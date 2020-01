CleverTap présente la série de vidéos « Femmes inspirantes »





Le chef de file de l'engagement et de la fidélisation des utilisateurs fait la lumière sur les femmes chefs de file en technologie à l'approche de la Journée internationale de la femme

MOUNTAIN VIEW, Californie, 7 janvier 2020 /CNW/ - CleverTap, une plateforme de cycle de vie client et de fidélisation des utilisateurs basée sur l'intelligence artificielle de premier plan, célèbre le succès des femmes chefs de file en technologie avec « Femmes inspirantes » (Inspiring Women), une nouvelle campagne vidéo basée sur des entretiens. Cette série, qui paraîtra à l'approche de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2020, mettra en lumière les histoires, les parcours, les revers et les apprentissages de treize femmes chefs de file dans le domaine du marketing, présentant leurs accomplissements en vue d'encourager et d'inspirer d'autres femmes professionnelles au futur prometteur. Le premier entretien de cette série présente Heather Redling, responsable du marketing de LEGOLAND Dubaï, et peut être visionné sur le site web de CleverTap website dès aujourd'hui.

Ces dernières années, des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l'autonomisation des femmes, mais de grands efforts sont encore nécessaires. La Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars chaque année dans le but de sensibiliser le public aux questions d'égalité, donnant ainsi l'occasion de réfléchir à l'égalité des sexes tout en plaidant en faveur des femmes du monde entier. La série vidéo « Femmes inspirantes », présentée par CleverTap, vise à donner le pouvoir aux femmes dans le domaine de la technologie par l'entremise de vidéos percutantes publiées chaque semaine précédant la Journée internationale de la femme.

« Selon un récent rapport de PwC, seuls cinq pour cent des femmes dans le secteur technologique occupent des postes de direction », a déclaré Almitra Karnik, responsable du marketing chez CleverTap. « L'industrie technologique peut faire davantage pour soutenir, encourager et motiver les femmes à des postes de direction. « Femmes inspirantes » est un petit pas qui nous permet de célébrer les femmes chefs de file de notre présent, tout en inspirant les femmes chefs de file de notre futur. »

La série « Femmes inspirantes » de CleverTap s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la JIF 2020 - « un monde égal est un monde meilleur » - et se focalise sur le développement de la parité hommes-femmes en célébrant les réalisations des femmes, en luttant contre les préjugés et en agissant en faveur de l'égalité. La série vidéo, qui présente des entretiens avec des visionnaires qui mènent la charge dans le domaine du marketing, et aborde leurs parcours, leurs carrières et leurs points de vue sur l'état actuel du secteur, met en vedette :

- Heather Redling, responsable du marketing de LEGOLAND Dubaï

- Olga Andrienko, responsable du marketing mondial chez SEMrush

- Puna Virji, directrice principale de l'engagement mondial chez Microsoft

- Meera Iyer, directrice du marketing chez Medlife.com

- K Sudha, vice-présidente - responsable de la clientèle chez MindShare

- Mohita Nagpal, vice-présidente du marketing chez Hiver

- Namrata Balwani, conférencière, responsable du marketing, du numérique et de l'expérience client, responsable de la transformation numérique, mentor de jeunes pousses, professeure invitée

- Claire Drumond, responsable de la stratégie de contenu chez Atlassian

- Kriti, fondatrice et chef de la direction de DUbeat

- Amy Bishop, propriétaire et consultante en marketing numérique chez Cultivative

- Shafika Houcine, directrice principale du marketing et du numérique chez OSN

- Almitra Karnik, responsable du marketing chez CleverTap

- Benu Aggarwal, présidente et fondatrice de Milestone, Inc.

De nouveaux entretiens seront publiés chaque semaine sur le site web de CleverTap, à l'adresse clevertap.com/inspiringwomen, où chacun pourra partager ses commentaires et poser des questions.

À propos de CleverTap

CleverTap est une plateforme de fidélisation de la clientèle de premier plan qui aide les marques à maximiser la valeur vie client. Plus de 8 000 marques grand public du monde entier, dont Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell et Gojek, font confiance à CleverTap pour les aider à améliorer l'engagement et la fidélisation de leurs clients et, ainsi, à accroître leurs revenus à long terme. CleverTap bénéficie du soutien de sociétés de capital de risque de premier plan, parmi lesquelles Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings, et exerce ses activités depuis ses bureaux de San Francisco, Seattle, Londres, Singapour et Mumbai. Pour en savoir plus, visitez le site clevertap.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Personnes-ressources :

Charles Orlando

CleverTap

424-425-4384

press@clevertap.com

Dana Gomez

Walt & Company

408-369-7200

dgomez@walt.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

SOURCE CleverTap

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 03:15 et diffusé par :