Clarus annonce l'ouverture d'une nouvelle usine de fabrication en Belgique





La nouvelle installation de Clarus en Belgique indique une forte croissance pour la société

FORT WORTH, Texas, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Clarus, le plus grand fabricant de panneaux de verre au monde, a annoncé l'ouverture officielle de son usine de fabrication européenne en Belgique. L'installation d'environ 4 650 mètres carrés est dotée des toutes dernières technologies de traitement du verre, d'impression et d'adhérence de la peinture. Intégrée verticalement, l'usine de Clarus gèrera l'intégralité de la commande, de la fabrication à l'assemblage final, en s'assurant que les commandes sont produites selon les normes les plus exigeantes du secteur.

« Nous sommes ravis d'apporter nos capacités de production sur les marchés de la région EMEA », a déclaré Glen Huey, vice-président de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement mondiale. « La nouvelle usine belge offre la sophistication nécessaire pour améliorer nos activités grâce à un aménagement rationnel et efficace qui nous permettra de mieux adapter nos produits et nos services à notre clientèle. »

Dans le cadre de son engagement envers l'excellence, Clarus a investi dans un équipement de production de pointe. De ses processus exclusifs d'adhérence de la peinture et de correspondance des couleurs à ColorDroptm, le procédé d'impression UV couleur haute résolution de Clarus, les concepteurs disposeront d'innombrables options pour donner vie à leur vision sur le verre. Clarus a également pris en compte la durabilité dans la conception de son usine avec un système de traitement de l'eau de premier ordre qui recycle l'eau afin de réduire le volume utilisé. Clarus a également obtenu des certifications qui contribuent à trois différents crédits LEED.

« À mesure que Clarus étend son potentiel de croissance au-delà des États-Unis, il était impératif que nous fabriquions nos produits dans cette région », a déclaré Marc Mansell, PDG de la société. « Nous sommes désormais en mesure de satisfaire les besoins de personnalisation de nos clients dans des délais courts en Europe. »

Consultez la gamme complète de produits de verre primés de Clarus à l'adresse www.clarus.com/products.

À propos de Clarus : Créée en 2009, Clarus est une société pionnière dans le domaine des systèmes de communication visuelle et de collaboration haut de gamme. En tant que plus grand fabricant de panneaux de verre au monde, Clarus élabore des solutions de collaboration modernes et minimalistes qui transforment les perspectives du secteur de la décoration d'intérieur pour offrir une communication interpersonnelle et stratégique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clarus.com.

