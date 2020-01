Avis aux médias - Le ministre Guilbeault sera de passage en Mauricie, à Québec, en Estrie et à Montréal afin de rencontrer des intervenants du secteur des arts, de la culture et du patrimoine





L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, se rendra dans diverses régions du Québec pour rencontrer des intervenants du secteur des arts, de la culture et du patrimoine

MONTRÉAL, le 6 janv. 2020 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, sera à Shawinigan et Trois?Rivières le mardi 7 janvier; à Québec le mercredi 8 janvier; à Sherbrooke, Magog et Knowlton le jeudi 9 janvier; et à Montréal le vendredi 10 janvier. Il profitera de son passage dans ces régions pour rencontrer des représentants d'organismes culturels et patrimoniaux. À Québec, il annoncera également un appui au Festival d'été de Québec pour la salle de spectacle Impérial Bell.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités du mardi 7 janvier 2020

Shawinigan

10 h 30 - Visite de la Cité de l'énergie

Trois-Rivières

13 h 15 - Visite de la salle Thompson et rencontre avec la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières

14 h 30 - Visite du Musée québécois de la culture populaire de Trois-Rivières (Musée POP)

15 h 30 - Mêlée de presse

LIEU :

Musée POP

200, rue Laviolette

Trois-Rivières (Québec)

Activités du mercredi 8 janvier 2020

Québec

8 h 30 - Rencontre avec le Conseil de la Nation huronne-wendat à Wendake

10 h 30 - Annonce de financement pour la salle de spectacle Impérial Bell

10 h 35 - Mêlée de presse

LIEU :

Impérial Bell

252, rue Saint-Joseph

Québec (Québec)

13 h 15 - Table ronde avec des intervenants du milieu des arts de la scène de Québec au Théâtre Le Diamant

14 h 30 - Visite du Théâtre Le Diamant

15 h 30 - Rencontre avec les responsables de la Commission des champs de bataille nationaux et visite des plaines d'Abraham

Activités du jeudi 9 janvier 2020

Sherbrooke

8 h 30 - Visite du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

9 h 30 - Visite du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

10 h 45 - Conférence de presse pour la fin des rénovations du Musée d'histoire de Sherbrooke

10 h 50 - Mêlée de presse

LIEU :

Musée d'histoire de Sherbrooke

274, rue Dufferin

Sherbrooke (Québec)

Magog

13 h 30 - Visite de la Maison Merry

Knowlton

15 h 15 - Visite de la Société historique du comté de Brome

Activités du vendredi 10 janvier 2020

Montréal

9 h - Visite des nouvelles installations de l'Office national du Film

10 h 15 - Visite du Quartier des spectacles en compagnie des responsables du Partenariat du Quartier des spectacles

