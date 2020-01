LeddarTech présentera ses technologies LiDAR à plusieurs endroits lors du CES 2020





QUÉBEC, 07 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTechMD, chef de file dans la technologie LiDAR qui fournit la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché annonce sa participation à plusieurs endroits lors du CES 2020 à Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2020.



LeddarTech est bien placée pour faire bonne impression au CES. L'entreprise s'est associée à plusieurs partenaires afin de rendre les technologies LiDAR plus accessibles aux clients et aux visiteurs. LeddarTech présentera ses LeddarEngineMC LCA2 et LCA3 pour les applications en automobile et en mobilité avec le primé LeddarMC Pixell, ainsi qu'une technologie de classification des piétons à différents endroits clés du Westgate et du Las Vegas Convention Center. LeddarTech sera également l'hôte de clients et partenaires au LeddarTech Technology Lounge et au Business Development Center. Des rencontres peuvent y être organisées à l'adresse leddartech.com/ces-2020.

« Le CES débute l'année en grande pompe en tant que plateforme mondiale de la technologie avancée et de l'innovation. LeddarTech est heureuse et motivée d'être de retour cette année en tant que lauréate du Prix de l'innovation, » déclare Daniel Aitken, Vice-président, Marketing et communications corporatives mondiales, LeddarTech. « Le CES ouvre la voie à une année 2020 épique pour LeddarTech alors que nous poursuivons le déploiement de notre positionnement en tant que chef de file des solutions LiDAR sur la scène mondiale. », conclut Aitken.

Voici où trouver LeddarTech au CES 2020

Événement médiatique annoncé du CES ? le dimanche 5 janvier 2020 ? Mandalay Bay

L'événement médiatique officiel du CES présentera les lauréats du prix « Best of Innovation » de 2020 et des expositions de plus de 180 entreprises de technologie locales et internationales, y compris LeddarTech, qui fera la présentation de son primé Leddar Pixell.

Du 7 au 10 janvier 2020, LeddarTech collabore avec les organismes suivants :

Gouvernement du Québec ? Kiosque 35824 Tech Each LVCC

LeddarTech y fera la présentation de son Leddar Pixell en compagnie d'autres entreprises de technologie québécoises. Cette initiative est possible grâce au ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec en partenariat avec le gouvernement du Canada. LeddarTech est aussi un fier co-commanditaire du cocktail CES traditionnel du gouvernement du Québec qui se tiendra le 8 janvier au Bellagio Hotel.





LeddarTech y présentera son Leddar Pixell, lauréat du CES 2020, intégré à la Revero GT 2020 de Karma Automotive. La technologie de classification des piétons de LeddarTech sera également présentée afin de faire la démonstration de la perception fondée sur Leddar Pixell.





dSPACE - Kiosque 314 Westgate Paradise Center

Situé dans la zone de produits " Smart Cities " de Tech East à l'hôtel Westgate, LeddarTech se joindra à dSPACE qui présenteront leurs toutes dernières solutions pour la simulation et la validation de véhicules autonomes.





LeddarTech Technology Lounge

Dans ce salon exclusif, LeddarTech fera la démonstration des LeddarEngine LCA2 et LCA3, ainsi que de plusieurs solutions LiDAR propulsées par LeddarEngine pour les applications en automobile et en mobilité, y compris le primé Leddar Pixell et une démonstration de la technologie de classification des piétons fondée sur Leddar Pixell. Il est possible de prendre un rendez-vous à l'adresse leddartech.com/ces-2020 .

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l'automobile la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngineMC, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSPMC. L'entreprise se trouve à la source de plusieurs innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. Elle compte plus de 70 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les systèmes ADAS et les capacités de conduite autonome.

LeddarTech sert également le marché de la mobilité avec des solutions de modules LiDAR solid-state haute performance pour les navettes autonomes, les camions, les autobus, les véhicules de livraison et les robotaxis. Ces modules sont conçus pour soutenir le marché de la mobilité et démontrer les capacités de la plateforme pour l'automobile et la mobilité de LeddarTech en tant que point de départ pour les fournisseurs de solutions LiDAR.

Pour obtenir de plus amples renseignements, sur LeddarTech, consultez les sites www.LeddarTech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube .

Personne-ressource : Daniel Aitken, Vice-président, Marketing et communications corporatives mondiales, LeddarTech

Tél. : +1 418 653-9000 poste 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore, et les logos LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Tous les autres noms de marque, noms de produits et marques sont, ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

