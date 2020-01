TCL dévoile la première technologie Mini-LED de nouvelle génération au monde lors du salon CES 2020





TCL (1070.HK), acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision et leader de l'électronique grand public, a dévoilé aujourd'hui pour la première fois sa technologie d'affichage de nouvelle génération lors du salon Consumer Electronics Show 2020 : la technologie Vidriantm Mini-LED.

Grâce à sa nouvelle technologie Vidrian Mini-LED, TCL se pose de nouveau comme le leader mondial de l'innovation en matière de technologie d'affichage permettant d'offrir des images pleines de puissance : c'est la première technologie de rétroéclairage pour téléviseur au monde qui intègre directement le circuit à semi-conducteurs et des milliers de mini-LED de classe micrométrique dans un substrat en cristal de verre. La technologie Vidrian Mini-LED représente la prochaine étape en matière de performances d'image des téléviseurs LCD et LED : elle promet des niveaux inégalés de contraste, une luminosité pleine d'éclat et des performances très stables sur la durée. Associée aux grands écrans LCD 8K de TCL, cette technologie de rétroéclairage haute performance permettra aux consommateurs de profiter d'une expérience hyper-réaliste, quel que soit l'éclairage ambiant.

Des performances puissantes

Contrairement aux affichages TV auto-émissifs plus anciens de leurs concurrents, les téléviseurs TCL équipés de la technologie Vidrian Mini-LED offrent un contraste exceptionnel et une luminosité toute en puissance qui s'adaptent à tous les téléspectateurs. TCL a intégré à des plaques de verre pur de 65 pouces ou plus des milliers de minuscules sources de lumière ainsi que tous les circuits nécessaires pour contrôler individuellement et précisément la luminosité dans toutes les régions de l'écran du téléviseur, offrant ainsi une performance inégalée.

Un affichage de très haute qualité

TCL venant d'investir 8 milliards de dollars US dans son tout récent centre de fabrication d'écrans, à la pointe de la technologie, toute la conception et la production automatisée du panneau LCD ainsi que les nouvelles plaques de verre dotées de la technologie Vidrian Mini-LED sont contrôlées en interne par TCL. Par rapport au processus de production actuel des écrans LCD et LED, qui utilise les techniques traditionnelles de fabrication de cartes de circuits imprimés, le nouveau processus de TCL fusionne les circuits semi-conducteurs avec un substrat cristallin pour une plus grande efficacité, une meilleure précision de la lumière et une plus grande luminosité en sortie.

Pour en savoir plus sur les téléviseurs HDR 8K haute performance de TCL équipés de la technologie Vidrian Mini-LED, veuillez visiter le stand n° 12930 dans le Hall central du CES 2020, du 7 au 10 janvier.

À propos de TCL

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public en forte croissance et un acteur majeur dans l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981 en Chine, elle est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux produits audio et aux maisons intelligentes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 02:30 et diffusé par :