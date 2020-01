Newmont rafraîchit son image de marque alors que la Société se prépare à 100 nouvelles années de leadership en termes de performance supérieure, de création de valeur et de développement durable





Newmont Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT) (Newmont ou la Société) a annoncé aujourd'hui avoir actualisé son image de marque, son nom et son logo pour refléter sa fondation solide et stable, à la suite de deux transactions historiques en 2019. Newmont dévoile son image de marque actualisée alors que la Société fêtera son centenaire en mai 2020 et entamera, le 2 mai 2021, son prochain siècle de leadership en termes de performance supérieure, de création de valeur et de développement durable.

« Nous avons, en 2019, mené avec succès deux transactions historiques qui ont transformé Newmont en une organisation véritablement internationale dotée d'un portefeuille inégalé d'actifs et de perspectives dans des juridictions de premier plan à travers le monde », a déclaré Tom Palmer, président et chef de la direction. « Comme cette entreprise l'a fait à plusieurs reprises dans le passé, Newmont a démontré sa capacité à s'adapter au changement, ce qui a vraiment garanti notre succès au cours des 100 dernières années. Rafraîchir notre image de marque représente une étape naturelle alors que nous entamons les 100 prochaines années de la longue et fière tradition de Newmont en matière de discipline opérationnelle, de croissance rentable, de gérance environnementale et de développement des meilleurs talents de l'industrie. »

Comptant presque 100 ans de leadership mondial dans le secteur minier, l'appellation « Newmont » est bien connue et a été une marque emblématique parmi les S&P 500 et les divers index. Le logo Newmont mis à jour tire parti du triangle d'or du logo précédent (représentant le sommet de l'industrie et le summum du leadership), pour exprimer la force et la stabilité véhiculées par le nouveau logo.

« Tandis que notre stratégie éprouvée et nos valeurs fondamentales restent la clé de notre succès continu, nous avons mis à jour et adapté notre image de marque pour refléter notre position en tant qu'entreprise transformée et leader mondial de l'or », a ajouté M. Palmer.

Newmont gère le portefeuille d'opérations, de projets et de perspectives d'exploration, le plus solide et le plus durable du secteur aurifère. Ces actifs permettent à la Société de séquencer des projets rentables dans son programme inégalé pour maintenir une production d'or stable sur un horizon de plusieurs décennies dans les juridictions de premier plan du monde entier.

VISIONNER LA VIDÉO ET LES PHOTOS OFFICIELLES DE TOM PALMER : https://www.newmont.com/BrandRefreshAssets

À propos de Newmont

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, d'argent, de zinc et de plomb. Le portefeuille d'actifs, de prospects et de talents de classe mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers favorables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique. Newmont est le seul producteur d'or inscrit dans l'indice S&P 500 et est largement reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La Société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s'appuyant sur des normes de sécurité strictes, une exécution supérieure et des compétences techniques. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

