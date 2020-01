Bibliothèque et Archives finance des projets pour aider à préserver les enregistrements documentant les cultures et les langues autochtones





GATINEAU, QC, le 6 janv. 2020 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) octroie 2,3 millions de dollars afin d'appuyer 31 projets menés par des organisations des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse.

Dans le cadre des efforts de réconciliation du gouvernement du Canada, BAC appuie les démarches des communautés autochtones pour préserver et rendre accessible leur patrimoine audio et vidéo pour les générations futures.

Par l'entremise de l'initiative Écoutez pour entendre nos voix, BAC fournit à des organisations autochtones un financement sous forme de contribution pour les aider à numériser leurs enregistrements existants, et ainsi documenter les cultures et les langues autochtones. Ces fonds aident aussi les communautés autochtones à acquérir les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires à la poursuite du travail. Après l'appel de propositions ayant pris fin à l'été 2019, un comité de révision externe composé de représentants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse de partout au Canada a revu les demandes et recommandé l'octroi de financement aux organisations suivantes.

Organisations recevant des subventions par l'entremise de l'initiative Écoutez pour entendre nos voix (2019-2020) :

Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (AMMSA) Atikamekw Sipi, Conseil de la Nation Atikamekw Carrier Sekani Tribal Council Council of Yukon First Nations, Yukon Native Language Centre First Nations University of Canada Fondation autochtone de l'espoir Gouvernement national Tsilhqot'in Gwich'in Tribal Council, Department of Cultural Heritage Indigenous Culture and Media Innovations Institut culturel Avataq Institut culturel cri Aanischaaukamikw Institut Louis-Riel Inuit Broadcasting Corporation James Bay Cree Communications Society Kitselas Land and Resources Department Lil?wat7úl Culture Centre Mamu Tshishkutamashutau - Innu Education Missinipi Broadcasting Corporation (MBC) Mohawk Language Custodian Association Nak'azdli Whut'en, Natural Resources Nation des Cris de Chemawawin Nation innue Nunavut Independent Television Network (NITV) Pitquhirnikkut Ilihautiniq / Kitikmeot Heritage Society Prairies to Woodlands Indigenous Language Revitalization Circle Première Nation Saik'uz Southern Dakelh Nation Alliance Them Days Incorporated Tk'emlúps te Secwépemc Tr'ondëk Hwëch'in Walpole Island Heritage Centre

Pour une liste complète des organisations bénéficiaires, des projets et des sommes allouées, consultez la page Web Écoutez pour entendre nos voix : Bénéficiaires des contributions de 2019-2020.

Citations

« Alors que nous poursuivons notre collaboration avec des partenaires autochtones pour faire avancer la réconciliation, des mesures comme celle-ci illustrent bien que notre gouvernement a à coeur d'appuyer les communautés autochtones dans leurs efforts visant à préserver les cultures et les langues des Premières Nations, des Inuits et Métis pour les générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« En tant qu'institution, nous sommes inspirés par le travail qu'accomplissent les organisations autochtones afin de préserver les cultures et les langues autochtones. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont posé leur candidature dans le cadre du projet Écoutez pour entendre nos voix, et féliciter les organisations qui ont obtenu des subventions. C'est un travail très important, et j'ai hâte de voir les progrès qui seront réalisés. »

Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Nous remercions Bibliothèque et Archives Canada pour cette merveilleuse subvention qui nous permettra de mieux préserver notre collection d'archives, et nous nous réjouissons à la perspective du travail qui nous attend. »

Pitquhirnikkut Ilihautiniq / Kitikmeot Heritage Society

« Nous sommes emballés par le projet Écoutez pour entendre nos voix, qui nous permettra de préserver nos voix ancestrales. »

Mohawk Language Custodian Association

« Le financement de BAC permet au Prairies to Woodlands Indigenous Language Revitalization Circle de s'unir au Collège communautaire de Turtle Mountain et à la radio KEYA, par-delà la frontière du territoire de Turtle Mountain, afin de jeter les bases d'un projet archivistique mettant en lumière une redécouverte récente : un enregistrement de 60 heures datant des années 1980 et 1990, dans lequel on peut entendre des aînés parler couramment la langue mitchif. Avec l'objectif explicite de rendre leur contenu accessible sans délai au peuple mitchif et au grand public, ces enregistrements deviendront une nouvelle ressource importante pour les projets d'histoire orale et de revitalisation de la langue dans nos territoires partagés. »

Prairies to Woodlands Indigenous Language Revitalization Circle

Les faits en bref

Le projet Écoutez pour entendre nos voix offre aussi gratuitement des services de numérisation aux organisations, aux particuliers, aux collectionneurs et aux créateurs pour assurer la préservation d'enregistrements en langues autochtones qui sont propres à leur culture.

Écoutez pour entendre nos voix fait partie des initiatives du patrimoine documentaire autochtone, un projet mis sur pied en 2017 afin d'accroître l'accès au contenu autochtone dans la collection de BAC et d'aider les collectivités autochtones à préserver les cultures et les langues des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse.

Pour faire progresser ce travail et reconnaître les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse, BAC a créé le Plan d'action pour le patrimoine autochtone, lequel comprend 28 mesures concrètes qu'il mettra en oeuvre au cours des cinq prochaines années.

BAC accepte présentement des demandes de propositions pour le cycle de financement de 2020-2021 du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire. La date limite pour soumettre des demandes de propositions est le 7 janvier 2020.

Produits connexes

Bibliothèque et Archives Canada annonce un financement et des services pour aider à préserver les enregistrements documentant les cultures et les langues autochtones [2019-04-05]

Liens connexes

