Colgate annonce une technologie de rupture, voire de changement radical de la santé buccodentaire





En prévision du lancement en 2020, Colgate ® Plaqless Pro, une brosse à dents électrique intelligente, décroche un prix d'innovation au CES

LAS VEGAS, 6 janvier 2020 /CNW/ - Colgate annonce aujourd'hui une brosse à dents intelligente, Colgate® Plaqless Pro, première du genre, dotée d'une nouvelle technologie à capteurs optiques qui détectent l'accumulation de biocouche dans la bouche afin de pouvoir l'éliminer au cours du brossage. Étant intelligente, cette brosse à dents électrique apporte un changement radical aux soins buccodentaires en fournissant en temps réel des informations précises, propres à chaque bouche et en cohérence avec la technique de brossage de chaque personne.

Attendue dans le courant de l'année, Colgate® Plaqless Pro sera la première brosse à dents électrique en vente libre qui détecte l'accumulation de biocouche et qui agit en temps réel pour un brossage optimal. Dans l'immédiat, elle s'est vue primée aujourd'hui au Salon d'électronique grand public (Consumer Electronics Show, CES) en décrochant le prix de Meilleure innovation dans la santé et la beauté.

La Dre Maria Ryan, dentiste en chef chez Colgate, s'en félicite : « Au cabinet du dentiste, nous assistons à une évolution vers des soins buccodentaires de précision, c'est-à-dire des soins adaptés aux particularités de chaque patient. La brosse à dents Colgate® Plaqless Pro s'inspire de cette évolution et, étant électrique et intelligente, accroît l'efficacité du brossage en tenant compte de la technique de brossage de chaque personne et de la biocouche accumulée dans sa bouche. Aussi, en avisant l'utilisateur dès qu'une région est propre, elle l'aide à mieux se brosser les dents et, partant, lui permet de renforcer sa relation avec son prestataire de soins buccodentaires dans le maintien d'une santé buccodentaire optimale. »

En d'autres termes, avec la brosse à dents électrique intelligente Colgate® Plaqless Pro, on peut voir quand on doit se brosser les dents encore plus dans une région de la bouche ou lorsque toute l'accumulation, en termes de biocouche, a été éliminée. Disposant d'un anneau lumineux autour de la brosse à dents, on verra une lumière bleue lorsqu'une accumulation a été décelée, puis une lumière blanche lorsqu'il est temps d'aller de l'avant. Les utilisateurs peuvent donc se brosser les dents en toute confiance, sachant que leurs dents sont tout à fait propres.

Autre fait saillant : l'application Colgate Connect se couple à la brosse, via la technologie Bluetooth®, pour que l'utilisateur à vienne à bénéficier d'une expérience de brossage précise et personnalisée. Pour cela, les capteurs embarqués dans le manche de la brosse à dents donnent une cartographie complète de sa bouche si bien que chaque fois qu'on se brosse, on peut en consultant l'application voir exactement là où on s'est brossé les dents, là où on a manqué un endroit et si une région qu'on vient de brosser est vraiment propre. Par ailleurs, l'application donne une rétroaction immédiate sur le brossage, fournit des données personnalisées et dispense, en faisant office d'accompagnateur, de conseils d'hygiène buccodentaire.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette technologie révolutionnaire à capteurs qui peuvent saisir, même à travers la pâte dentifrice moussante, des informations pertinentes, de quoi aider l'utilisateur à mieux prendre en charge sa santé buccodentaire », a déclaré Patricia Verduin, chef de la technologie chez Colgate-Palmolive. « Notre nouvelle Plaqless Pro offre le nettoyage optimal d'une brosse à dents électrique, le suivi local qu'on attend des appareils de soins buccodentaires avancés et, en plus maintenant, la détection d'un scanner buccodentaire qui, en renseignant sur le brossage individuel, en temps réel, permet un nettoyage remarquable. »

La brosse à dents Colgate® Plaqless Pro sera disponible en 2020 sur shop.colgate.com/ces.

À propos de Colgate-Palmolive :

Colgate-Palmolive est une société leader mondial de produits de consommation fortement axée sur les soins buccodentaires, les soins personnels, les soins à domicile et la nutrition des animaux. Comptant plus de 34 000 employés et offrant ses produits dans plus de 200 pays et territoires, Colgate jouit d'une grande notoriété grâce à des noms de marque familiers tels que Colgate, Palmolive, elmex, Tom's of Maine, Sorriso, Speed Stick, Lady Speed Stick, Softsoap, Irish Spring, Protex, Sanex, Filorga, eltaMD, PCA Skin, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline et Suavitel, ainsi que Hill's Science Diet et Hill's Prescription Diet. La société est également reconnue pour son leadership et son innovation dans la promotion de la durabilité environnementale et du bien-être des collectivités, en particulier ses réalisations sur plusieurs fronts : l'économie d'eau, la réduction des déchets, la promotion de la recyclabilité et l'amélioration de la santé buccodentaire des enfants au travers de son programme À sourire éclatant, avenir brillant, qui a touché plus d'un milliard d'enfants depuis 1991. Pour en savoir plus sur les activités mondiales de Colgate, notamment la façon dont la société est en train de bâtir un avenir qui fait sourire, rendez-vous sur http://www.colgatepalmolive.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1061180/COLGATE_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1061408/Colgate_Palmolive_Plaqless.jpg

