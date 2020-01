AerSale Component Solutions reçoit l'approbation de la FAA pour la révision de ses trains d'atterrissage





AerSale Component Solutions, une division d'AerSale®, Inc., a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour réviser les trains d'atterrissage des Boeing 737, 757 et 767. L'approbation de la FAA pour la révision des trains d'atterrissage de la famille des appareils Airbus A320 devrait être obtenue au cours des prochains mois.

« Nous nous sommes engagés à fournir à nos clients une gamme complète de produits et services, et l'approbation de la FAA pour la révision des trains d'atterrissage utilisés sur les avions commerciaux très populaires représente encore un nouvel exemple de la vaste gamme de solutions intégrées et de capacités techniques que nous offrons », a déclaré Nicolas Finazzo, président et chef de la direction d'AerSale. « Notre objectif est de fournir à nos clients un guichet unique pratique, rentable et de qualité pour répondre à leurs besoins. »

« Nous avons travaillé très dur pour obtenir cette approbation », a ajouté Dean Vitale, directeur général d'AerSale Component Solutions. « Nous avons achevé la révision de notre premier train d'un Boeing 767-300 et avons commencé à travailler sur notre prochain train pour un avion de la série 737 NG. »

AerSale emploie une équipe spécialisée de 20 experts techniques au niveau du site de 100 000 pieds carrés de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, qui comprend désormais un atelier autonome réservé aux trains d'atterrissage de 60 000 pieds carrés, avec possibilité d'extension. La capacité de révision complète, de la société, pour les assemblages de trains d'atterrissage comprend les essais non destructifs, l'usinage CNC de pointe, une chaîne de revêtement contenant 30 réservoirs, et la fabrication de bagues sur site. De plus, tout le support d'actionnement sera fourni par Avborne Component Solutions d'AerSale à Miami, en Floride.

À propos d'AerSale

Leader mondial de l'aviation, AerSale est un fournisseur intégré pour le marché des pièces détachées d'avions commerciaux, de moteurs et de composants d'occasion, et fournit une large gamme de services de MRR et d'ingénierie pour les avions commerciaux, gouvernementaux et leurs composants. AerSale propose également des services de gestion d'actifs aux propriétaires d'avions en fin de vie, et de portefeuilles de moteurs. Basée à Coral Gables, en Floride, AerSale a des bureaux et des opérations aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour de plus amples informations, visitez notre site Web www.aersale.com

