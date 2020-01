STEER donne l'impulsion à la production de Horlicks, GSK reconnaît la technologie





STEER Engineering, créateur de technologies de plateformes de matériaux avancés, qui transforment et fonctionnalisent efficacement les matériaux dans les secteurs des plastiques, des produits pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires, des biomatériaux et du bioraffinage, a annoncé être parvenu à un règlement à l'amiable avec Glaxo Smith Kline Group (GSK) eu égard à l'utilisation de leur technologie révolutionnaire pour la production de Horlicks.

Suite à ce règlement, GSK a fait une déclaration publique reconnaissant la contribution de STEER dans la création d'un changement radical de la technologie pour la production de Horlicks. GSK a déclaré : « Grâce à la technologie de pointe de STEER, des extrudeuses de haute qualité, et un personnel spécialisé, le projet a porté ses fruits pour créer une technologie radicalement nouvelle, impliquant de nombreuses améliorations par rapport au mode de fabrication traditionnel de Horlicks. Le nouveau processus ne nécessite que la moitié de l'empreinte industrielle traditionnelle, utilise un cinquième de l'eau, et réduit la consommation d'énergie de 80 %. »

Commentant que les deux entreprises sont parvenues à un règlement de leur litige satisfaisant, le directeur général de STEER, le docteur Babu Padmanabhan a déclaré : « Il n'existe aucune autre technologie sur le marché offrant ces immenses avantages financiers et performances extraordinaires. En dehors de Horlicks, la technologie peut être utilisée pour produire d'autres ingrédients alimentaires. STEER continuera à déployer ses efforts en soutien de la quête de l'Inde à combler le fossé nutritionnel et aider à garantir la stabilité l'offre et de la demande alimentaire. »

On se rappellera qu'en décembre 2018, STEER est allé devant les tribunaux pour demander la protection de la technologie et du savoir-faire que la société avait fournis à GlaxoSmithKline Group (GSK) pour la fabrication de Horlicks, après que GSK a annoncé un contrat avec Hindustan Unilever Limited pour son activité de santé grand public en Inde, aboutissant aux questions de propriété intellectuelle qui ont été réglées.

À propos de STEER

STEER est un créateur de technologies de fabrication / plateformes de matériaux avancés qui transforment la fonctionnalité des plastiques, des produits pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires, et des biomatériaux différenciés. Fondée en 1993 par le docteur Babu Padmanabhan avec la vision d'influencer un monde nouveau (« Steer a New World »), un monde de développement sain et durable, STEER possède aujourd'hui 5 bureaux à travers le monde et 10 bureaux satellites, desservant plus de 39 pays et emploie plus de 500 ingénieurs, scientifiques et techniciens talentueux dans le monde. Avec 60 brevets d'innovations révolutionnaires, l'entreprise vise l'excellence dans la conception, la création et la mise en oeuvre de technologies dans un processus permanent qui change la donne.

