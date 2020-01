Jabra lance l'Elite Active 75t : des écouteurs-boutons pour un sans-fil authentique, conçues pour des styles de vie actifs





LAS VEGAS, 6 janvier 2020 /CNW/ - CES (Salon de l'électronique grand public) --

Des écouteurs-boutons étanches, pour un sans-fil authentique, s'adaptant de manière ergonomique grâce à un revêtement assurant une prise ferme et apportant une isolation acoustique optimale

22 pour cent plus petites par rapport aux Elite Active 65t

Jusqu'à 7,5 heures d'autonomie de batterie, laquelle se prolonge jusqu'à 28 heures avec l'étui de chargeur

MySound : audio individualisée en fonction du profil personnel d'écoute de l'utilisateur (2 e trimestre 2020)

trimestre 2020) MyControls : utilisation individuelle des écouteurs-boutons et boutons programmables (2 e trimestre 2020)

trimestre 2020) Étanchéité, résistance à la poussière et à la transpiration avec une garantie de deux ans

Jabra , chef de file des solutions de sonorisation pour le particulier et le bureau annonce les écouteurs-boutons Elite Active 75t : la version pour mode de vie actif des écouteurs-boutons véritables sans-fil Elite 75t récemment dévoilées. Les Elite Active 75t sont renforcées pour la durabilité et optimisées pour une utilisation pendant l'exercice et la culture physique. Les Elite Active 75t viennent ainsi tout récemment s'ajouter au portefeuille couronné de récompenses d'écouteurs-boutons véritablement sans-fil de Jabra, et elles procurent la même qualité d'appels et de musique que l'on attend de Jabra.

Les Elite Active 75t de Jabra sont 22 pour cent plus petites que les prestigieuses Elite Active 65t qui les ont précédées, et elles se caractérisent par une augmentation de 89 pour cent d'autonomie (jusqu'à 28 heures avec l'étui de chargeur). Les écouteurs-boutons sont fabriqués avec un revêtement durable pour résister à la poussière et à la sueur, et elles présentent un indice de protection (IP) plus élevé passant d'IP56 (pour les Elite Active 65t) à IP57, ce qui les rend étanches et permet une garantie de deux années.

Isolation acoustique

Les Elite Active 75t assurent une isolation acoustique de première classe, faisant appel à des milliers de mesures et de numérisations de l'oreille afin de définir une forme optimale de l'écouteur-bouton, édifiée à partir de quatre générations de produits Elite véritablement sans-fil et procurant ainsi une réduction passive optimale des bruits pour une meilleure expérience de la sonorité.

L'utilisateur dispose de l'option d'être entièrement plongé dans sa musique ou dans ses appels. Il est tout aussi possible d'activer la fonction HearThrough pour laisser passer le son si nécessaire.

Présentation de Jabra MySound

Au cours du deuxième trimestre de 2020 (T2 2020), Jabra présentera une nouvelle offre logicielle, MySound. MySound est construit en faisant appel à la technologie et au savoir-faire acoustique de la société soeur GN Hearing, producteurs d'appareils auditifs de classe mondiale afin de personnaliser l'expérience musicale de chaque utilisateur.

MySound permet aux utilisateurs d'optimiser leur expérience sonore en fonction de leur profil auditif personnel. Les utilisateurs passent un test comprenant une série de bips dans l'appli Jabra Sound+ servant à étalonner les écouteurs sur la base du profil unique de chaque utilisateur dans le but d'une expérience vraiment personnalisée.

Jabra MyControls

Afin d'apporter plus de choix et de commodité à l'utilisateur, Jabra MyControls sera également disponible au T2 2020. Les utilisateurs auront la possibilité de n'utiliser qu'un seul écouteur-bouton, ce qui procurera davantage de liberté et prolongera l'autonomie de la batterie. Par l'intermédiaire de l'appli Jabra Sound+, les utilisateurs peuvent configurer les fonctions sur l'écouteur-bouton gauche et sur l'écouteur-bouton droite afin de répondre à leurs préférences personnelles.

René Svendsen-Tune, chef de la direction de Jabra, a souligné : « Nous sommes fiers de porter l'audio à un niveau supérieur avec nos écouteurs-boutons offrant le sans-fil de la meilleure qualité à ce jour. Les Elite Active 75t sont un témoignage de l'expertise de l'ingénierie de Jabra et constituent la preuve que nous sommes engagés à créer la meilleure expérience consommateur sur le marché. Jabra MySound représente une première étape mettant en valeur l'expertise à la fois de GN Hearing et de Jabra pour procurer non seulement une sonorité exceptionnelle, mais aussi des expériences sonores personnelles. »

Caractéristiques et spécifications principales :

Écouteurs-boutons compacts, mis sous l'épreuve pour une adaptation sûre avec isolation acoustique optimale

Jabra MySound pour son personnalisé (début T2 2020)

Jabra MyControls pour définir les réglages des boutons (début T2 2020)

Jusqu'à 7,5 heures d'autonomie et 28 heures avec l'étui de chargeur

Technologie à quatre microphones pour des appels d'une clarté limpide dans tous les environnements

Chargement avec USB-C

Connectivité sans-fil authentique et fiable, sans perte d'audio

Durabilité classée IP57 avec deux années de garantie contre la poussière et la transpiration*

Tarification et disponibilité

Jabra Elite Active 75t sera disponible en février 2020 sur Amazon, Best Buy et Jabra.com; prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) 199 USD. Les écouteurs-boutons seront disponibles en six couleurs : marine (février), cuivre noir (exclusivité Amazon, février), noir titane (exclusivité Best Buy États-Unis, février), gris (avril), sienne (avril) et menthe (avril).

Découvrez davantage sur Jabra au Salon de l'électronique grand public (CES) sur www.jabra.com/ces ou venez nous rendre visite au Hall Central | Stand 16714.

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file de l'ingénierie des communications et des solutions pour le son, à la pointe d'une innovation qui ouvre des possibilités aux consommateurs comme aux entreprises. Nous revendiquons fièrement notre appartenance au groupe GN et nous sommes déterminés à faire en sorte que les gens entendent bien plus, agissent davantage et aillent plus loin que ce qu'ils n'aient jamais imaginé. Par l'entremise du son et de la vidéo, nous aidons à transformer les vies. L'excellence de Jabra dans l'ingénierie ouvre une voie qui repose sur 150 années de travail de pionnier. Ceci nous permet de créer des casques d'écoute intégrés et des outils pour les communications encourageant plus de productivité chez le professionnel, de concevoir des écouteurs et des écouteurs-boutons pour un plus grand plaisir des appels téléphoniques, de la musique et des médias chez le consommateur, et d'offrir des solutions pionnières pour visioconférences permettant une collaboration sans interruption entre équipes réparties. Jabra a près de 1 400 employés dans le monde entier et a enregistré en 2018 des recettes annuelles de 4,7 milliards de DKK. Fondé en 1869, le groupe GN exerce ses activités dans 100 pays où il propose innovation, fiabilité et facilité d'utilisation. GN emploie aujourd'hui 6000 personnes et est coté au Nasdaq de Copenhague. GN donne une meilleure sonorité à la vie. www.jabra.com

© 2019 GN Audio A/S. Tous droits réservés. JabraMD est une marque de commerce déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques commerciales mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs (les concepts et spécifications sont susceptibles de modifications sans prévis).

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1061379/Jabra_earbuds.jpg

SOURCE Jabra

Communiqué envoyé le 6 janvier 2020 à 11:07 et diffusé par :