MATRO GBJ a remporté le prix annuel de conception de joaillerie Verse aux prix BAZZAR Jewelry de 2019





BEIJING, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le prix et la soirée de la joaillerie BAZZAR Jewelry de 2019, basés sur le thème du « style néo chinois », où Matro GBJ a remporté le « prix annuel de conception de joaillerie Verse », ont pris fin le 16 décembre. Le banquet de bijoux, de musique, de danse a attiré les plus grandes marques de bijoux locales et internationales et plus de 100 membres des élites médiatiques et sociales, dont des stars populaires et des artistes célèbres. BAZZAR Jewelry, le premier et meilleur magazine de bijoux et de mode en Chine, est connu comme « l'autorité en matière de collection de bijoux professionnels ». Des stars et des célébrités ont participé à la nuit et ont assisté à cet « Oscar du bijou ».

BAZZAR Jewelry a combiné les commentaires des experts nationaux en matière de bijoux et de mode et les votes des internautes pour sélectionner le « prix annuel de la bijouterie haut de gamme », le « prix annuel de conception de joaillerie exceptionnelle », le « prix annuel de la montre joaillère », le « prix annuel de la joaillerie au charme oriental » et le « prix annuel de conception de joaillerie Verse » conformément aux normes les plus élevées afin que ces cinq prix puissent représenter pleinement les normes internationales et nationales les plus élevées et soient qualifiés du « prix de joaillerie ayant le plus de valeur ». Lors de cet événement, Matro GBJ a remporté le « prix annuel de conception de joaillerie Verse » en présentant les boucles d'oreilles en diamant de couleur de sa marque de bijoux Astria : « l'âme du paon ». Quelques actrices célèbres, un chanteur connu et un comédien musical de renom ont remis des prix à M. Shen Kai, directeur général de Matro GBJ. « Matro GBJ continuera à introduire des bijoux de boutique étrangers auprès des consommateurs chinois et s'engage à innover et à développer la vente de bijoux au détail en Chine », a déclaré M. Shen.

Les bijoux ont toujours été une exposition des cultures, de l'artisanat, des normes esthétiques et des arts de chaque nation. C'est aussi l'expression de la créativité humaine et le symbole du progrès historique. Depuis sa création, Matro GBJ, qui met continuellement à jour ses marques, s'est engagé à promouvoir le développement du mode de vente de bijoux au détail en Chine et à sélectionner les meilleures marques internationales de bijoux pour les consommateurs chinois. Matro GBJ vise à construire une plateforme de communication plus pratique et plus stable pour l'industrie de la bijouterie nationale et internationale afin de fournir un environnement plus inclusif et multidimensionnel aux amateurs de bijoux chinois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1059359/Matro_GBJ.jpg

Communiqué envoyé le 6 janvier 2020 à 22:48 et diffusé par :