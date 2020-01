L'Université Hamad Bin Khalifa inaugure son cycle d'admission pour l'année académique 2019-2020





DOHA, Qatar, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- L'Université Hamad Bin Khalifa (HBKU) accepte les candidatures aux 35 programmes interdisciplinaires de ses six facultés en évolution constante pour l'année universitaire 2019-2020.

Au cours de l'année académique 2018-2019, l'université a enregistré un record d'admissions, avec plus de 370 nouveaux étudiants de 46 nationalités, dont 26 % de ressortissants qataris. Le corps étudiant actuel de l'HBKU rassemble plus de 60 nationalités, dont 34 % de Qataris, tandis que le corps professoral compte plus de 75 nationalités et vient ajouter sa propre diversité à l'expérience académique de l'HBKU.

L'année académique 2019-2020 verra l'introduction de deux nouveaux programmes. Dans le cadre du Master en Communication Interculturelle de la Faculté des Sciences humaines et sociales, premier diplôme en son genre au Qatar, les étudiants s'engageront dans la recherche, l'éducation et la sensibilisation afin de comprendre les défis posés par les contextes interculturels changeants d'aujourd'hui au Qatar et dans le monde. Le Doctorat en sciences juridiques de la Faculté de Droit, également le premier doctorat à part entière axé sur la recherche au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, devrait quant à lui donner naissance à une communauté dynamique de juristes qui occuperont des postes d'enseignants dans les universités et des postes gouvernementaux au Qatar, dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et au-delà.

Ces deux diplômes portent à 35 le nombre de programmes offerts dans les six facultés de l'HBKU. Au cours de l'année académique 2018-2019, l'université a présenté huit nouveaux programmes : le Master en Éthique Islamique Appliquée de la Faculté d'Études Islamiques ; le Doctorat en Sciences Humaines et Sociales de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales ; le Master en Systèmes d'Information en Gestion de la Santé et le Master en Gestion du Sport de la Faculté des Sciences et de l'Ingénierie (en partenariat avec l'Université de Caroline du Sud) ; le Master en Droit International et Affaires Étrangères et le Master en Droit International Économique et des Affaires de la Faculté de Droit ; le Master en Sciences du Sport de la Faculté des Sciences de la Santé et de la Vie (en partenariat avec l'Université de Caroline du Sud) ; et le Master en Politique Publique de la Faculté de Politique Publique.

Au sujet de l'inauguration du cycle d'admission, le Dr Emad El-Din Shahin, doyen de la Faculté d'Études Islamiques et doyen intérimaire de l'HBKU, a déclaré : « Nous sommes toujours impatients de préparer une année universitaire riche en événements à l'HBKU. Le processus d'admission est l'un des moyens les plus importants pour l'HBKU de mettre en avant les opportunités de recherche et de découverte inégalées offertes par ses programmes académiques et de mettre au point de nouvelles solutions pour avoir un impact positif ici et à l'étranger. Au final, nous avons pour objectif d'inspirer les étudiants potentiels à apprendre avec nous et de respecter notre engagement consistant à libérer le potentiel humain. »

Les admissions aux programmes de l'HBKU sont désormais ouvertes à l'adresse www.hbku.edu.qa. L'Université Hamad Bin Khalifa organise régulièrement des événements pour présenter ses activités et projets de recherche.

L'Université Hamad Bin Khalifa (HBKU), membre de la Fondation pour l'éducation, la science et le développement communautaire du Qatar, a été fondée en 2010 en tant qu'université axée sur la recherche faisant office de catalyseur de changement et de transformation au Qatar et dans la région ayant un impact global. Située à Education City, l'HBKU s'engage à renforcer et à cultiver les capacités humaines grâce à une expérience académique enrichissante, un écosystème innovant et des partenariats uniques. L'HBKU propose des programmes multidisciplinaires de premier cycle et de cycles supérieurs au sein de ses facultés et offre des opportunités de recherche et de bourses d'études par le biais de ses centres et instituts. Pour plus d'informations sur l'HBKU, veuillez consulter le site www.hbku.edu.qa.

