.ai. La force conjuguée de nos solutions SaaS IA pour les détaillants de vêtements, de chaussures et de spécialités nous permet de nous distinguer sur le marché. Nous sommes aujourd'hui en position unique d'être une force dominante sur ce marché », explique Kaushik Katari, fondateur et PDG de Forecast Horizon, qui ajoute que toute son équipe rejoindra antuit.ai.

Pour Franck Cohen, ancien président SAP pour les solutions cloud, ERP et industrie et membre du conseil d'administration d'antuit.ai : « Le marché du détail est à la recherche de solutions qui mènent la transformation numérique des fonctions du marchandisage, du marketing et de la chaîne logistique. antuit.ai, avec son vaste portefeuille de solutions SaaS IA pour la vente au détail, est en bonne position pour aider les entreprises à obtenir un avantage concurrentiel, à l'heure où le secteur connaît une rapide transformation. »

Antuit.ai, une entreprise Goldman Sachs, est le chef de file des solutions IA pour le marchandisage et la planification. Les détaillants et les fabricants de biens de consommation de tout premier plan exploitent les solutions antuit.ai pour la transformation numérique de leurs activités et des résultats commerciaux hors norme. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.antuit.ai.

