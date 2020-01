AURAK signe un accord de coopération supplémentaire avec l'Appalachian State University





l'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) et L'Appalachian State University aux États-Unis ont signé un addenda à un accord précédent conclu pour étendre leur coopération.

L'AURAK et l'Appalachian State University établiront un programme de transfert d'étudiants 3 + 1. Après avoir achevé avec succès les trois premières années d'un programme d'études de premier cycle pour recevoir une licence en Affaires, spécialité Gestion hôtelière à AURAK, des étudiants qualifiés seront acceptés dans le Département de Gestion de Walker College of Business pour suivre des cours en Gestion hôtelière. Dans le cadre de ce programme, les étudiants suivront un an d'études à l'Appalachian State University et compléteront les cours de Gestion hôtelière requis pour obtenir leur diplôme de licence en Gestion décerné par AURAK.

Le Professeur Hassan Hamdan Al Alkim, Président d'AURAK, a signé l'accord avec la chancelière de l'Appalachian State University, Sheri Everts.

"L'AURAK est ravie d'approfondir sa coopération avec l'Appalachian State University. Ce programme aidera nos étudiants à approfondir leurs études, à élargir leurs expériences et à leur permettre d'acquérir d'importantes compétences de vie. Passer une longue période à l'étranger aidera également les étudiants à découvrir d'autres cultures et à travailler avec des individus de milieux différents ", a déclaré le Professeur Hassan.

L'accord sera dûment valable pour une période de cinq ans. L'AURAK et l'Appalachian State University coopèrent depuis plusieurs années.

Appalachian State University offre un environnement académique stimulant et une vie de campus énergique. Connue pour son prix abordable, Appalachian inscrit environ 18 000 étudiants et offre plus de 150 spécialités d'études de premier cycle et des cycles supérieurs. Les petites classes et les interactions étroites entre les professeurs et les étudiants créent un fort sentiment de communauté. Appalachian, située à Boone, en Caroline du Nord, est l'une des 16 universités du système de l'Université de Caroline du Nord.

L'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) est une institution d'enseignement supérieur appartenant à l'État, qui offre une éducation de style nord-américain intégrée aux coutumes et traditions arabes pour les communautés locales, régionales et internationales. Elle est accréditée par le Ministère de l'Education des Émirats Arabes Unis et a été accréditée par l'Association Méridionale des Universités et des Ecoles sur les Collèges (SACSCOC) depuis Décembre 2018. AURAK offre un total de 22 programmes de premier cycle et de cycles supérieurs universitaires dans un large éventail de disciplines.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 7 janvier 2020 à 01:05 et diffusé par :