Quectel dévoile de nouveaux modules automobiles destinés à conduire l'industrie automobile vers l'ère de la 5G





LAS VEGAS, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules cellulaires et GNSS, a annoncé aujourd'hui, sur le salon CES 2020, le lancement d'une série de nouveaux modules de communication destinés au secteur des voitures connectées par le biais de la 5G. Les nouveaux modules de qualité automobile de Quectel comprennent l'AG550Q, un nouveau module 5G Nouvelle Radio (5G NR) couvrant des fréquences inférieures à 6 GHz, l'AG215S, module automobile de protocole EAP, dédié aux scénarios C-V2X et le module Wi-Fi AF50T. Ces trois modules sont basés sur les solutions Qualcomm sans fil pour l'automobile de Qualcomm Technologies, Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated. Ils sont conçus pour fournir une connectivité cloud multi-gigaoctet, des services de localisation améliorés et une sécurité renforcée afin de répondre aux exigences croissantes des cas d'utilisation de voitures connectées et de conduite autonome.

Le module AG550Q 5G NR, qui prend en charge les modes NSA (non autonomes) et SA (autonomes), s'appuie sur la plate-forme automobile 5G Snapdragontm Qualcomm® qui a reçu la qualification AEC-Q100. Le module est conforme aux exigences de la norme IATF 16949 et suit les processus de qualité automobile tels que l'APQP (planification avancée de la qualité du produit) et le PPAP (ou PHPP pour Processus d'Homologation des Pièces de Production) pour répondre aux exigences strictes des dispositifs automobiles.

Adoptant la technologie 3GPP version 15, l'AG550Q prend en charge des vitesses élevées et une latence ultra-faible pour permettre une meilleure sécurité et une meilleure qualité de service pour les cas critiques. Le module à modes multiples 5G NR est rétrocompatible avec les technologies 4G, 3G et 2G existantes. Cela garantit que les voitures resteront connectées quel que soit l'endroit où elles se déplacent sur le réseau.

Le module AG550Q de Quectel offre de puissantes fonctions de cybersécurité, parmi lesquelles le démarrage sécurisé du micrologiciel, l'environnement d'exécution sécurisé (TEE pour Trusted Execution Environment), le pare-feu du réseau, le contrôle d'accès rigoureux SELinux, les protocoles de sécurité TLS / SSL, pour ne citer que ces fonctions.

Le module AG550Q est actuellement au stade des échantillonnages d'ingénierie (versions bêta), tandis que le module AG215S sera échantillonné à partir de janvier 2020. Les trois modules seront présentés pendant le CES sur le stand numéro 2601 de Quectel.

Vous pouvez consulter le texte en intégralité sur le site de Quectel : https://www.quectel.com/infocenter/news/611.htm

À propos de Quectel

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (code boursier : 603236.SS) est le principal fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS. La société dispose d'un vaste portefeuille de produits couvrant les plus récentes technologies sans fil 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS et GNSS. Étant un développeur professionnel de technologies propres à l'Internet des objets (IdO) et un fournisseur de modules cellulaires, Quectel est en mesure d'offrir des services centralisés pour les modules cellulaires de type IdO. Les produits de Quectel ont été largement appliqués aux champs de l'IdO et du M2M, dont le paiement intelligent, la télématique et le transport, l'énergie intelligente, la ville intelligente, la sécurité, les passerelles sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture, ainsi que la surveillance environnementale. Pour en savoir plus, vous pouvez envoyer un courriel à info@quectel.com ou consulter le site et les comptes LinkedIn, Facebook et Twitter de Quectel.

