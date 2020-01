Rappel de produit : Rôti de longe de porc assaisonné aux pommes et à l'érable PC(MD)





BRAMPTON, ON, le 6 janv. 2020 /CNW/ - Par mesure préventive, Les Compagnies Loblaw Limitée procède au rappel d'unités sélectionnées de Rôti de longe de porc assaisonné aux pommes et à l'érable PCMD, 730 g dont le CUP est 0 60383 20663 5 et dont la date de péremption est le 2020 JA 10. Le produit peut contenir des traces de moutarde non déclarée, ce qui pourrait présenter un risque pour la santé des personnes allergiques à la moutarde. Le produit était en vente entre le 16 décembre 2019 et le 6 janvier 2020 dans les magasins suivants :

Ontario : FortinosMD, IndependentMD, LoblawsMD, Real Canadian SuperstoreMD, No FrillsMD, Valu-MartMD, ZehrsMD, Club EntrepôtMD et magasins affiliés indépendants

Atlantique : Atlantic SuperstoreMD, DominionMD, IndependentMD, No FrillsMD et magasins affiliés indépendants

Québec : MaxiMD, Maxi & CieMD, ProvigoMD, Provigo Le MarchéMD, AxepMD, IntermarchéMD et magasins affiliés indépendants

Ouest : Extra FoodsMD, Real Canadian SuperstoreMD, Wholesale ClubMD, No FrillsMD, IndependentMD et magasins affiliés indépendants

Tous les produits touchés ont été retirés des tablettes. Les clients peuvent retourner l'article au lieu de l'achat et le comptoir du service à la clientèle offrira un remboursement complet.

Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient que ce rappel pourrait avoir causé. La santé et la sécurité de nos clients sont d'une importance primordiale pour nous.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Communiqué envoyé le 6 janvier 2020 à 21:28 et diffusé par :