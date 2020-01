Du rêve à la réalité : les téléviseurs oled de lg donnent vie aux films, aux sports et aux jeux de nouvelles façons





Les téléviseurs OLED et NanoCell 2020 de LG en mettront plein la vue grâce à leur conception novatrice, à leur qualité d'image époustouflante, à leurs fonctionnalités améliorées et à la vaste sélection de contenu captivant

TORONTO, le 6 janv. 2020 /CNW/ - LG Electronics (LG), le chef de file mondial dans le domaine des téléviseurs OLED, élève encore une fois la barre en 2020 avec ses 14 nouveaux modèles OLED, dont trois nouveaux téléviseurs 4K Ultra HD GX Gallery inspirés de l'art, des modèles de téléviseurs 8K véritable de 88 et de 77 po et une toute nouvelle taille d'écran OLED de 48 po. Dévoilés au CESMD 2020, les nouveaux téléviseurs OLED de LG - et les nouveaux téléviseurs 4K et 8K ACL NanoCell de LG - sont conçus pour offrir une qualité d'image époustouflante, une conception novatrice, un rendement amélioré ainsi que des capacités d'intelligence artificielle qui donnent vie comme jamais auparavant aux films, aux sports et aux jeux vidéo.

Au coeur des tout derniers téléviseurs 8K et 4K OLED de LG et des téléviseurs 8K NanoCell de LG se trouvent plusieurs technologies de base avancées, en particulier le nouveau processeur d'IA ? (Alpha) 9 de troisième génération. Ce processeur avancé tire parti de la puissance de traitement améliorée et des algorithmes d'apprentissage en profondeur de l'intelligence artificielle pour améliorer la célèbre qualité d'image de LG et permettre la mise en oeuvre de plusieurs fonctionnalités spécialisées pour divers types de contenu, y compris les films, les jeux et les sports, élevant ainsi l'expérience de visionnement à un nouveau sommet.

Les téléviseurs haut de gamme 2020 de LG présentent des conceptions élégantes uniques qui s'intègrent facilement à tout décor intérieur. La toute nouvelle gamme Gallery minimaliste élève la conception à un tout autre niveau grâce à un format ultramince - le modèle de 65 po a une épaisseur d'à peine 20 mm (0,79 po)! Fixés au mur, les modèles de 55, de 65 et de 77 po semblent encastrés au mur, créant un aspect spectaculaire qui transforme la technologie OLED en oeuvre d'art.

Les modèles 4K UHD de la gamme GX Gallery s'inspirent de la révolutionnaire gamme OLED WX Wallpaper de LG (modèles ultraminces de 77 et de 65 po) et du téléviseur OLED R SIGNATURE de LG (modèle 65RX) pour s'intégrer parfaitement à l'espace et offrir un élément de luxe futuriste afin de rehausser l'environnement, qu'ils soient éteints ou en marche.

Les modèles 8K véritable ZX OLED 2020 de LG, qui offrent quatre fois plus de détails que les téléviseurs 4K et seize fois plus que les téléviseurs HD, dépassent les rigoureuses exigences établies par la Consumer Technology Association (CTA) relativement à la définition officielle des téléviseurs 8K Ultra HD par l'industrie. Les modèles OLED de 88 et de 77 po de LG surpassent également les critères de mesure recommandés par l'International Committee for Display Metrology et font partie des premiers modèles à obtenir le droit d'afficher le nouveau logo 8K Ultra HD de la CTA.

Pour 2020, en plus d'offrir de nouvelles versions des deux modèles populaires CX et BX de la gamme 4K UHD dans des formats de 77, de 65 et de 55 po, LG transporte la qualité d'image sans précédent des téléviseurs OLED de LG dans un tout nouveau format d'écran (48 po). Ce téléviseur 4K UHD (modèle OLED48CX) reproduit une qualité d'image encore plus nette grâce à plus de 8 millions de pixels sur un écran de 48 po, une densité comparable à celle d'un téléviseur 8K de 96 po.

La gamme de téléviseurs NanoCell 2020 de LG est mise en évidence par six modèles de téléviseurs 8K véritable (modèles de 77 et de 65 po des gammes Nano99, Nano97 et Nano95), qui dépassent toutes les exigences les plus strictes requises pour afficher le logo officiel 8K Ultra HD de la CTA.

L'EXPÉRIENCE CINÉMATOGRAPHIQUE SUPRÊME

Combinant la technologie auto-émissive et les noirs absolus de l'OLED ainsi que la prise en charge de Dolby Vision IQ et le nouveau mode Filmmaker ModeMC de l'UHD Alliance, les téléviseurs OLED 2020 de LG donnent vie aux films avec un nouveau niveau de réalisme. Grâce à l'imagerie éclatante à grande gamme dynamique Dolby VisionMD, au son immersif Dolby AtmosMD et, pour la toute première fois, à la technologie Dolby Vision IQ, les téléviseurs OLED 2020 de LG offrent une expérience audiovisuelle véritablement spectaculaire. La technologie Dolby Vision IQ offre de nouvelles fonctionnalités intelligentes pour que les téléviseurs puissent offrir une qualité d'image optimale fidèle à la vision des créateurs, peu importe l'éclairage ambiant ou le type du contenu.

Le nouveau mode Filmmaker Mode, utilisé par les grands réalisateurs d'Hollywood, permet d'afficher les images comme les créateurs les avaient prévues. En désactivant certains effets post-traitement (comme les mouvements fluides, la réduction du bruit et le peaufinage de l'image) tout en préservant parfaitement les formats d'image, les couleurs et les fréquences d'images appropriés, les téléviseurs OLED de LG et le mode Filmmaker Mode récréent parfaitement la vision originale du réalisateur. Les téléviseurs OLED de LG ont également été reconnus par la Hollywood Professional Association, qui leur a décerné un prix d'excellence en ingénierie en raison de leur logiciel de calibration du matériel intégré, le seul en son genre, qui solidifie davantage le rôle de premier plan que joue la technologie OLED de LG dans la production de contenu à Hollywood,

La plateforme télévisuelle intelligente webOS primée de LG offrira aux téléviseurs OLED et NanoCell 2020 de LG une multitude de contenus proposés par un nombre croissant de fournisseurs de contenu mondiaux, comme les applications et les services de Disney+, de Netflix et de CBS All Access. En 2020, l'application Apple TV permettra aux clients de s'abonner à Apple TV+ et aux chaînes d'Apple TV et de visionner le contenu de ces plateformes. Les clients pourront également accéder à leur bibliothèque de vidéos iTunes et acheter ou louer plus de 100 000 films et émissions de télévision. Les clients propriétaires de modèles de téléviseurs 2018 et 2019 de LG pourront également profiter de l'application Apple TV cette année.

L'EXPÉRIENCE DE JEUX VIDÉO SUPRÊME

Offrant une qualité d'image spectaculaire et de nouvelles fonctions de jeu, les téléviseurs 2020 de LG conviennent parfaitement aux joueurs intenses, car ils offrent l'expérience de jeu la plus immersive et la plus homogène qui soit sur grand écran. À titre de premier fabricant de téléviseurs à offrir la prise en charge de la technologie NVIDIA G?SYNCMD, LG a décidé d'étendre cette capacité en 2020 à 12 modèles de téléviseurs OLED afin d'offrir une expérience de jeu sur ordinateur impeccable sans effet de déchirement ni autres artéfacts visuels dérangeants.

Offrant un taux de rafraîchissement variable et un temps de réponse ultra rapide incomparables, le téléviseur OLED de LG est considéré comme le téléviseur de jeu le plus avancé sur le marché. Grâce au délai d'affichage extrêmement réduit des moniteurs de jeu de bureau coûteux, les éléments visuels ultra détaillés des jeux vidéo modernes sont tout simplement à couper le souffle sur les téléviseurs OLED de LG. La fluidité et la réactivité de l'action à l'écran sont quant à elles absolument stupéfiantes. Il faut le voir pour le croire.

Autre première dans l'industrie, les téléviseurs OLED 2020 de LG offrent le mode HGiG du Gaming Interest Group compatible avec la technologie HDR : les joueurs peuvent ainsi profiter d'effets visuels de grande qualité, comme les créateurs et les développeurs les avaient imaginés, lorsqu'ils jouent à des jeux HDR de console sur leur téléviseur LG. Le Gaming Interest Group est composé d'entreprises des industries du jeu vidéo et des moniteurs qui élaborent des normes pour améliorer l'expérience de jeu HDR des consommateurs.

Lors de séances de jeu intenses, les téléviseurs OLED de LG aident même à réduire la fatigue oculaire. Certifiés doux pour les yeux par le laboratoire de tests international TÜV Rheinland, les téléviseurs OLED de LG ajustent la lumière bleue des jeux vidéo, sont exempts de scintillement et offrent une qualité d'image exceptionnelle à tous les angles de visionnement. Les écrans OLED de LG respectent tous les critères de tests de TÜV, y compris ceux relatifs à la grande gamme de couleurs et à la technologie HDR.

L'EXPÉRIENCE DE VISIONNEMENT D'ÉVÉNEMENTS SPORTIFS SUPRÊME

Parfaits pour les amateurs de cinéma et les joueurs de jeux vidéo, les téléviseurs OLED de LG sont également idéaux pour les amateurs de sports, car ils offrent une expérience de visionnement exaltante grâce à leur temps de réponse de 120 Hz, rendu possible par le processeur d'IA ?9 de troisième génération - et à leurs fonctionnalités axées sur les sports.

Grâce à Sports Alert, les utilisateurs peuvent suivre leurs équipes préférées et les horaires des événements et être avisés dès qu'une équipe marque un point. Ils peuvent choisir leurs équipes préférées dans divers sports (soccer, football, baseball, etc.) pour recevoir des mises à jour automatiques au début d'un match, chaque fois qu'une équipe marque un point et lorsque le match prend fin.

Les amateurs de sports peuvent également profiter d'un son amélioré. Les téléspectateurs peuvent connecter leur téléviseur à des haut-parleurs Bluetooth pour créer un environnement sonore plus dynamique semblable à l'environnement d'un véritable stade.

« La vision de LG, qui consiste à offrir une valeur remarquable à ses clients, prend véritablement vie cette année grâce à notre nouvelle gamme de téléviseurs inspirés de l'art », confie Park Hyoung-sei, président de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. « Outre leur qualité d'image inégalée, les nouveaux téléviseurs haut de gamme de LG sont dotés des technologies avancées de la marque, jouissent de la meilleure intégration de l'IA et offrent une conception futuriste sans précédent rendue possible par la technologie OLED. »

