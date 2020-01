Actronika dévoile sa veste haptique capable de faire ressentir physiquement les sensations virtuelles





A l'occasion du Consumer Electronics Show (CES) qui se tient du 7 au 10 janvier 2020 à Las Vegas, Actronika dévoile une veste à retour haptique qui permet de reproduire des sensations extrêmement réalistes pour la réalité virtuelle et augmentée.

Si les casques VR sont déjà capables de nous transporter dans un autre monde en trompant la vue et l'ouïe, il manque encore un élément crucial dans la réalité virtuelle : la simulation du toucher.

La veste haptique proposée par Acronika révolutionne l'univers de la VR en permettant de ressentir la sensation de contact et de toucher dans le monde réel en fonction des événements qui surviennent dans la réalité virtuelle. Dans l'univers du gaming ou encore de la formation professionnelle, cette technologie permet une immersion totale en reproduisant des sensations en temps réel tels que le feu, le vent, l'utilisation d'outils, les tirs ou encore des interactions sociales.

Pour développer cet accessoire, la start-up parisienne spécialisée dans l'haptique s'appuie sur une technologie d'actionneur haute définition brevetée et parmi les plus performantes du marché.

La puissance et le réalisme des effets de cette veste repose sur le fait qu'elle n'embarque pas moins de 20 actionneurs, pouvant tous être contrôlés individuellement.

Avis aux amateurs de réalité virtuelle et augmentée, la commercialisation de cette veste haptique est prévue pour 2020.

En attendant, vous pouvez d'ores et déjà la découvrir sur le stand d'Actronika au CES : Sands ? Hall G ? booth 50441 !

A propos d'Actronika

Actronika est une startup parisienne fondée en 2015 par Vincent Hayward, Gilles Meyer et Rafal Pijewski. Elle propose des solutions haptiques qui permettent d'incorporer des fonctions du toucher dans les interfaces homme-machine. Ainsi, il devient par exemple possible de ressentir sur l'écran de son mobile la texture d'un pull ou d'un meuble que l'on veut acheter sur internet. Cette technologie peut être implémentée dans n'importe quel dispositif : smartphones, écrans d'automobiles, accessoires de réalité virtuelle, etc...

Face à un monde de plus en plus numérique, la mission d'Actronika est de ré-engager le public avec des expériences matérielles concrètes et de lui faire vivre des expériences multisensorielles.

