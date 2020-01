JBL célèbre la vente de 100 millions de casques audio et annonce son entrée dans le secteur des jeux vidéo





HARMAN International Industries, filiale à 100 % de Samsung Electronics Co. Ltd. spécialisée dans les technologies connectées pour les marchés de l'automobile, des consommateurs et des entreprises, a annoncé son entrée dans le secteur des jeux vidéo grâce à ses casques audio, riches en fonctionnalités et dotés de technologies de pointe, qui offriront des expériences de gaming complètement inégalées. Cette initiative s'appuie sur la position de leader international de JBL dans la catégorie des casques audio, la marque se trouvant au troisième rang mondial*.

Porté par sa passion pour l'innovation, son engagement à offrir un son légendaire de qualité professionnelle et son approche de la conception centrée sur l'utilisateur, unique dans le secteur, JBL a aujourd'hui la réputation de mettre les dernières technologies à la disposition des utilisateurs d'écouteurs du monde entier. Dans le cadre de sa stratégie de croissance innovante, JBL fait maintenant son entrée dans l'industrie florissante du jeu vidéo avec le lancement des sept casques de sa série JBL Quantum, les tout premiers casques JBL conçus exclusivement pour les gamers.

« JBL a fait ses preuves : nous rencontrons les clients là où ils sont, tout en anticipant là où ils voudront aller. C'est comme cela que JBL est devenu la marque de casques audio connaissant la plus forte croissance au monde, » a déclaré Dave Rogers, président de la division Lifestyle Audio chez HARMAN. « Grâce à notre expertise technologique et à notre vision centrée sur l'utilisateur, nous sommes capables d'apporter une contribution majeure à l'industrie du jeu vidéo tout en faisant progresser la position de leader de JBL sur le marché des casques audio. »

À la pointe des tendances audio

JBL a su associer sa vision audacieuse de l'avenir avec la passion et le talent d'ingénieurs et de concepteurs du monde entier pour rester à la pointe de l'innovation audio depuis plus de 70 ans. JBL a la réputation de savoir anticiper les prochaines tendances dans le développement des casques audio, comme la révolution représentée par les modèles sans fil, les écouteurs étanches et l'apparition des technologies à réduction de bruit. La société a notamment été parmi les premières à reconnaître le potentiel de la commande vocale. Les résultats parlent d'eux-mêmes : au cours des cinq dernières années, JBL s'est propulsé en tête des ventes et est devenu la marque de casques audio connaissant la croissance la plus rapide au monde, avec plus de 100 millions de modèles vendus à ce jour et comptant un client JBL satisfait de plus à chaque seconde. Selon Futuresource Consulting, au cours de la même période, JBL a vu sa part de marché multipliée par 11, passant de moins de 1 % en 2014 à 10 % aux 1er-3e trimestres 2019.

JBL se tourne aujourd'hui vers un nouveau défi : l'industrie du jeu vidéo.

Un marché en pleine croissance et propice à l'innovation

Avec plus de 2,4 milliards de joueurs dans le monde, le jeu vidéo est aujourd'hui l'un des secteurs qui connaît la plus forte croissance dans l'industrie des loisirs. Associés à la convergence des médias, des loisirs et de la technologie, les progrès du cloud computing, de la technologie à commande vocale et de la réalité virtuelle ont considérablement développé ce secteur, autrefois réservé aux amateurs. Les jeux vidéo d'aujourd'hui sont plus réalistes que jamais et le son joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit d'offrir une expérience vraiment immersive. Comprenant le rôle vital que jouent les casques, en particulier lorsque la précision est le maître mot, JBL a conçu QUANTUM, la série ultime de casques de gaming dotés de la technologie révolutionnaire JBL QuantumSOUND Signature, avec une qualité audio immersive et une précision extrême pour offrir un véritable avantage concurrentiel.

L'effet QUANTUM

Tout bon gamer le sait : c'est la précision du son qui fait la distinction entre les gagnants et les perdants. Pour prendre la bonne décision, il faut parfois pouvoir se fier entièrement à sa capacité à déterminer la provenance et la distance d'un bruit. C'est pourquoi la série de casques de gaming JBL Quantum est dotée de la toute dernière technologie audio JBL QuantumSURROUNDtm, qui offre un paysage sonore beaucoup plus large et réaliste afin de faciliter l'immersion dans les jeux cinématiques dernier cri. Le modèle phare, le JBL QUANTUM ONE, est équipé de la technologie exclusive JBL QuantumSPHERE 360tm, avec des algorithmes exclusifs et des capteurs de suivi des mouvements de la tête pour permettre aux joueurs d'entendre les bruits et les déplacements autour d'eux comme jamais auparavant. Calibrés de manière à s'adapter aux oreilles de chaque utilisateur, les casques JBL QUANTUM sont dotés de la technologie de pointe HARMAN X 3D, pour un son si clair et si captivant qu'il donne aux gamers l'impression de se trouver à l'intérieur du jeu.

Pour concevoir les casques de gaming ultimes, JBL s'est donné comme devise « c'est tout ou rien ». JBL y a consacré plus de ressources, de recherches, de données et d'expertise technique que tout autre acteur du secteur. Avec passion et dévouement, les équipes d'ingénieurs acoustiques de niveau international de JBL ont défini le paysage sonore le plus précis jamais créé. Les casques ont été testés et retestés par des gamers du monde entier, ce qui a permis d'obtenir les algorithmes de prédiction les plus avancés à ce jour pour les casques de gaming.

« Le marché global des casques de gaming devrait connaître une forte croissance avec un taux annuel moyen de 19 % pour la valeur marchande, qui devrait atteindre 2,8 milliards de dollars d'ici 2023, » a déclaré Luke Pearce, analyste de recherche chez Futuresource Consulting. « Compte tenu de l'essor des jeux vidéo sur le cloud et sur abonnement, de la sortie de consoles de nouvelle génération et de leur accent sur un paysage sonore hyperréaliste, ainsi que de l'influence croissante des spectateurs de sport électronique, JBL a une véritable opportunité de renforcer sa position d'acteur incontournable du casque audio tout en apportant une valeur substantielle au marché des jeux vidéo. »

À propos d'HARMAN

HARMAN (harman.com) conçoit et développe des produits et des solutions connectés pour les constructeurs automobiles, les consommateurs et les entreprises du monde entier, notamment des systèmes d'info-divertissement, des produits audio et visuels, des solutions d'automatisation pour les entreprises et des services prenant en charge l'Internet des objets. Avec des grandes marques comme AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® et Revel®, HARMAN est admiré par les passionnés de l'audio, les musiciens et les organisateurs d'évènements du monde entier. Plus de 50 millions d'automobiles sont actuellement équipées d'un système audio et d'info-divertissement HARMAN. Nos solutions logicielles sont intégrées à des milliards d'appareils mobiles et de systèmes connectés, intégrés et sécurisés sur toutes les plateformes, depuis le bureau et la maison jusqu'à la voiture et en situation de mobilité. HARMAN emploie environ 30 000 personnes en Amérique, en Europe et en Asie. En mars 2017, HARMAN est devenu une filiale en propriété exclusive de Samsung Electronics Co., Ltd.

