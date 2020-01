Goodix présente, au CES 2020, la toute dernière solution audio Bluetooth LE pour une véritable stéréo sans fil





LAS VEGAS, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Goodix présente au CES une démo innovante reposant sur sa toute dernière solution audio Bluetooth LE pour les applications TWS (True Wireless Stereo, ou véritable stéréo sans fil), lors de l'événement médiatique de lancement de la solution audio Bluetooth LE, organisé par Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group). En collaboration avec OnePlus, la démo de Goodix est conforme à la norme Bluetooth 5.1 et prend en charge la nouvelle génération de l'architecture ISOC (isochrone) Bluetooth LE, assurant des performances audio sans fil de grande qualité. Cette solution innovante aide les fabricants à mettre au point une nouvelle génération d'écouteurs sans fil TWS de très basse consommation et riches en fonctionnalités, disposant des toutes dernières technologies audio Bluetooth LE.

La solution audio Bluetooth LE de Goodix fait la différence grâce à sa très basse consommation et des fonctions qui se démarquent du fait d'algorithmes logiciels innovants et propriétaires de Goodix : la connexion multiple sans fil, l'identification et la correspondance rapides, la synchronisation temporelle entre les écouteurs gauche et droit et la latence de la liaison descendante nettement améliorée. Elle permet un ressenti audio supérieur en prenant en charge le codec audio LC3 de grande qualité. La nouvelle norme audio Bluetooth LE satisfait les exigences de diverses modalités d'application, comme les jeux et le partage audio. La démo intègre également une solution capacitive deux en un compacte et très basse consommation de détection intra-auriculaire et de contrôle tactile, permettant aux écouteurs de détecter automatiquement les statuts de port, la reconnaissance simple/double pression et le glissement vers le haut/bas pour contrôler la lecture sur les écouteurs.

« La communauté Bluetooth continue de faire des progrès technologiques pour répondre aux besoins changeants du marché et ouvrir de nouvelles perspectives », a déclaré Mark Powell, le PDG de Bluetooth SIG. « LE Audio en est le parfait exemple. Il améliore non seulement les performances des produits audio Bluetooth actuels, mais présente aussi Audio Sharing, un nouveau boîtier d'utilisation audio sur le point de transformer notre ressenti acoustique et la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. »

Oliver Zhang, le vice-Président chargé des produits chez OnePlus, a déclaré : « Nous sommes heureux d'explorer le potentiel des technologies audio Bluetooth LE avec Goodix et d'assurer le meilleur ressenti possible, le plus rapide et fluide, au public du monde entier. »

« Goodix est l'un des premiers à mettre en oeuvre des solutions audio Bluetooth LE complètes pour diverses applications », a déclaré le Dr Bo Pi, le Directeur de la technologie chez Goodix. « Nous nous attachons à ouvrir de nouveaux horizons aux technologies Bluetooth LE, en aidant les clients à personnaliser les ensembles de fonctions et en apportant une solution audio sans fil de pointe à un vrai produit, mais aussi en offrant une expérience plus intelligente et passionnante au public à travers le monde. »

