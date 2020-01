Stout étoffe ses activités de banque d'investissement en ouvrant un bureau à Londres





CHICAGO, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Stout a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son tout dernier bureau au Royaume-Uni. Basé à Londres, le cinquième site de Stout en Europe donnera accès au marché national des fusions-acquisitions (M&A) et renforcera la couverture des transactions dans les marchés nordiques et les marchés plus larges de l'Europe de l'Ouest.

Parallèlement à cette annonce, Stout accueille une équipe de professionnels chevronnés de la banque d'investissement, qui exerçait auparavant ses activités sous le nom de Park Partners Ltd et qui est dirigée par le nouveau directeur général de Stout, Jon Howells. M. Howells a fondé Park Partners à Londres en 2013 après avoir précédemment occupé des postes de responsable de l'équipe européenne de transport et de services aux entreprises chez Lazard, où il a passé 15 ans à conseiller sur des opérations de fusions-acquisitions, d'introductions en bourse et de restructurations. Il a aussi été associé directeur chez Capstan Capital Partners. Sous la houlette de Jon Howells, Park Partners s'est développée pour fournir des services de conseil en fusions-acquisitions, levées de capitaux et restructurations à des clients exerçant principalement dans les secteurs maritime, technologique, industriel, du transport et de la logistique, ainsi que dans les industries pétrolières et gazières. C'est non seulement Jon Howells mais aussi d'autres banquiers aguerris qui ont rejoint Stout, parmi lesquels Peter Ahlås, Santiago Izaguirre, Aran Williams, Simon Dunn, Ed Matthews et Sven Garås.

« Nous sommes très heureux de rejoindre l'équipe de Stout et de faire partie de tout ce qu'une entreprise mondiale peut offrir », a déclaré Jon Howells. « Stout peut se targuer d'apporter une grande expertise en matière de services bancaires d'investissement et de conseils financiers à une large gamme de secteurs. Nous avons acquis une présence importante sur le marché et développé de fortes relations au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, et nos clients peuvent désormais bénéficier des compétences de Stout dans toute l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Nous avons hâte de les aider à participer aux activités transfrontalières en plein essor en leur offrant des conseils indépendants de la plus grande qualité. »

« Au terme d'une autre année de croissance record, Stout s'est engagée à cultiver une forte présence mondiale et le Royaume-Uni est un marché essentiel en ce sens », a déclaré Nick Jachim, responsable du groupe des services bancaires d'investissement de Stout. « En dépit des incertitudes liées au Brexit, le Royaume-Uni demeure une destination essentielle pour les entreprises américaines qui cherchent à la fois à acquérir et à vendre. Nous présumons que le solide marché des capitaux privés prévaudra et que le volume des transactions restera élevé. Partageant le même engagement à fournir les meilleurs conseils et à exécuter les transactions, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Jon et son équipe chez Stout. »

À propos de Stout

Stout est un cabinet mondial de consultants et d'experts-conseils spécialisés dans les services bancaires d'investissement, le conseil en évaluation d'entreprise, l'expertise-conseil en litiges et le conseil en gestion. Nous sommes au service d'une large gamme de clients, des entreprises publiques jusqu'aux sociétés privées dans bon nombre de secteurs d'activités à l'échelle mondiale. Nos clients et leurs conseillers font confiance à notre expertise de haut niveau, à notre connaissance approfondie de l'industrie et à notre réactivité hors pair face à des projets complexes. Vous trouverez plus d'informations sur notre Relentless Excellence® en cliquant sur stout.com.

Stout est un nom commercial pour Stout Risius Ross, LLC, Stout Advisors SA, Stout Bluepeak Asia Ltd., Stout GmbH, MB e Associati S.r.l., Stout Park Ltd et Stout Risius Ross Advisors, LLC, un courtier-négociant enregistré auprès de la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority, Autorité de régulation du secteur financier des États-Unis), et cabinet membre de la SIPC (Securities investor Protection Corporation, soit Société de protection des investisseurs en valeurs mobilières). Les termes « Stout » ou le « cabinet » font référence à un ou plusieurs de ces cabinets-conseils indépendants.

Stout Park Ltd est un représentant mandaté de Sturgeon Ventures LLP qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA), l'autorité britannique de contrôle des activités financières.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1059827/Stout_Jon_Howells.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/464749/Stout_Risius_Ross_Inc_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 04:00 et diffusé par :