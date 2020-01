TCL étoffe sa gamme de téléviseurs QLED pour offrir l'expérience de visionnement de l'avenir





LAS VEGAS, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), un acteur prépondérant dans l'industrie mondiale de la télévision, qui est aussi une entreprise de premier plan d'électronique grand public, a annoncé aujourd'hui sur le salon CES 2020 l'arrivée de sa gamme 2020 de téléviseurs QLED appartenant à ses séries de premier plan X et Cityline.

X915, le téléviseur 8K QLED TCL

Le X915 est le dernier modèle QLED de la série X, fleuron de TCL, disponible en modèles de 75 et 65 pouces. Le X915 est un téléviseur QLED TCL doté de la technologie 8K, de la technologie d'affichage de points quantiques et de la technologie d'imagerie Dolby Vision® HDR. Le X915 utilise la technologie d'obscurcissement localisé, qui permet un contrôle précis du rétroéclairage pour offrir un meilleur contraste et des images extrêmement précises.

Caractéristiques principales :

Résolution 8K

Conversion ascendante 8K

Technologie d'affichage de points quantiques

T echnologie d'obscurcissement localisé

Dolby Vision et Dolby Atmos

IMAX Enhanced®

Système audio Onkyo

Commande vocale en champ lointain

Tout dernier système d'exploitation Android

Le X915 sera commercialisé dans un premier temps en Australie et en Europe au cours du deuxième trimestre 2020, puis dans d'autres régions.

Les téléviseurs C815 et C715 QLED TCL

Les modèles C815 et C715 utilisent la technologie d'affichage de points quantiques de premier plan mondial pour offrir de meilleurs rendus d'image aux utilisateurs du monde entier.

Pris en charge par Dolby Vision, les téléviseurs C815 et C715 offrent une imagerie HDR 4K remarquable qui se caractérise par une luminosité, des détails, un contraste et des couleurs incroyables. Ils sont également dotés de la technologie Dolby Atmos qui offre un son en mouvement à couper le souffle, ave une richesse, une profondeur et une précision très grandes.

Caractéristiques principales :

C815

Technologie d'affichage de points quantiques

Dolby Vision et Dolby Atmos

HDR 10+

Système audio Onkyo

Commande vocale en champ lointain

Tout dernier système d'exploitation Android

C715

Technologie d'affichage de points quantiques

Dolby Vision et Dolby Atmos

HDR 10+

Commande vocale en champ lointain

Tout dernier système d'exploitation Android

Les téléviseurs C815 et C715 seront commercialisés dans un premier temps en Europe au deuxième trimestre 2020, puis dans d'autres régions. Le C815 offre des options de taille de 75 pouces, 65 pouces et 55 pouces et le C715 offre des options de taille de 65 pouces, 55 pouces et 50 pouces.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.tcl.com/ces2020

* Les spécifications et les disponibilités des produits peuvent varier d'une région à l'autre.

* Google et Android TV sont des marques commerciales de Google LLC.

* Dolby, Dolby Atmos et Dolby Vision sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories, Inc.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise d'électronique grand public en plein essor et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981 en Chine, elle exerce aujourd'hui ses activités sur plus de 160 marchés dans le monde entier. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux produits audio et à ceux pour la maison intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1061746/TCL_QLED_TVs.jpg

