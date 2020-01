Little Caesars® : le nouveau service de livraison à domicile vous livre directement nos meilleures offres





À titre promotionnel dans un esprit de célébration, Little Caesars livre à domicile une pizza classique au pepperoni, du Pain Fou® et un produit Pepsi courant de 2 litres pour 13,97 $ -- frais de livraison compris*

DÉTROIT, 6 janvier 2020 /CNW/ - La livraison chez vous est le nouveau mot d'ordre aux clients qui apprécient les meilleurs prix, la facilité et le Pain Fou® de chez Little Caesars. Concrètement, Little Caesars offre le même prix au menu, tous les jours, au ramassage ou à la livraison (frais de livraison supplémentaires s'appliquent toutefois), peu importe la quantité, rendant ainsi vraiment abordable la pizza livrée à domicile. En clair, quelle que soit la quantité souhaitée, une seule pizza ou autant qu'il en faudra pour nourrir une foule le jour du match, Little Caesars est à même de vous faire bénéficier de nos meilleures offres avantageuses auprès de centaines de pizzerias dans tout le Canada. Le service de livraison est offert aux heures d'ouverture de toutes les pizzerias. Outre la facilité qu'est le service de livraison, les clients peuvent profiter aussi de l'offre livraison Little Caesars, soit une pizza classique au pepperoni, du Pain Fou et une boisson gazeuse Pepsi ordinaire de 2 litres pour 13,97 $*.

David Scrivano, président et chef de la direction de Little Caesar Enterprises, Inc., a commenté : « Nous avons vu des prix aussi élevés que complexes dans toute l'industrie de la pizza, et nous estimons que c'est de la folie. Certaines chaînes de pizzas exigent un achat minimum pour bénéficier de leurs offres rabais ou n'offrent le prix réduit que sur les commandes à emporter soi-même. Nous sommes ravis de livrer la pizza, comme le besoin l'aurait tant voulu, à un prix abordable. Vous pouvez maintenant bénéficier d'une offre très avantageuse, que vous veniez la chercher vous-même ou que nous la livrions chez vous. »

Le service de livraison Little Caesars se trouve renforcé exclusivement par l'étagère de ramassage primée Pizza Portal® de la société, une étagère chauffante mobile libre-service qui tient les commandes au chaud et en sécurité. Et comme ils sont étroitement intégrés, à savoir les systèmes de point de vente Little Caesars, le site de commande en ligne et l'application mobile, ainsi que les étagères de ramassage Pizza Portal et les chauffeurs munis de sacs chauds, il se trouve que les produits sont recueillis dans les minutes qui suivent leur sortie du four et qu'ils arrivent tout frais. Cette intégration assure également une expérience fluide à nos franchisés.

En effet, les clients commandent à l'avance et règlent la note à l'avance, via l'application ou le site Web Little Caesars, puis choisissent le ramassage libre-service ou la livraison. Lorsque la commande est prête, l'application avise le chauffeur livreur qui, contournant le comptoir du magasin, prend la commande à l'étagère de ramassage Pizza Portal® et la livre au client.

Ed Gleich, chef de l'innovation chez Little Caesar Enterprises, Inc, en dresse le tableau : « Notre service de livraison est disponible directement sur l'application et le site Web de Little Caesars, ce qui veut dire que les clients peuvent maintenant profiter à l'envie du Pain Fou, en vêtements de salon, sans quitter notre application. Profitez donc du visionnage en rafale, chers amateurs de Little Caesars! »

Le service de livraison Little Caesars, disponible seulement via son application et son site Web, est motorisé par DoorDash Drive, le partenaire exclusif de livraison dernier kilomètre. Conjuguant l'expertise de DoorDash, soit la livraison à la demande, rapide et fiable, avec la qualité, la facilité et le prix abordable chez Little Caesars, ce partenariat permet de faire profiter, mieux que jamais, des façons diverses et variées, des produits Little Caesars.

*Taxes exigibles en sus. Cette offre, sujette à disponibilité dans les établissements participants, a cours pour un temps limité et prend fin le 29 mars 2020. Cette offre livraison Little Caesars (Little Caesars Delivery Deal) n'est valable que lorsque vous commandez une pizza classique au pepperoni, du Pain fou et une boisson Pepsi ordinaire de 2 litres et à la saisie du code promotionnel FREE2LPEPSI. Cette promotion est limitée à une offre livraison Little Caesars par commande. PEPSI, PEPSI-COLA et le Globe Pepsi sont des marques déposées de PepsiCo, Inc.

À PROPOS DE LITTLE CAESARS AU CANADA

Little Caesar of Canada ULC, établie à Oakville, en Ontario, est le franchiseur de Little Caesars® Pizza au Canada, cette dernière exploitant aujourd'hui des emplacements-restaurants dans les 10 provinces canadiennes, depuis qu'elle en a ouvert le premier en 1969.

À PROPOS DE LITTLE CAESARS® PIZZA

Little Caesars, fondée en 1959 et établie à Detroit, au Michigan, a ouvert ses portes sous l'enseigne d'un restaurant familial unique. Aujourd'hui, Little Caesars est la troisième grande chaîne de pizzerias au monde, la société exploitant des magasins dans les 50 États des États-Unis de même que dans 26 pays et territoires autour du globe.

Connue pour sa pizza PRÊT-AU-CHAUD® et son fameux Pain Fou®, Little Caesars jouit depuis douze du titre de « Meilleure valeur en Amérique » (selon un sondage national des clients d'établissements de restauration rapide mené par Sandelman & Associates, de 2007 à 2018, intitulé « Highest Rated Chain - Value for the Money »). Les produits Little Caesars sont faits d'ingrédients de qualité, frais et jamais congelés, dont des fromages mozzarella et munster, ainsi que des sauces faites de tomates broyées de Californie, cueillies sur vigne et fraîchement emballées.

Alors qu'elle bénéficie d'une croissance exceptionnellement vigoureuse, Little Caesars, forte de ses 60 années d'expérience de la pizza, une industrie internationale chiffrée à 145 milliards de dollars, entend s'attirer encore de franchisés candidats voulant se joindre à son équipe sur les marchés du monde entier. Outre l'indépendance entrepreneuriale au sein d'un système de franchises, Little Caesars, une marque fort emblématique, offre aussi une notoriété incarnée par l'un des personnages les plus reconnus et les plus attrayants du pays, Little Caesar lui-même.

À propos de DoorDash

DoorDash est une société de technologie qui met les clients en relation avec les entreprises locales et nationales qui ont leur faveur dans plus de 4 000 villes des États-Unis (les 50 États), du Canada et de l'Australie. Depuis sa création en 2013, DoorDash amène les commerçants à développer leurs activités grâce à une offre conjuguant la livraison à la demande, des éclairages axés sur des données et une meilleure efficacité en magasin, gage d'expériences de porte à porte des plus agréables. Plateforme logistique du dernier kilomètre, trajet qui assure la livraison directe au service de toute entreprise, DoorDash Drive, en bâtissant l'infrastructure de livraison dernier maillon dans les villes locales, rapproche les quartiers et localités, une porte à la fois. Pour en savoir plus, veuillez lire le blog de DoorDash ou consultez le site à l'adresse www.doordash.com.

