Ambarella annonce les SoC pour caméras automobiles CV22FS et CV2FS pour les systèmes avancés d'assistance au conducteur (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)

Ambarella, Inc. (Nasdaq : AMBA), une société de vision à IA dans le silicium, a annoncé aujourd'hui la mise sur le marché des systèmes sur puce (System on Chips, SoC) pour caméra automobile CV22FS et CV2FS avec traitement basé sur l'IA CVflow® et conformité ASIL B destinés aux applications essentielles à la sécurité. Les deux puces sont destinées aux caméras ADAS stéréoscopiques et monoculaires orientées vers l'avant, ainsi qu'aux dispositifs de contrôle électronique à vision par ordinateur (ECU) pour des niveaux d'autonomie L2+ et supérieurs. Les CV22FS et CV2FS, dont la consommation énergétique est extrêmement faible, permettent aux fournisseurs Tier 1 et aux OEM de surpasser les exigences du programme d'évaluation des nouveaux véhicules (New Car Assessment Program, NCAP) en termes de performances dans les limites de consommation énergétique des caméras ADAS à boîtier unique orientées vers l'avant sur le pare-brise. Les autres applications potentielles des processeurs sont les rétroviseurs électroniques avec détection d'angle mort (blind spot detection, BSD), caméras de surveillance intérieure du conducteur et de l'habitacle, et écrans de visualisation du périmètre (around view monitors, AVM) avec aide au stationnement.

Les deux nouveaux SoC sont les derniers ajouts à la gamme à succès de SoC CVflow d'Ambarella qui offre aux OEM, aux fournisseurs Tier 1 et aux partenaires de développement logiciel, une plateforme ouverte pour des systèmes automobiles haute performance différenciés.

ZF, un Tier 1 de technologie mondial et un fournisseur de systèmes destinés aux voitures de tourisme et aux véhicules commerciaux, travaille actuellement avec Ambarella sur des systèmes de visualisation et de détection :

« ZF se réjouit de travailler avec Ambarella sur la prochaine génération de plates-formes de visualisation intelligentes pour la visualisation à vue panoramique, le traitement par vision autonome de surveillance du conducteur et les solutions de rétroviseurs électroniques pour les marchés des voitures de tourisme et des véhicules commerciaux », a déclaré Aaron Jefferson, vice-président en charge de planification des produits ADAS chez ZF. « La combinaison de l'imagerie de haute qualité et du traitement à IA avancé des SoC CVflow permet à ZF d'offrir une large gamme d'applications de visualisation et de détection intérieure. »

HELLA Aglaia, un développeur mondial de logiciel de perception visuelle intelligente de premier plan, a travaillé avec les processeurs CVflow d'Ambarella au cours de l'année passée :

« Nous avons choisi les SoC CVflow d'Ambarella pour leur capacité à assurer une performance de traitement par vision artificielle extrêmement élevée, tout en consommant très peu d'énergie », a déclaré Kay Talmi, directeur général chez HELLA Aglaia. « Avec l'introduction des SoC ASIL CV22FS et CV2FS, Ambarella offre désormais les caractéristiques de sécurité fonctionnelles requises par les OEM automobiles pour la production en série de systèmes essentiels à la sécurité. »

« L'architecture CVFlow d'Ambarella offre une combinaison inégalée de performance de l'IA et d'efficacité énergétique », a commenté Fermi Wang, PDG d'Ambarella. « Nous sommes heureux d'introduire ces SoC CVflow conformes à ASIL, honorant ainsi nos promesses à nos partenaires et à nos clients et démontrant une nouvelle fois notre engagement vis à vis du marché de l'automobile. »

L'architecture CVflow de CV22FS et de CV2FS fournit un traitement par vision artificielle à une résolution de 8 mégapixels ou supérieure et à 30 images par seconde, permettant de reconnaitre des objets sur de longues distances avec un haut niveau de précision. Chaque SoC comprend un accélérateur de flux optique pour une localisation et un mappage simultanés (simultaneous localization and mapping, SLAM), ainsi qu'une estimation de la distance et de la profondeur. Une entrée à capteur multicanal à grande vitesse et le pipeline de traitement de signaux d'images (image signal processing, ISP) leader du secteur d'Ambarella fournissent le support d'entrée caméra nécessaire, même dans des conditions de luminosité difficiles. CV2FS valide également des applications stéréoscopiques avancées en ajoutant un moteur de disparité dense.

Ambarella fera des démonstrations de sa gamme de SoC CVflow pour des clients et des partenaires sélectionnés dans le cadre de CES 2020. Des démonstrations des algorithmes ADAS d'apprentissage profond de HELLA Aglaia et d'un véhicule prototype à conduite autonome EVA (Embedded Vehicle Autonomy) d'Ambarella sont également prévues. Ambarella démontrera également une gamme d'applications d'autres partenaires clés exécutées sur le moteur CVflow.

CV22FS and CV2FS devraient être disponibles sous forme d'échantillons aux clients d'Ambarella au cours des six premiers mois de 2020.

Caractéristiques clés des SoC CV22FS and CV2FS :

- Architecture CVflow avec support DNN

- Quad-core 1-GHz Arm® Cortex®-A53 avec FPU et extensions DSP NEONtm

- Îlot de sécurité avec étape de verrouillage dual core (dual-core lock step, DCLS) Arm® R52 ciblant ASIL-C

- Moteur de flux optique dense

- Moteur de disparité stéréo dense (CV2FS uniquement)

- Niveau de sécurité fonctionnel ASIL B

- Interfaces SLVS/MIPI CSI-2/LVCMOS grande vitesse

- ISP multicanal avec un taux de pixels d'entrée allant jusqu'à 480 mégapixel/s

- Support natif pour RGGB, RCCB, RCCC, RGB-IR et formats de capteurs monochromes

- Traitement à grande gamme dynamique (high dynamic range, HDR) multi-expositions et atténuation de scintillements de la DEL

- Suppression du processus de la correction de la perspective à 360° accélérée matériellement en temps réel et correction de distorsion de lentille (lens distortion correction, LDC)

- Codage AVC de 4 mégapixels pour enregistrement vidéo et vidéo en streaming sans fil

- Riche ensemble d'interfaces comprenant hôte et dispositif USB 2.0, CAN FD, Gigabit Ethernet, contrôleurs de carte SD double avec support SDXC, sortie MIPI DSI/CSI-2 à 4 voies

- Dispositifs de sécurité avancés, y compris OTP pour une initialisation sécurisée, TrustZone® et virtualisation IO

- Température de fonctionnement AEC-Q100 de catégorie 2 (-40C à +125C (T J ))

- Technologie de procédé de 10 nm

À propos d'Ambarella

Les produits d'Ambarella sont utilisés dans une large gamme d'applications de vision humaine et par ordinateur, notamment la sécurité vidéo, les systèmes avancés d'assistance au conducteur (advanced driver assistance systems, ADAS), les miroirs électroniques, les enregistreurs de conduite, la surveillance du conducteur/habitacle, la conduite autonome, et les applications robotiques. Les systèmes sur puce (System on Chips, SoC) à faible puissance d'Ambarella offrent une compression vidéo à haute résolution, un traitement avancé de l'image, et un traitement de réseau neuronal profond et puissant permettant aux caméras intelligentes d'extraire de précieuses données des flux vidéo à haute résolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ambarella.com

À propos d'HELLA Aglaia

HELLA Aglaia Mobile Vision GmbH est une filiale à part entière d'HELLA GmbH & Co. KGaA est l'un des plus grands développeurs de systèmes de détection visuelle intelligente au monde. Le résultat de nombreuses années d'expérience, notre expertise en systèmes de caméra mono et stéréo, de traitement d'image et de programmation logicielle permet le développement de solutions industrielles innovantes et de produits extrêmement efficaces pour les systèmes d'assistance au conducteur, l'électromobilité, et le comptage des personnes. Un grand nombre de nos produits établissent des normes internationales et ouvrent des possibilités d'applications entièrement nouvelles et des opportunités futures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.hella-aglaia.com

Tous les noms de marque, noms de produit ou marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ambarella se réserve le droit de modifier les offres, spécifications et prix des produits et services à tout moment et sans préavis. ©2020 Ambarella. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

