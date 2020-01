Le Canada nomme son représentant à l'Organisation de l'aviation civile internationale





OTTAWA, le 6 janv. 2020 /CNW/ - L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) est le forum de collaboration principal de ses 193 États membres et parties intéressées de l'aviation civile internationale pour les questions touchant tous les domaines de l'aviation civile. Le Canada est fier d'être l'hôte de cet organisme spécialisé des Nations Unies dont le siège se trouve à Montréal.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, ont annoncé aujourd'hui la nomination de M. Claude Hurley à titre de nouveau représentant permanent du Canada auprès de l'OACI. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

L'OACI a été fondée afin de promouvoir le développement sûr et ordonné de l'aviation civile dans le monde. L'Organisation établit des normes et des règlements et élabore des documents d'orientation portant sur bon nombre d'aspects importants du secteur mondial de l'aviation, notamment la sécurité, la sûreté, la croissance économique durable et les normes environnementales.

Pilote professionnel, M. Hurley présidait jusqu'à tout récemment la Commission de la navigation aérienne de l'OACI, l'organe directeur de l'organisation. Il est le représentant du Canada au sein de la Commission de la navigation aérienne depuis 2014. Avant son affectation à l'OACI, M. Hurley a travaillé à la Direction générale de l'aviation civile de Transports Canada, où il assurait la surveillance des exploitants aériens, des unités de formation au pilotage et des aérodromes. Fort de plus de 30 années d'expérience comme pilote, il a travaillé dans divers cadres internationaux. Il a également servi comme officier et pilote dans les Forces armées canadiennes, où il a participé à des opérations de vol dans le cadre de missions de maintien de la paix.

« Comme membre fondateur et collaborateur principal de l'OACI, le Canada est fier d'en être le pays hôte depuis 1947, et il est pleinement engagé envers la réussite de l'OACI. Nous sommes reconnaissants du rôle important que l'OACI joue dans la coordination de la réponse mondiale aux nouvelles possibilités et aux nouveaux défis qui se présentent en aviation civile, et nous profitons de chaque occasion pour apporter notre contribution. C'est avec plaisir que je félicite M. Claude Hurley pour sa nomination. Il est un candidat remarquable et je suis impatient de travailler étroitement avec lui dans les années à venir. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Je suis heureux d'accueillir M. Claude Hurley à titre de nouveau représentant permanent du Canada auprès de l'OACI. Au fil des ans, le Canada a travaillé avec l'OACI afin de promouvoir l'aviation civile internationale dans le monde. Aujourd'hui, les voyageurs et les transporteurs peuvent se fier aux niveaux extrêmement élevés de sûreté et de sécurité dans l'industrie aéronautique, et cela est attribuable en grande partie à la collaboration internationale que l'OACI favorise. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Affaires étrangères

